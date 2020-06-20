Футбольный агент Дмитрий Селюк, который является агентом полузащитника «Динамо» Шарля Каборе, подтвердил, что у его клиента выявлен коронавирус. Также коронавирус диагностировали у нападающего «Динамо» Клинтона Н’Жи.

с чего всё началось

У хавбека "Динамо" Шарля Каборе выявили коронавирус, что подтвердил его агент Дмитрий Селюк. Также положительный тест на COVID-19, по данным СМИ, сдал его одноклубник Клинтон Н'Жье и один футболист "Уфы".

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