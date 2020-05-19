Коронавирус
Газета.RuИгроки «Крыльев Советов» сдали тесты на коронавирус
Игроки самарских "Крыльев Советов" сдали тесты на коронавирус, сообщает сайт футбольного клуба. Результаты анализов будут известны 21 мая. По итогам исследований будет принято решение о начале индивидуальных тренировок.
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 01:48, Ашберн
Общество
Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей.
РИА Новости вчера в 21:20
Политика
Украина выразила Болгарии протест из-за декларации о защите меньшинств
МИД Украины выразил решительный протест после принятия Народным собранием Болгарии декларации о защите прав болгарской общины Болградского района Одесской области в связи с планируемой Киевом административно-территориальной реформой.
RT на русском вчера в 19:48
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Армия и оружие
Сирийские военные блокировали проезд американской колонны в Эль-Хасаке
Военные из США находятся в провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зор без законных оснований.
РИА Новости вчера в 13:01
Общество
Десятки новых правительственных Toyota Camry найдены в лесу Челябинска
Один из жителей Челябинска обнаружил в лесу 50 новеньких правительственных автомобилей Toyota Camry черного цвета.
Что происходит 19 мая в 05:17
Общество
Глава района в Адыгее уволился после заражения людей на похоронах
1 мая в Красногвардейском районе прошли похороны с участием около 500 человек, после которых коронавирус был выявлен у 150 человек.
Известия вчера в 22:38
Энергетика
Цены на нефть начали расти на фоне снижения запасов в США
Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились почти на пять миллионов баррелей. Для аналитиков это стало полной неожиданностью.
Российская газета вчера в 22:37
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета вчера в 15:25
Религия
Сегодня Церковь вспоминает любимого ученика Христа
В церковном календаре – день памяти апостола Иоанна Богослова, который был любимым учеником Христа.
Саратов 24 01:33
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Политика
Путин наградил Захарову и Небензю орденами Почета
Коммерсантъ вчера в 16:54
Общество
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 16:22
Экономика
Россиянам предложили сервис дистанционных финуслуг
Центробанк и Минкомсвязь запустили сервис, с помощью которого граждане смогут дистанционно предоставлять кредитным организациям информацию о себе и получать необходимые услуги.
Вести.Ru вчера в 23:21
Политика
Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым
Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Экономика сегодня вчера в 13:32
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями медсестер
Российская газета вчера в 11:38
Общество
Повышенное пособие по безработице получают более 40 тыс. москвичей
Более 40,5 тыс. москвичей получают повышенное пособие по безработице, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ТАСС 00:18
Шоу-бизнес
Максим Галкин снял на видео дефилирующую в модном образе Аллу Пугачеву
Отечественный телеведущий Максим Галкин запечатлел на видео дефилирующую в модном образе Аллу Пугачеву.
Актуальные Новости 00:45
Энергетика
Российский газ в Турции перестал быть востребованным
Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Газета.Ru вчера в 06:29
Спорт
Томас Бах пояснил, почему ОИ в Токио могут отменить
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о том, что понимает, почему летние Олимпийские игры в Токио придется отменить, если они не смогут пройти в 2021 году.
Московский Комсомолец 01:09
Происшествия
Медвежата и медведица выбежали из леса на дорогу в Петербурге
Медведица и медвежата выбежали из леса на дорогу в Кингисеппском районе Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 01:35
Наука
Жизнь вероятно существует вне Земли, а разум скорее нет
В своих выводах Киппинга говорит о том, что для планет с похожими условиями и эволюционными временными рамками, как на Земле, образование жизни имеет небольшие проблемы, соотношение составляет 9:1.
Популярная механика 19 мая в 11:34
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Общество
The Insider нашел у Володина квартиру за 400 млн
Инфо24 вчера в 15:30
Футбол
Ракицкий рассказал о своем главном страхе и вредной привычке
Ракицкий сообщил, что запах детства для него — это запах кожаного меча, а главный страх — война.
Нева Спорт 01:13
Политика
США отправили аппараты ИВЛ в Россию
США отправили первый военный самолет с партией аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для России.
Lenta.ru вчера в 12:53
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45
Общество
Названы сферы, в которых вырастет число вакансий на удалёнке
Эксперты ВНИИ труда рассказали RT, в каких рабочих сферах из-за ситуации с распространением коронавируса в ближайшее время ожидается рост числа вакансий для дистанционной работы.
RT на русском вчера в 23:06
Общество
В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях
В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях.
Деловое.ТВ 19 мая в 08:39
Музыка
Little Big названы фаворитами «Евровидения-2020»
Культуромания вчера в 09:13