Два воспитанника Академии ФК «Краснодар» и игроки основного состава клуба — голкипер Матвей Сафонов и нападающий Магомед-Шапи Сулейманов стали обладателями премии «Первая пятерка», вручаемой под эгидой Российского футбольного союза и Детской футбольной лиги лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги в уходящем году.

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