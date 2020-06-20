Коронавирус
Газета.RuИгроки «Динамо» Каборе и Н’Жье заразились коронавирусом
У хавбека "Динамо" Шарля Каборе выявили коронавирус, что подтвердил его агент Дмитрий Селюк. Также положительный тест на COVID-19, по данным СМИ, сдал его одноклубник Клинтон Н'Жье и один футболист "Уфы".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Футбольный агент Дмитрий Селюк, который является агентом полузащитника «Динамо» Шарля Каборе, подтвердил, что у его клиента выявлен коронавирус. Также коронавирус диагностировали у нападающего «Динамо» Клинтона Н’Жи.Sport24.ruвчера в 14:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 06:58, Ашберн
Происшествия
В массовом ДТП с маршруткой в Петербурге погиб один человек
Один человек погиб, шестеро получили травмы разной степени тяжести в результате столкновения трех легковых автомобилей и маршрутного такси на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе городского ГУ МЧС.
ТАСС 06:11
Происшествия
Задержали подозреваемого в убийстве студента волгоградского вуза
В Смоленске полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранного студента Волгоградского медуниверситета, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Волгоградской области.
Российская газета 06:36
Политика
Путин рассказал, почему не отчитывает подчинённых «в показном порядке»
Президент России Владимир Путин рассказал, что не любит отчитывать подчинённых "в показном порядке" и никогда не делает этого.
Life.ru 05:16
Происшествия
Ефремова признали вменяемым по результатам экспертизы
News.ru вчера в 05:40
Гаджеты
Представлена 3D-карта ELSA GeForce RTX 2070 Super Erazor X
Компания ELSA пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce RTX 2070 Super Erazor X, которая ориентирована на мощные игровые системы.
Megaobzor.com 19 июня в 11:44
Экономика
Продажи Chanel выросли на 13% в 2019 году
Продажи Chanel в 2019 г. выросли на 13% относительно 2018 г. и составили $12,3 млрд, указано в финансовом отчете компании («Ведомости» ознакомились с документом).
Ведомости 03:33
Футбол
«Ростов» может сыграть с «Арсеналом» основным составом
Появилась первая информация о перспективах выхода из карантина футбольной команды "Ростов", которая из-за заражения шести игроков вынуждена была изолироваться и пропустила матч 23-го тура чемпионата страны против "Сочи": за ростовчан играли футболисты молодежного состава.
Вести.Ru 06:51
Футбол
«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
Московское "Динамо" не полетело на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", сообщает Metaratings.
Газета.Ru вчера в 16:05
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
Политика
Путин заявил, что жизнь госслужащих проходит в «стеклянной комнате»
Жизнь занимающих высоких государственные должности проходит в "стеклянной комнате", это увеличивает эффективность антикоррупционной работы, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 06:03
Авто
Раскрыты «секреты» созданного для парада Победы кабриолета Aurus
Кабриолет Aurus, созданный специально для парада Победы на Красной площади, обладает особенными характеристиками.
Политическая Экспертиза вчера в 17:24
Баскетбол
Защитник «Галатасарая» Харрисон может перейти в ЦСКА
Греческий портал SDNA сообщает, что московский ЦСКА заинтересован в переходе 25-летнего атакующего защитника Аарона Харрисона из стамбульского «Галатасарая».
Советский спорт 04:02
Технологии
Игрок построил Чернобыльскую АЭС в Minecraft — это карта в режиме «выживание» для сталкеров
Игрок планирует построить Чернобыль и другие самые южные районы, а также белорусскую часть зоны и даже поселок Полесское.
CyberSport.ru 04:11
Происшествия
В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа
"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
Космос
Космонавт Вагнер рассказал, как спят члены экипажа МКС
Находящийся на Международной космической станции космонавт отметил, что проблема сна в невесомости интересует многих и такой вопрос является одним из самых популярных.
REGNUM 04:59
Происшествия
Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез
Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
Lenta.ru 05:12
Политика
Стал известен рейтинг Лукашенко в Сети
Политического конкурента Лукашенко задержали после допроса Число пользователей, которые поддерживают Александра Лукашенко - 263 тысячи человек (3,8%), 4,3 миллиона человек( 62,6%) убеждены, что президент должен покинуть свой пост.
Национальная служба новостей вчера в 10:18
Общество
Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом
В день медицинского работника пяти россиянам присвоены звания Героев Труда — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Вести.Ru 03:39
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
Политика
Путин заявил о важности точек опор для политсистемы
На вопрос об устойчивости политической системы, Путин ответил, что еще есть над чем поработать.
Российская газета 06:52
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Политика
Российский «Пересвет» рассекретили
Lenta.ru вчера в 13:10
Общество
ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru 19 июня в 12:20
Происшествия
В Липецкой области шесть человек погибли в ДТП
Шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области, сообщает МЧС России.
РИА Новости 06:21
Здоровье
В США прекратили испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19
"Национальные институты здравоохранения остановили клинические испытания для оценки безопасности и эффективности гидроксихлорохина при лечении взрослых, госпитализированных с коронавирусной болезнью 2019 (COVID-19)", - говорится в заявлении на сайте NIH.
РИА Новости вчера в 12:55
Армия и оружие
Украина испытала «угрожающую» Крымскому мосту ракету
Украинские военные провели испытания крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» со штатной боевой частью.
RT на русском 19 июня в 01:11