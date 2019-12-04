Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов и хавбек Магомед-Шапи Сулейманов стали победителями премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему футболисту России не старше 21 года и сыгравшему не менее 50 процентов игр своей команды в РПЛ.

Сулейманов и Сафонов разделили приз лучшему молодому игроку года в РПЛ

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