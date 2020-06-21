Коронавирус
Bash.NewsИгроки ФК «Уфа» сдали тест на коронавирус перед матчем с «Тамбовом»
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с чего всё началось
Тест футболиста "Уфы" на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Чемпионат России, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновился в пятницу матчами 23-го тура.РИА Новости12:30
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АСТВ вчера в 06:41
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Барнаул, 19 июня 2020, 09:25 — REGNUM В Алтайском крае за последние сутки скончались четыре пациента с SARS-CoV-2.
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В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
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В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
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В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая Орда»
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