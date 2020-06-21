Коронавирус

Bash.NewsBash.NewsИгроки ФК «Уфа» сдали тест на коронавирус перед матчем с «Тамбовом»

Игроки ФК «Уфа» сдали тест на коронавирус перед матчем 23 тура чемпионата России.
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Источник: футболист «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус

Тест футболиста "Уфы" на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Чемпионат России, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновился в пятницу матчами 23-го тура.
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