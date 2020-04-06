Коронавирус

Piter.tvPiter.tvИгроки «Локомотива» отказались от понижения в зарплате

Как сообщает портал Metarating, 4 апреля прошла встреча гендиректора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе с игроками клуба. Кикнадзе предложил сократить зарплаты на 40 процентов до конца паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.), вызванной эпидемией коронавируса.
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Василий Кикнадзе
Российский журналист и медиаменеджер, телеведущий, спортивный комментатор. С 29 декабря 2018 года - генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив». Сын известного спортивного журналиста Александра Васильевича Кикнадзе.
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