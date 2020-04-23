Коронавирус

News.ruNews.ruИгроки «Енисея» добровольно согласились на снижение зарплат

Руководители и игроки футбольного клуба «Енисей» пришли к добровольному решению сократить зарплату на 10% во время перерыва Футбольной национальной лиги из-за пандемии инфекции коронавируса. Чтобы поддержать «Енисей» в это непростое для всех время мы предложили пойти на уменьшение заработной платы.
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Игроки и руководство «Енисея» пошли на снижение зарплат

Чемпионат05:32

Футболисты «Енисея» согласились на понижение зарплаты

РИА Новости04:42

Игроки «Енисея» добровольно согласились на снижение зарплат

News.ru05:08

Красноярским футболистам из-за коронавируса снизили зарплаты

ИА 1-Line04:43

«Енисей» сократил зарплаты на 10% из-за коронавируса

Sports.ru05:32

Игроки «Енисея» согласились на сокращение зарплаты на 10% во время паузы из-за коронавируса

Sport24.ru04:28
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
2,1K
Происшествия

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
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Здоровье

Собянин открыл коронавирусный стационар на базе госпиталя МВД

ТВ Центр 04:38
2
Здоровье

В Башкирии создадут межведомственную комиссию по защите врачей

Сегодня, 23 апреля, на еженедельном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров поручил создать межведомственную комиссию.
МедиаКорСеть 04:19
2
Общество

S7 заморозила проект плавучего космодрома «Морской старт»

Авиакомпания S7 заморозила проект плавучего космодрома «Морской старт».
Телеканал RTVI 05:28
2
Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
105
Шоу-бизнес

Волочкова пожаловалась, что осталась без денег на продукты

Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала о пропаже крупной суммы денег с ее банковской карты.
ФАН 03:32
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Экономика

Помощь по зарплатам для россиян оказалась под угрозой

Поддержка оказалась под угрозой из-за формулировок соответствующей программы, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на представителей бизнес-сообщества и налоговых консультантов.
Lenta.ru 04:50
182
Здоровье

О мощной второй волне коронавируса предупредили в США

Соединенные Штаты ожидают вторую волну коронавируса, которая может нахлынуть уже предстоящей зимой.
ToDay News Ufa вчера в 03:14
255
Общество

Глава Саратова не исключил закрытия города из-за коронавируса

В конце заседания городской думы мэр Саратова Михаил Исаев обратился к городским депутатам, указывая им на то, что нужно помнить об ответственности в условиях пандемии.
Четвертая Власть 05:06
4
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
4,6K
Происшествия

В кузбасском селе Постниково горят семь частных жилых домов

Пожарные ликвидируют возгорание в селе Постниково Ижморского района Кемеровской области, где огнем охвачены семь частных жилых домов, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
ТАСС 03:47
18
Общество

В кабинете вице-премьера правительства Пермского края прошел обыск

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в рабочем кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина.
Российская газета 02:31
26
Кино

Вышел первый тизер сериала «Грозный»

Inc-news.ru 01:38
10
Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
1,3K
Здоровье

В Свердловской области зарегистрировано 28 новых случаев коронавируса

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 28 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил источник Znak.com.
Znak.com 02:44
6
Политика

В постпредстве ответили на блокировку российской декларации в ООН

Россия повторно вынесла на обсуждение проект декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавируса, соавторами проекта выступили 32 страны.
РБК 03:54
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Авто

На техосмотре владельцы легковых автомобилей сэкономят 1,5 млрд рублей

Новые правила прохождения регулярного техосмотра, принятые в связи с пандемией коронавируса, позволят российским автовладельцам сэкономить до 1,5 млрд рублей за 3 года, тогда как владельцы автобусов получат выгоду до 350 млн рублей за 5 лет.
SpeedMe вчера в 01:17
28
Экономика

США заподозрили Россию в игре на обвале нефти

Регулятор заподозрил, что некоторые участники торгов, связанные с Россией, получили непубличную информацию о переговорах в формате ОПЕК+ и начали играть на рынке.
Lenta.ru 02:40
30
Происшествия

Отдел полиции в Миассе закрыли на карантин

Личный состав отдела полиции "Южный" в городе Миассе Челябинской области отправлен на самоизоляцию из-за угрозы распространения COVID-19.
Российская газета 05:10
8
Общество

В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений

Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
179
Интернет

«Яндекс» представил мультимедийную платформу для смарт-телевизоров

Компания «Яндекс» объявила о выпуске мультимедийной платформы для «умных» телевизоров: решение позволяет смотреть эфирные телеканалы и пользоваться всеми возможностями Smart TV в едином интерфейсе.
3DNews 04:54
9
Происшествия

В Волгоградской области третий человек скончался от коронавируса

Третий по счету человек скончался от коронавируса в Волгоградской области.
Высота 102 04:57
9
Авто

ГАЗ разрабатывает новый грузовик «Валдай Next»

Автомобилестроительное предприятие ГАЗ готовит к выпуску новый грузовик из линейки NEXT. Более подробной информации о новинке нет.
Экономика сегодня вчера в 08:14
44
Общество

Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов

Несколько бывших узников концлагерей в Петрозаводске попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследовать действия финских оккупационных властей и их пособников в Карелии, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 02:16
74
Происшествия

Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье

В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета вчера в 03:50
14K
Экономика

Квартальная выручка Mail.ru Group выросла на 14,3%

Ранее Mail.ru Group сообщала, что по итогам 2020 года прогнозирует рост выручки на 18-20% и ожидала этот показатель в диапазоне 103-105 млрд руб. Компания также ожидала EBITDA по итогам года не выше 34 млрд руб. с учетом максимально возможных инвестиций, говорил управляющий директор и финдиректор компании Мэттью Хаммонд.
Финмаркет 02:21
1
Культура

Хаматова ответила на хамскую критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова отреагировала на критику сериала "Зулейха открывает глаза" в эфире Instagram фонда "Подари жизнь".
Газета.Ru 03:53
580
Политика

Минкомсвязь пока не дала оценку законопроекту о разблокировке Telegram

Минкомсвязь не проводила оценку законопроекта о разблокировке мессенджера Telegram, сообщил заместитель главы ведомства Алексей Волин.
Коммерсантъ 05:28
477
Политика

Избранный президент Абхазии Аслан Бжания вступил в должность

ТАСС 05:43
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