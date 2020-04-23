Коронавирус

News.ruNews.ruИгроки «Енисея» добровольно согласились на снижение зарплат

Руководители и игроки футбольного клуба «Енисей» пришли к добровольному решению сократить зарплату на 10% во время перерыва Футбольной национальной лиги из-за пандемии инфекции коронавируса. Чтобы поддержать «Енисей» в это непростое для всех время, мы предложили пойти на уменьшение заработной платы.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Игроки «Енисея» добровольно согласились на снижение зарплат

News.ru05:08

Игроки и руководство «Енисея» пошли на снижение зарплат

Чемпионат05:32

«Енисей» сократил зарплаты на 10% из-за коронавируса

Sports.ru05:32

Футбольный клуб «Енисей» урезал зарплаты игрокам

Московский Комсомолец06:45

Красноярским футболистам из-за коронавируса снизили зарплаты

ИА 1-Line04:43

Футболисты «Енисея» согласились на понижение зарплаты

РИА Новости04:42

Игроки «Енисея» согласились на сокращение зарплаты на 10% во время паузы из-за коронавируса

Sport24.ru04:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
Общество

В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений

Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
727
Экономика

Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
РБК 03:25
471
Экономика

Минпромторг заявил о стабильности цен на продукты

Российские торговые сети постоянно поддерживают запас продовольствия на два месяца, рассказывал глава Минпромторга Денис Мантуров ранее в апреле.
Известия 07:15
2
Общество

Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве

Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
Lenta.ru 06:05
58
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России

Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
720
Происшествия

В Кемеровской области загорелось село

Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
59
Общество

В Ленобласти запретят остановки по пути на дачу

Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути.
REGNUM 06:01
7
Общество

Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
65
Общество

Путин назвал общую с банкирами совместную задачу

ПУТИН НА СОВЕЩАНИИ С БАНКИРАМИ: МИНИМИЗИРОВАТЬ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ОТ КОРОНАВИРУСА В ЭКОНОМИКЕ – НАША ОБЩАЯ СОВМЕСТНАЯ ЗАДАЧА РИА НОВОСТИ
РИА Новости 07:10
Здоровье

В Свердловской области зарегистрировано 28 новых случаев коронавируса

Случаи COVID-19 зарегистрированы в восьми больницах Свердловской области, рассказал губернатор Свердловской области.
РБК Екатеринбург 03:43
7
Экономика

Собираемость платежей за услуги ЖКХ упала в России до 50%

Собираемоссть платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%, сообщил в четверг глава Минстроя России Владимир Якушев.
Интерфакс 05:48
78
Общество

Россиян могут обязать представляться полиции

В закон «О полиции» могут внести правки, в соответствии с которыми россиян обяжут представляться во время общения с сотрудником полиции.
Наша версия 04:58
97
Политика

Глава КПРФ в Татарстане заразился коронавирусом

Руководитель татарстанского отделения КПРФ и лидер фракции коммунистов в Госсовете Хафиз Миргалимов мог заразиться COVID-19.
Коммерсантъ Казань 04:43
8
Политика

«Укроборонпром» собрались ликвидировать

Украинские власти готовятся ликвидировать «Укроборонпром» в результате реформы, заявил заместитель генерального директора концерна Роман Бондарь.
Взгляд.ру вчера в 14:26
1
Происшествия

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
238
Армия и оружие

Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области

SM News 21 апреля в 06:00
18
Политика

Польский экс-дипломат: «Мы не смотрим на Россию исключительно как на врага»

Витольд Юраш считает, что сегодняшняя задача Польши — «убедить наших партнёров, что мы не смотрим на Россию исключительно как на врага».
Евразия Daily вчера в 06:00
2
Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
184
Биатлон

Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания СБР

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания Союза биатлонистов России (СБР), на котором может быть выбран новый президент организации.
Газета.Ru 06:53
Общество

В Магадане госпитализировали ребенка с COVID-19 и пневмонией

Шесть человек за сутки заболели коронавирусом в Магаданской области, один из них ребенок, госпитализированный с пневмонией, сообщил в на своей странице в телеграмм-канале Носов-Live губернатор региона Сергей Носов.
РИА Новости 07:06
Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
4,8K
Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
1,5K
Общество

Еще 22 человека заразились коронавирусом в Саратовской области

Оперштаб сообщил в четверг, 23 апреля о 39 новых случаях заражения COVID-19 на территории Саратовской области.
Kursk.com 04:35
108
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело после митинга во Владикавказе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД во время несогласованного митинга против самоизоляции, который прошел во Владикавказе 20 апреля.
Ведомости вчера в 04:37
158
Армия и оружие

Ливийское ПНС обвинило ЧВК Вагнера в применении химического оружия

Турецкое агентство Anadolu сообщило о том, что в Ливии российская частная военная компания Вагнера совершила химическую атаку против сил Правительства Национального Согласия (ПНС).
Вечерний курьер 06:18
1
Авто

Появились изображения современной Lada «Тарзан»

Основой возрожденного «Тарзана», судя по рендерам, мог бы стать универсал LADA Vesta SW, получивший новую лифтованную подвеску и высокопрофильные «зубастые» шины.
Автоновости дня вчера в 13:12
16
Общество

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
236
Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
932
Здоровье

В больнице в Златоусте изолировали 44 медика и пациента с COVID-19

Более 40 пациентов и медиков горбольницы №1 города Златоуст Челябинской области, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, изолированы в одном корпусе, сообщил в четверг глава города Максим Пекарский.
РИА Новости 06:42
Общество

Биолог Воронцова предупредила о пандемии нового вируса

ФАН вчера в 22:59
80
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ротор
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Волгограда, выступающий в первенстве ФНЛ с сезона 2017/18. 2-кратный серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата России, финалист Кубка России и Кубка Интертото, чемпион РСФСР, 2-кратный победитель зоны «Юг» Второго дивизиона, обладатель Кубка короля Таиланда и Кубка Дальневосточных чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Футбольная национальная лига
Некоммерческая организация, входящая в структуру Российского футбольного союза и отвечающая за проведение второго по рангу футбольного турнира России, начиная с сезона 2011/12.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное