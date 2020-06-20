Коронавирус

РБКРБКДва футболиста «Динамо» заразились коронавирусом

Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк. Также он отметил, что инфекция была выявлена у нападающего «бело-голубых» Клинтона Нжи.
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Два футболиста «Динамо» заразились коронавирусом

РБК15:12

Селюк подтвердил, что Каборе и Н’Жи заразились коронавирусом

Metaratings14:49

Агент Селюк подтвердил наличие коронавируса у футболистов «Динамо» Каборе и Н’Жи

RT на русском14:37

Дмитрий Селюк: У Каборе положительный тест на коронавирус, у Нжи – тоже

Советский спорт14:48

Источник: Нападающий «Динамо» Н’Жи заболел коронавирусом

Спорт день за днем14:35

Селюк: «У Каборе и Н’Жи диагностировали коронавирус»

Sport24.ru14:08

Весь состав «Динамо» сел на карантин

Чемпионат15:53
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Microsoft внезапно обновила Windows 7

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