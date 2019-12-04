РПЛ
РБК КраснодарИгроки «Краснодара» впервые стали обладателями премии «Первая пятерка»
Два воспитанника Академии ФК «Краснодар» и игроки основного состава клуба — голкипер Матвей Сафонов и нападающий Магомед-Шапи Сулейманов стали обладателями премии «Первая пятерка», вручаемой под эгидой Российского футбольного союза и Детской футбольной лиги лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги в уходящем году.
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Общество
Найденный в Японии «урановый стержень» оказался школьным макетом
19 ноября цилиндр с надписью на японском языке "урановый топливный стержень" был обнаружен прохожим на морском берегу небольшого курортного острова Мияко, который входит в самую южную японскую префектуру Окинава.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Илон Маск предстал перед судом в США по делу о клевете
Глава компании SpaceX Илон Маск предстал перед американским судом по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта.
Экономика
РБК: Греф предложил выдавать электронную подпись в крупнейших банках
Глава Сбербанка Герман Греф направил вице-премьеру Максиму Акимову предложение о предоставлении права на выдачу усиленных квалифицированных электронных подписей (КЭП) юридическим лицам через крупнейшие банки, сообщает РБК.
Политика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Общество
В ФРГ раскрыли данные о подозреваемом в убийстве гражданине РФ
Россиянин Вадим Красиков (Соколов), которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине, пользовался разными именами и получал визу как инженер.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Гаджеты
Оказывается, iPhone 11 Pro следит за пользователями в обход запретов
Смартфон iPhone 11 Pro постоянно собирает и передаёт данные о местоположении, даже когда пользователь отключил соответствующие сервисы в настройках.
Экономика
«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
Общество
ФАС уличила изготовителей шоколада и порошков в двойных стандартах
Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение производителям шоколада Lindt и стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel из-за того, что их товары в России отличаются по составу, качеству и условиям использования от товаров под этими же брендами в странах Западной Европы.
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
Политика
Путин рассказал о завершении сербской части «Турецкого потока»
Президент России Владимир Путин заявил, что сербская часть "Турецкого потока" будет завершена в ближайшие недели.
Шоу-бизнес
Лолита и Ольга Бузова пришли на премию «Золотой хит» в голых нарядах
Певице очень хотелось продемонстрировать сброс веса на 10 килограммов, и если у Бузовой с фигурой и кожей все в порядке, то просвечивающее стареющее тело Лолиты, кроме отвращения, вряд ли может вызвать какие-то чувства.
Футбол
Минспорт выделит на футбольную инфраструктуру 27 млрд рублей
До 2024 года будет выделено 27 млрд рублей на строительство футбольных манежей, полей с освещением и подогревом, а также на обучение тренеров и организацию турниров.
Политика
Стартовала новая фаза в расследовании дела об импичменте Трампа
В США началась новая фаза в расследовании дела об импичменте Дональда Трампа.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Происшествия
Число пострадавших в пожаре в одесском колледже превысило 20 человек
Количество пострадавших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в среду увеличилось до 21 человека, они находятся в больницах.
Общество
ГИБДД назвала экзамен на площадке нецелесообразным
Этап экзамена для получения водительских удостоверений на площадке занимает много времени сотрудников Госавтоинспекции и дублирует внутренний экзамен автошколы, считает замглавы ГИБДД Олег Понарьин.
Политика
Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».
Армия и оружие
Военные корабли РФ назвали лёгкой добычей в дальних походах
Надводные корабли и подводные лодки Военно-Морского Флота (ВМФ) России станут лёгкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны.
Политика
Депутат Рады сообщил об обысках в офисе Медведчука в Киеве
Вооруженные люди, предположительно сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), в Киеве проводят обыски в здании, где располагается офис главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, а также офисы других оппозиционных депутатов.
Армия и оружие
Запад не учел масштаб боевых действий в планах по захвату Калининграда
Североатлантический альянс не сможет реализовать свои планы по захвату Калининграда в случае боевых действий против России.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Авто
Интерьер нового Kia Sorento показали в Сети
В Сети появились эксклюзивные изображения интерьера Kia Sorento четвертого поколения.
Происшествия
Генпрокуратура: Возбуждено дело о мошенничестве в отношении работников мэрии Саратова
«Результаты расследования дела и возмещения причиненного преступлением ущерба находятся на контроле прокуратуры области», - сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Общество
«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».