Коронавирус
Soccer.ruИгроки «Динамо» не согласились на понижение зарплаты на 40 процентов
Руководство московского «Динамо» предложило игрокам снизить зарплату на 40 процентов в течение двух месяцев в связи приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. Футболистов это предложение не устроило. Они настаивают на одном месяце и урезании зарплат на 20 процентов.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» предложило снизить зарплату на 40% в течение двух месяцев в связи приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. Футболисты московского клуба настаивают на одном месяце и урезании зарплат на 20%.Чемпионат11:04
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