Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun. В концовке встречи корейский игрок сфолил на полузащитнике Андре Гомеше.

Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона

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