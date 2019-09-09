Футбол

ЧемпионатЧемпионатИгроки «Манчестер Юнайтед» были против высокой зарплаты Санчеса

Футболисты «Манчестер Юнайтед» единодушно и с радостью проводили из команды нападающего Алексиса Санчеса. Игроки считают, что чилиец не заслуживал своей высокой зарплаты, которая вместе с бонусами составляла £ 505 тыс. в неделю.
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Санчес не собирается возвращаться в «МЮ» и хочет остаться в «Интере»

Sport24.ru07:59

Санчес не намерен возвращаться в «Манчестер Юнайтед» после аренды в «Интере»

Чемпионат10:00

Отправленный в аренду Санчес не хочет возвращаться в «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru11:14

«Интер» хочет пригласить Матича

Спорт-Экспресс11:57

СМИ: Санчес не планирует возвращаться в «МЮ» после окончания аренды в «Интере»

Матч ТВ09:34

Санчес планирует остаться в «Интере»

Sport.ru08:44

Футболисты «Манчестер Юнайтед» были против высокой зарплаты Санчеса

Евро-футбол.ру03:16
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Церемония награждения Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина пройдет во вторник в Государственном историческом музее в Москве, сообщила пресс-служба МИА "Россия сегодня".
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Депутат парламента Молдавии от партии социалистов Богдан Цырдя заявил, что правительство страны «ударило в спину» Россию после того, как в РФ проявили щедрость по отношению к Молдавии.
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Документы о начале Второй мировой войны рассекретило Минобороны РФ

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Министры иностранных дел Британии и Финляндии Доминик Рааб и Пекка Хаависто обсудят отношения между Россией и Украиной, сообщили в финском МИД.
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В Венеции хотят запретить курение на открытом воздухе

Мэр итальянской Венеции Луиджи Бруньяро выступил с инициативой запретить курение на открытом воздухе, начав с двух самых популярных достопримечательностей города.
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Из перевернувшегося у берегов США судна спасены три человека

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