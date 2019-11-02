РПЛ

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургИгроки ЦСКА прогулялись по Петербургу перед матчем с «Зенитом»

Зенит — ЦСКА
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Футболисты ЦСКА по-традиции совершили предматчевый променад.
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После вступления в силу закона, который обязал коммунальщиков при взыскании долгов через суд указывать персональные данные ответчиков, судебные приказы перестали работать, а взыскание усложнилось.
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Сборная ЮАР завоевала Кубок мира по регби

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