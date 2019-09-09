Футбол
ЧемпионатИгроки «Манчестер Юнайтед» были против высокой зарплаты Санчеса
Футболисты «Манчестер Юнайтед» единодушно и с радостью проводили из команды нападающего Алексиса Санчеса. Игроки считают, что чилиец не заслуживал своей высокой зарплаты, которая вместе с бонусами составляла £ 505 тыс. в неделю.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 19:55, Вашингтон
Происшествия
Сумку с 1,5 млн рублей отобрали у мужчины в столице
Неизвестные напали на мужчину в Москве и отобрали у него сумку, в которой находилось 1,5 миллиона рублей.
Москва 24 17:08
Здоровье
В Приамурье снимают карантин с сел, введенный из-за АЧС
По словам Алима Самандова, фермера из Усть-Ивановки, в чьем хозяйстве был зафиксирован первый случай АЧС, у него было более 200 свиней, а убытки из-за вируса составили около 3 млн руб. А все потому, что компенсация положена только за убитых животных.
Vostok.Today 19:09
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России
Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Политика
В Болгарии задержали пророссийского активиста по обвинению в шпионаже
В Болгарии задержан глава движения «Русофилы» и бывший главред газеты «Дума» Юрий Борисов, говорится на сайте издания.
Московский Комсомолец 13:06
Экономика
Суд рассмотрит иск Промсвязьбанка о выходе трех НПФ из его капитала перед санацией
Арбитражный суд Москвы во вторник проведет заседание по иску Промсвязьбанка, требующего признать незаконными сделки по выходу трех НПФ — "Будущее", "Сафмар" и "Доверие" (в настоящее время присоединен к "Сафмару") — из капитала банка накануне объявления о его санации.
ПРАЙМ 17:27
Футбол
Станислав Черчесов: ни о какой недооценке Казахстана речи не было
Ни о какой недооценке речи не было, – заявил Черчесов, слова которого приводит пресс-служба РФС.
Вести.Ru 18:40
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Культура
В Москве пройдет церемония награждения конкурса имени Андрея Стенина
Церемония награждения Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина пройдет во вторник в Государственном историческом музее в Москве, сообщила пресс-служба МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 17:28
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Кино
«Оно-2» стал лидером российского проката в выходные
iReactor 00:33
Политика
В Молдавии рассказали, как «ударили в спину» Россию
Депутат парламента Молдавии от партии социалистов Богдан Цырдя заявил, что правительство страны «ударило в спину» Россию после того, как в РФ проявили щедрость по отношению к Молдавии.
Аргументы недели 11:41
Армия и оружие
Документы о начале Второй мировой войны рассекретило Минобороны РФ
Страна Советов on-line 01:40
Футбол
«Атлетико» запустит для болельщиков криптовалюту
Мадридский «Атлетико» планирует запустить криптовалюту для болельщиков клуба совместно с блокчейн-платформой Socios.
Матч ТВ 10:14
Армия и оружие
КНДР снова запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря
Южнокорейские военные заявили, что КНДР вновь провела два пуска неопознанных снарядов из северокорейской провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря.
Известия 19:26
Политика
Главы МИД Британии и Финляндии обсудят отношения России и Украины
Министры иностранных дел Британии и Финляндии Доминик Рааб и Пекка Хаависто обсудят отношения между Россией и Украиной, сообщили в финском МИД.
RT на русском 19:12
Общество
В Венеции хотят запретить курение на открытом воздухе
Мэр итальянской Венеции Луиджи Бруньяро выступил с инициативой запретить курение на открытом воздухе, начав с двух самых популярных достопримечательностей города.
РИА Новости 06:33
Игры
Focus Home Interactive показала релизный трейлер Greedfall
Издательство Focus Home Interactive совместно с разработчиками из студии Spiders опубликовало релизный трейлер ролевой игры Greedfall, а также озвучило системные требования.
3DNews 07 сентября в 05:23
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным
По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru 05:28
Хоккей
Веренски подписал 3-летний контракт с «Коламбусом» на 15 млн долларов
Защитник Зак Веренски договорился о новом контракте с «Коламбусом». Веренски подписал трехлетнее соглашение на 15 миллионов долларов.
Sports.ru 11:07
Авто
Aston Martin сделает современный аналог спорткара 50-х
Для спидстера «Астон» не просто заимствуют стилистические решения оригинального DBR1, а постарается интерпретировать внешность спорткара 50-х с учетом современного языка дизайна.
Motor 07:46
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Происшествия
Из перевернувшегося у берегов США судна спасены три человека
Накануне сотрудникам Береговой охраны США удалось эвакуировать 20 из 24 членов команды перевернувшегося судна, перевозившего автомашины, напоминает ТАСС.
Вести.Ru 16:29
Кино
Роль игрушечного космонавта Мэтта Мэйсона в фильме сыграет Том Хэнкс
Территория новостей 02:09
Кино
Премьера фильма о депортации карачаевского народа пройдет в Черкесске
Премьера документального фильма "Приговоренные к забвению" о депортации карачаевского народа во время Великой Отечественной войны пройдет в понедельник в Черкесске.
ТАСС вчера в 17:08
Политика
Эксперт оценил результаты оппозиции на выборах в МГД
Политолог Марат Баширов оценил результаты оппозиции на выборах в Мосгордуму.
Газета.Ru 11:22
Кино
Михалков назвал «Оскар» политизированной премией
Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что кинопремия «Оскар» стала слишком политизированной, не имеющей отношения к искусству.
Известия 16:27
Армия и оружие
Моряки Северного флота отдохнут в Лимасоле
Северпост 14:59