Игроки ФК «Уфа» сдали тест на коронавирус перед матчем 23 тура чемпионата России.

Игроки ФК «Уфа» сдали тест на коронавирус перед матчем с «Тамбовом»

Спорт день за днем

Происшествия Британская полиция признала нападение в Рединге терактом "Национальное контртеррористическое управление полиции теперь может подтвердить, что нападение на людей с ножом, произошедшее в Рединге вчера вечером (20 июня) было признано терактом", - говорится в сообщении. 187

Происшествия Ещё четверо жителей Алтайского края стали жертвами коронавируса Как уже сообщало ИА REGNUM, значительный рост новых выявленных носителей коронавируса в Алтайском крае дают вспышки SARS-CoV-2, произошедшие в медицинских и социальных учреждениях. 405

Единоборства Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе. 5

Происшествия Серийный насильник задержан в Севастополе Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов. 26

Общество Собянин спрогнозировал срок восстановления общепита в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что индустрия общественного питания в столице быстро восстанавливается после снятия ограничений. 116

Финансы Рублю предрекли возврат к минимумам середины марта Вместо посыла о быстром восстановлении экономики в новостных заголовках будет превалировать более сдержанные оценки, вес которым может придать неутешительные итоги второго квартала в отчетностях корпораций с середины июля. 3

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в Миннеаполисе В Миннеаполисе (штат Миннесота) неизвестный открыл стрельбу, из-за чего пострадали 12 человек. Об этом написала городская полиция в Twitter. 14

Шоу-бизнес Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми «Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады поделиться новым фото герцога с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи перед днем рождения герцога», — говорится в подписи к кадру.

Экономика Продажи Chanel выросли на 13% в 2019 году Продажи Chanel в 2019 г. выросли на 13% относительно 2018 г. и составили $12,3 млрд, указано в финансовом отчете компании («Ведомости» ознакомились с документом).

Политика Путин заявил о важности точек опор для политсистемы На вопрос об устойчивости политической системы, Путин ответил, что еще есть над чем поработать.

Футбол «Спартак» возобновил сезон. Актер Назаров возобновил свое творчество про клуб В матче 23-го тура московский клуб одержал победу в Туле над местным «Арсеналом» со счетом 3:2. Этому событию известный актер и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров посвятил новую песню.

Политика Лукашенко призвал белорусов не расслабляться Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов не расслабляться, так как, по его словам, вокруг страны много тех, кому не нравится независимый курс республики. 1

Здоровье В Забайкалье продолжается рост числа заболевших коронавирусом По данным на 20 июня, сообщает пресс-служба правительства края, общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 2527 человек (еще 69 человек за прошедшие сутки). 1

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 981

Общество Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян. 81