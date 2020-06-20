Коронавирус

Bash.NewsBash.NewsИгроки ФК «Уфа» сдали тест на коронавирус перед матчем с «Тамбовом»

Игроки ФК «Уфа» сдали тест на коронавирус перед матчем 23 тура чемпионата России.
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Игроки «Уфы» прибыли на матч с «Тамбовом» с соблюдением мер безопасности

Спорт-Экспресс06:48

«Уфа» готова играть с «Тамбовом», в клубе опровергли случай коронавируса

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Игрок «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус. Завтра матч с «Тамбовом»

Sports.ruвчера в 12:35

СМИ: Футболист «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус

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Источник: тест футболиста «Уфы» на коронавирус показал положительный результат

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Чемпионат России. «Уфа» дома примет «Тамбов»

Горобзор.ру01:00

Источник: футболист «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус

РИА Новостивчера в 12:30
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В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа

ТАСС 03:59
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Происшествия

Британская полиция признала нападение в Рединге терактом

"Национальное контртеррористическое управление полиции теперь может подтвердить, что нападение на людей с ножом, произошедшее в Рединге вчера вечером (20 июня) было признано терактом", - говорится в сообщении.
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Происшествия

Участников массовой драки в Норильске доставили в полицию

Известия 04:10
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Происшествия

Ещё четверо жителей Алтайского края стали жертвами коронавируса

Как уже сообщало ИА REGNUM, значительный рост новых выявленных носителей коронавируса в Алтайском крае дают вспышки SARS-CoV-2, произошедшие в медицинских и социальных учреждениях.
REGNUM 19 июня в 02:25
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Новые телевизоры Xiaomi 4K HDR Mi TV 4S появились в России

Astera 05:22
Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера

Lenta.ru 02:45
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Экономика

Пенсионерам могут вернуть недополученные за два года пособия

Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий выплаты пенсионерам денежных средств, которые они недополучили за 2016 – 2018 годы.
Экономика сегодня вчера в 01:07
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
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Происшествия

Серийный насильник задержан в Севастополе

Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
Газета.Ru вчера в 10:51
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Общество

Собянин спрогнозировал срок восстановления общепита в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что индустрия общественного питания в столице быстро восстанавливается после снятия ограничений.
Газета.Ru 01:47
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Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

РЕН ТВ вчера в 10:53
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Финансы

Рублю предрекли возврат к минимумам середины марта

Вместо посыла о быстром восстановлении экономики в новостных заголовках будет превалировать более сдержанные оценки, вес которым может придать неутешительные итоги второго квартала в отчетностях корпораций с середины июля.
Российская газета вчера в 23:00
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Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Миннеаполисе

В Миннеаполисе (штат Миннесота) неизвестный открыл стрельбу, из-за чего пострадали 12 человек. Об этом написала городская полиция в Twitter.
Газета.Ru 04:32
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Политика

Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
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Авто

Китайский Lifan находится на грани разорения

Автоновости дня вчера в 13:40
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Общество

Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом

В день медицинского работника пяти россиянам присвоены звания Героев Труда — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Вести.Ru 03:39
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Общество

Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока

Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
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Футбол

«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»

Московское "Динамо" не полетело на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", сообщает Metaratings.
Газета.Ru вчера в 16:05
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Шоу-бизнес

Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми

«Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады поделиться новым фото герцога с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи перед днем рождения герцога», — говорится в подписи к кадру.
Пятый канал 05:23
Экономика

Продажи Chanel выросли на 13% в 2019 году

Продажи Chanel в 2019 г. выросли на 13% относительно 2018 г. и составили $12,3 млрд, указано в финансовом отчете компании («Ведомости» ознакомились с документом).
Ведомости 03:33
Политика

Путин заявил о важности точек опор для политсистемы

На вопрос об устойчивости политической системы, Путин ответил, что еще есть над чем поработать.
Российская газета 06:52
Футбол

«Спартак» возобновил сезон. Актер Назаров возобновил свое творчество про клуб

В матче 23-го тура московский клуб одержал победу в Туле над местным «Арсеналом» со счетом 3:2. Этому событию известный актер и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров посвятил новую песню.
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Политика

Лукашенко призвал белорусов не расслабляться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов не расслабляться, так как, по его словам, вокруг страны много тех, кому не нравится независимый курс республики.
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Кино

Джон Фавро раскрыл пасхалку с участием Марка Хэмилла в «Мандалорце»

Создатели сериала «Мандалорец» рассказали о пасхалке с Марком Хэммилом, исполнившим роль Люка Скайуокера в серии фильмов «Звездные войны».
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Здоровье

В Забайкалье продолжается рост числа заболевших коронавирусом

По данным на 20 июня, сообщает пресс-служба правительства края, общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 2527 человек (еще 69 человек за прошедшие сутки).
Забайкальский рабочий вчера в 02:07
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Политика

Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»

В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия вчера в 13:24
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Происшествия

В Липецкой области шесть человек погибли в ДТП

Шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области, сообщает МЧС России.
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
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Общество

Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости вчера в 10:33
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Здоровье

В США прекратили испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19

"Национальные институты здравоохранения остановили клинические испытания для оценки безопасности и эффективности гидроксихлорохина при лечении взрослых, госпитализированных с коронавирусной болезнью 2019 (COVID-19)", - говорится в заявлении на сайте NIH.
РИА Новости вчера в 12:55
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Как работают Яндекс.Новости?
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