Коронавирус
Piter.tvИгроки «Локомотива» отказались от понижения в зарплате
Как сообщает портал Metarating, 4 апреля прошла встреча гендиректора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе с игроками клуба. Кикнадзе предложил сократить зарплаты на 40 процентов до конца паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.), вызванной эпидемией коронавируса.
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«Локомотив» выслал игрокам вариант соглашения о понижении зарплаты на 40% за апрель и май
Metaratingsвчера в 14:25
Руководство «Локомотива» согласилось на сокращение зарплаты во время карантина
Спорт-Экспрессвчера в 12:47
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Глава UFC: победитель боя Фергюсон — Гэтжи встретится с Нурмагомедовым
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Роскачество протестировало новые смартфоны
Эксперты Роскачества провели тестирование 18 новых смартфонов семи брендов.
Общество
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Футбол
США обвинили чиновников ФИФА во взятке за поддержку ЧМ-2018 в России
Министерство юстиции Соединенных Штатов подало в окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка обвинительный акт, в котором утверждается, что члены исполкома Международной федерация футбола (ФИФА) получили взятки за голоса в пользу России и Катара при выборе мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
Политика
Врач объяснил нежелание Лукашенко вводить карантин из-за коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не хочет вводить в стране режим ЧП и самоизоляции на фоне распространения коронавируса, так как он "взял на себя политическую ответственность за народ", считает врач и телеведущий Евгений Комаровский.
Происшествия
Почти 30 пациентов поступили в больницу в Коммунарке за сутки
Почти 30 пациентов выписали из больницы в Коммунарке за сутки, сообщил главный врач Денис Проценко.
Политика
Власти Великобритании рассказали о состоянии Бориса Джонсона
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который в понедельник был помещен в реанимацию с новым коронавирусом, остается без изменений.
Общество
Во Владимирской области выявлено семь новых случаев коронавируса
Владимир, 7 апреля 2020, 10:54 — REGNUM Во Владимирской области 7 апреля подтверждено семь новых случая заболевания коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.
Музыка
Участница шоу «Голос. Дети» обвинила Полину Гагарину в нечестности
Девятилетняя Ангелина заявила Гагариной, что ее решение несправедливо, потому что наставница могла бы выбрать всех трех девочек.
Общество
Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом
Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
Общество
В Пензенской области выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом
Новые 19 случаев коронавируса зарегистрированы в Пензенской области, общее число зараженных увеличилось до 51 человека, сообщила во вторник пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Экономика
Правительство утвердило меры для устойчивого развития экономики
Правительство России утвердило перечень мер для устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Коронавирусом можно заразиться через еду
Чтобы не заразиться COVID-19 через еду, ее нужно тщательно обрабатывать.
Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Общество
Беглов: в Петербурге ухудшается обстановка с коронавирусом
Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что Петербург отстает от Москвы по росту числа заболевших коронавирусом всего на три недели.
Происшествия
У двух медработников в Ульяновской области подтверждён коронавирус
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Общество
«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса
Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Происшествия
Показавший гениталии на вокзале мужчина попал на видео
В объектив камеры видеонаблюдения попал момент, как мужчина встал посреди здания и на глазах у публики снял не только штаны, но и нижнее белье.