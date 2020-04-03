Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» предложило снизить зарплату на 40% в течение двух месяцев в связи приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. Футболисты московского клуба настаивают на одном месяце и урезании зарплат на 20%.

с чего всё началось

Руководство московского «Динамо» предложило игрокам снизить зарплату на 40 процентов в течение двух месяцев в связи приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. Футболистов это предложение не устроило. Они настаивают на одном месяце и урезании зарплат на 20 процентов.

Игроки «Динамо» не согласились на понижение зарплаты на 40 процентов

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