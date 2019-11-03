Футбол
Газета.RuИгроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона
Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun. В концовке встречи корейский игрок сфолил на полузащитнике Андре Гомеше.
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«Барселона» отреагировала на травму Андре Гомеша. Ему сломали ногу в матче АПЛ
Sport24.ruвчера в 17:54
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