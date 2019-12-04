РПЛ

РБК КраснодарРБК КраснодарИгроки «Краснодара» впервые стали обладателями премии «Первая пятерка»

Краснодар — ЦСКА
7 декабря
в 08:30
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Два воспитанника Академии ФК «Краснодар» и игроки основного состава клуба — голкипер Матвей Сафонов и нападающий Магомед-Шапи Сулейманов стали обладателями премии «Первая пятерка», вручаемой под эгидой Российского футбольного союза и Детской футбольной лиги лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги в уходящем году.
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