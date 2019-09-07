Из-за долгов для участия в ФНЛ не могут быть заявлены игроки, пришедшие в команду летом, при этом матчи проводятся на старом стадионе, а не на арене, которая была построена к чемпионату мира 2018 года.

Игроки «Мордовии» намерены бойкотировать матч с «Лучом» из-за долгов по зарплатам

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Политика Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.

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