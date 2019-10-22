Футбол

Sports.ruSports.ruИгроки «Динамо» возложили цветы к могиле Яшина

Футболисты «Динамо» почтили память голкипера Льва Яшина. Основной состав команды посетил могилу вратаря на Ваганьковском кладбище Москвы и возложил цветы. Сегодня, 22 октября, Яшину исполнилось бы 90 лет.
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Основной состав #Динамо
 почтил память величайшего вратаря в истории футбола Льва Ивановича Яшина возложением цветов на его могилу на Ваганьковском кладбище pic.twitter.com/xgQJC7dHZD
Спорт-Экспресс08:47

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Футболисты «Динамо» возложили цветы к могиле Льва Яшина

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Лев Яшин
Советский футболист
Советский футболист, вратарь, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР. Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, 5-кратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Герой Социалистического Труда. Полковник, член КПСС с 1958 года.
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