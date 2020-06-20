Коронавирус

РБКРБКДва футболиста «Динамо» заразились коронавирусом

Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк. Также он отметил, что инфекция была выявлена у нападающего «бело-голубых» Клинтона Нжи.
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с чего всё началось

Селюк: «У Каборе и Н’Жи диагностировали коронавирус»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, который является агентом полузащитника «Динамо» Шарля Каборе, подтвердил, что у его клиента выявлен коронавирус. Также коронавирус диагностировали у нападающего «Динамо» Клинтона Н’Жи.
Sport24.ruвчера в 14:08

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Два футболиста «Динамо» заразились коронавирусом

РБКвчера в 15:12

Селюк подтвердил, что Каборе и Н’Жи заразились коронавирусом

Metaratingsвчера в 14:49

Селюк: «У Каборе и Н’Жи диагностировали коронавирус»

Sport24.ruвчера в 14:08

Агент Селюк подтвердил наличие коронавируса у футболистов «Динамо» Каборе и Н’Жи

RT на русскомвчера в 14:37

Селюк подтвердил, что у Каборе и Н’Жи выявлен коронавирус

Евро-футбол.рувчера в 14:35

Что сейчас, когда стало известно о карантине в «Динамо», делать РФС и РПЛ?

Чемпионатвчера в 16:34

Дмитрий Селюк: У Каборе положительный тест на коронавирус, у Нжи – тоже

Советский спортвчера в 14:48
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Здоровье

29 бригад скорой помощи в Екатеринбурге работают с COVID-19

Дмитрий Баранов отметил, что большая нагрузка ложится и на экипажи скорой помощи.
Телеканал ОТВ 19 июня в 11:04
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
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Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

ТАСС вчера в 02:03
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу в главном поединке турнира UFC

Российская газета вчера в 23:51
1
Политика

Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию

Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag вчера в 05:08
1,2K
Космос

Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»

Газета.Ru вчера в 12:21
7
Армия и оружие

Египетский президент предупредил о возможном вмешательстве в Ливию

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru 00:40
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Общество

В США откажутся от названия эскимо, чтобы не унижать эскимосов

На фоне демонстраций против расизма в США компания Dreyer's выступила с заявлением о смене названия своего фирменного эскимо.
Life.ru 19 июня в 23:27
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Происшествия

В центре Красноярска провалился асфальт, движение ограничено

Из-за порыва трубы водоснабжения 20 июня в 22.20 произошел провал проезжей части на перекрестке улиц Перенсона-Ленина.
КП - Красноярск вчера в 22:46
7
Общество

В России могут ввести новое пособие для родителей-одиночек

Инициаторы нового вида выплат предлагают установить размер пособия на уровне не менее 2-х прожиточных минимумов.
Evo-rus.com 18 июня в 03:07
6,8K
Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
1,1K
Культура

Звезда «Сватов» Федор Добронравов ушел из Театра сатиры

Известный актер Федор Добронравов решил уйти из Театра сатиры. Звезда комедийного сериала «Сваты» уволился по собственному желанию.
Дни24 вчера в 13:30
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Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 19 июня в 10:29
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Происшествия

Мать задержали по подозрению в убийстве 12-летнего сына в Астрахани

Жительница Астрахани подозревается в убийстве 12-летнего сына, пропавшего 4 марта.
Известия вчера в 13:00
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК 19 июня в 10:38
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Политика

Суд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме

Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press.
Газета.Ru вчера в 10:59
17
Происшествия

Ночью в Благовещенске произошла массовая драка со стрельбой

Сегодня ночью возле одного из кафе в микрорайоне Благовещенска произошла массовая драка со стрельбой. Очевидцы сняли разборки на видео.
ИА Порт Амур вчера в 23:03
Игры

Трейлер геймплея Star Wars: Squadrons

Vprognoze.ru 18 июня в 21:08
28
Наука

В Индийском океане обнаружили зарождение нового континента

Французские и австралийские геологи изучили состав пород в южной части Индийского океана и обнаружили, что в этом месте началось зарождение нового континента.
The Penza Post вчера в 23:00
15
Общество

Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости вчера в 10:33
64
Футбол

«Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Вест Хэм»

«Вулверхэмптон» выиграл у «Вест Хэма» (2:0) в матче 30-го тура чемпионата Англии.
Спорт-Экспресс вчера в 14:35
Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
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Общество

Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела к коронавирусу

Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье сообщил, что сданный им тест на наличие антител к коронавирусу показал отрицательный результат.
ТАСС вчера в 20:24
17
Наука

Употребление кофе может снизить риск аритмии

В рамках исследования, в котором принимала участие также Юн-Чон-Ким, доктор медицинских наук из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, специалисты установили, что снижению рисков развития аритмии способствует каждодневное употребление кофе.
Evo-rus.com вчера в 11:58
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Происшествия

Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге

Интерфакс вчера в 21:22
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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

РИА Новости вчера в 21:25
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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова решила переехать в Астрахань

Вчера стало известно, что в Астрахань по своим судебным делам приехала известная российская балерина Анастасия Волочкова.
Astrakhanpost.ru 19 июня в 04:24
63
Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли призналась, почему развелась с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала, почему развелась со звездой Голливуда Брэдом Питтом.
iReactor вчера в 12:09
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Технологии

Microsoft внезапно обновила Windows 7

Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform вчера в 12:54
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Буркинийский футболист, полузащитник московского «Динамо» и сборной Буркина-Фасо. Рекордсмен сборной по количеству матчей.
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Дмитрий Дмитриевич Селюк
Российский футбольный агент. Являлся вице-президентом клубов «Таврия» и донецкого «Металлурга». Проживает в Барселоне.
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