Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruИгроки «Динамо» не согласились на понижение зарплаты на 40 процентов

Руководство московского «Динамо» предложило игрокам снизить зарплату на 40 процентов в течение двух месяцев в связи приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. Футболистов это предложение не устроило. Они настаивают на одном месяце и урезании зарплат на 20 процентов.
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Игроки «Динамо» не согласны на понижение зарплат на 40%. Они выдвинули свои условия

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» предложило снизить зарплату на 40% в течение двух месяцев в связи приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. Футболисты московского клуба настаивают на одном месяце и урезании зарплат на 20%.
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Главные новости дня. Игроки «Динамо» отказались от 40-процентного понижения зарплаты, Головин вернулся в Калтан

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СМИ: В «Динамо» обсуждают нюансы снижения зарплат на 40 процентов

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Спорт-Экспресс12:19

Кирьяков: наверное, в «Динамо» против понижения зарплат иностранцы. Наши более тактичны

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Игроки «Динамо» не против урезания зарплаты на 40% и обсуждают нюансы («СЭ»)

Sports.ru12:40
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В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

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«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
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RT на русском 19:10
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Disney объявила даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов

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В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса по воздуху

Всегда есть возможность передачи вируса от людей без симптомов, всегда есть возможность передачи вируса по воздуху.
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Неизвестные напали на съемочные группы двух телеканалов в Киеве, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
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Происшествия

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ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

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Общество

Выходить на улицы вечером и ночью запретили в Чечне

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Об опасных советах по защите от коронавируса предупредили россиян

Советы из интернета по защите от коронавируса могут оказаться не только бесполезными, но и опасными.
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