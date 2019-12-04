РПЛ
ProstoProSportСулейманов и Сафонов разделили приз лучшему молодому игроку года в РПЛ
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов и хавбек Магомед-Шапи Сулейманов стали победителями премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему футболисту России не старше 21 года и сыгравшему не менее 50 процентов игр своей команды в РПЛ.
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Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти
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Пятеро топ-менеджеров торговой сети «Магнит» покинули компанию. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ритейлера.
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Стала известна программа Загитовой на Финал Гран-при
Стала известна прыжковая программа российской фигуристки Алины Загитовой на Финал Гран-при. Информация об этом появилась сайте ISU.
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Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
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Историку Соколову поменяли сокамерника в «Бутырке», сообщили в ОНК
Ранее был обвиняемый в изнасиловании. Соколову выдали книги из библиотеки, но не те, которые он просил.
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Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на обмен заключенными по схеме «всех на всех» до конца года, об этом он рассказал журналистам по итогам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
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Обнародованы новые фото с места смертельного ДТП в пензенской Терновке
Интернет-пользователи социальной сети «ВКонтакте» опубликовали новые фото, на которых запечатлены последствия смертельной аварии с участием пешехода в Терновке.
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