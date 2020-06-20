Коронавирус
РБКДва футболиста «Динамо» заразились коронавирусом
Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк. Также он отметил, что инфекция была выявлена у нападающего «бело-голубых» Клинтона Нжи.
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с чего всё началось
Футбольный агент Дмитрий Селюк, который является агентом полузащитника «Динамо» Шарля Каборе, подтвердил, что у его клиента выявлен коронавирус. Также коронавирус диагностировали у нападающего «Динамо» Клинтона Н’Жи.Sport24.ruвчера в 14:08
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Агент Селюк подтвердил наличие коронавируса у футболистов «Динамо» Каборе и Н’Жи
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