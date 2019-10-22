с чего всё началось

Футболисты «Динамо» почтили память голкипера Льва Яшина. Основной состав команды посетил могилу вратаря на Ваганьковском кладбище Москвы и возложил цветы. Сегодня, 22 октября, Яшину исполнилось бы 90 лет.

Политика Завершились переговоры Путина и Эрдогана В Сочи завершились переговоры лидеров России Владимира Путина и Турции Тайип Эрдогана, которые прошли в узком кругу.

Происшествия Силовики пришли в «Комитет за гражданские права» Как сообщил The Insider председатель организации Андрей Бабушкин, которого не пустили внутрь, приехавшие в офис силовики пытаются оказать давление на господина Маякова, чтобы тот признался в получении «некой суммы денег».

Кино Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора» Заметим, что ранее обнародованные ролики не внушали особого оптимизма и радости в сердцах, но данный тивиспот неожиданно наподдал жирку, энергичного действа и явственно порос мясом брутального насилия.

Политика Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте после того, как депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.

Происшествия В Волгограде военнослужащие бросали семечки в Вечный огонь Двух военнослужащих задержала полиция на Аллее Героев в центре Волгограда — мужчины щелкали семечки и бросали шелуху от них в Вечный огонь.

Финансы Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6% Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.

Политика В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами «Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.

Политика Шойгу попросил журналиста не топтать меморандум России и Турции Шойгу - журналисту, наступившему на лист с текстом Меморандума: Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму pic.twitter.com / sYyFHLjmVa — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) October 22, 2019 Во вторник президенты России и Турции договорились, что курдам отводится 150 часов, начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы Турции и Сирии.