Футбол

Газета.RuГазета.RuИгроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона

Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun. В концовке встречи корейский игрок сфолил на полузащитнике Андре Гомеше.
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«Эвертон» раскрыл подробности страшной травмы Гомеша

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Sports.ruвчера в 23:25

«Тоттенхэм» обратился к «Эвертону» после ситуации со страшной травмой Гомеша

Матч ТВ00:41
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Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар

В материалах отмечается, что "Блиц-М" будет запущен вместе с тремя спутниками связи "Гонец-М" на ракете-носителе "Рокот", старт которой с космодрома Плесецк намечается на 25 декабря.
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С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей

Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.
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Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

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Сумма реализованных сделок составляет 11 миллиардов долларов, заявил генеральный директор компании Александр Михеев, подводя итоги работы предприятия.
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Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
РИА Новости вчера в 11:25
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31 октября на полигоне Ягорлык в Херсонской области стартовали военные маневры.
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Квят раскритиковал решение судей Гран-при США его оштрафовать

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят назвал чушью решение стюардов Гран-при США оштрафовать его на пять секунд, из-за которых он переместился с 10-го на 12-е место в итоговом зачете.
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Какие профессии поглотит искусственный интеллект в России

В ближайшие 5–10 лет искусственный интеллект станет частью очень многих бизнес-процессов, а к середине XXI века серьёзно изменит почти все отрасли экономики и содержание практически каждой профессии.
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Украинский военнослужащий пожаловался на качество питания в армии

Украинский военнослужащий Александр Гром раскритиковал качество питания в некоторых частях Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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Клиенты Локо-банка столкнулись с массовым обзвоном от мошенников, сообщает канал «Небрехня».
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Новые телевизоры Xiaomi Mi TV 5 продемонстрируют высококачественный звук

Менеджер заявил, что каждый телевизор серии Mi TV 5 будет оснащен четырьмя громкоговорителями.
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Volkswagen презентовал на базе Polo новый бюджетный кроссовер

В Китае немецкой компанией Volkswagen презентована бюджетная версия нового кроссовера Volkswagen Tacqua.
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Пассажир SSJ100 с отказавшим двигателем описал момент посадки в Тюмени

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В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка автомобиля и четыре пассажира автобуса.
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Медведев сравнил цены на интернет в России и США

Безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде стран, а по количеству пользователей смартфонов РФ входит в мировой топ-5.
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В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде

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Как предполагают специалисты, речь может идти о новом китайском Redmi K30.
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Информатор по делу об импичменте Трампа даст письменные показания

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