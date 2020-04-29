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Евро-футбол.руЕвро-футбол.руИгроки «ПСЖ» отказались пойти на уменьшение зарплаты

Боссы «ПСЖ» не могут договориться с футболистами команды о сокращении зарплаты на период карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, об этом рапортует издание Mundo Deportivo.
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Игроки «ПСЖ» отказываются идти на понижение зарплат

Sports.ru04:39

L`Equipe: Игроки «ПСЖ» отказались пойти на сокращение зарплаты

Матч ТВ01:40

Игроки «ПСЖ» отказываются идти на снижение зарплат

Спорт-Экспрессвчера в 22:01

Футболисты «ПСЖ» отказываются идти на понижение зарплат. Переговоры зашли в тупик

Sport24.ru00:10

Футболисты «ПСЖ» отказались пойти на сокращение зарплаты

Чемпионатвчера в 22:50

Футболисты «ПСЖ» отказались идти на понижение зарплат

Спорт БИЗНЕС Online00:23

Игроки ПСЖ отказываются идти на понижение зарплат

Soccer.ruвчера в 09:30
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Здоровье

«Яндекс» выделит 25 тыс. бесплатных поездок для НКО, помогающим бороться с COVID-19

"Яндекс" в рамках проекта "Помощь рядом" предоставит некоммерческим организациям (НКО) 25 тыс. бесплатных поездок для перевозки врачей и волонтеров, которые оказывают помощь во время пандемии.
ТАСС 06:57
Общество

Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники

Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников.
МР7.ру 05:34
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Общество

Прибывших на майские праздники в Крым туристов отправят в обсерватор

«С целью ограничить поток приезжих на полуостров на ближайшие 12 выходных дней было принято решение, что все приезжие, не имеющие крымской прописки, не имеющие в собственности апартаменты или квартиры, где они могли бы находиться на самоизоляции, будут помещены в обсерватор на две недели», — цитирует Аксенова пресс-служба правительства региона.
Известия 07:20
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
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Политика

Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок

В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии.
РБК 08:02
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Происшествия

В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ

Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
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Политика

Путин напомнил о примере Спарты из-за идей о мерах по коронавирусу

Путин напомнил о том, что в древней Спарте больных и увечных детей, согласно легенде, сбрасывали со скалы, а также упомянул рассказ Джека Лондона, в котором стариков оставляли на съедение диким зверям.
РБК вчера в 12:36
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин провёл совещание в режиме видеоконференции с главами регионов по ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:35
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Общество

В Челябинской области режим самоизоляции продлили до 11 мая

Как сообщала «Губерния», на утро среды, 29 апреля, в Челябинской области подтверждены 499 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Губерния (г. Челябинск) 07:22
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Происшествия

В Выборге сгорела семья с шестью детьми

В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
BFM.ru 01:23
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Футбол

Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус

По сведениям источника, Дибала в 4-й раз за последние 6 недель стал положительный тест на COVID-19.
Vprognoze.ru 03:16
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Политика

В России продлили запрет на въезд иностранцев

С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.
REGNUM 06:40
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Кино

Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»

Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.
News.ru вчера в 07:01
Здоровье

В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков

Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
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Авто

BMW X8 M станет самым мощным в истории M-моделей

Фото: BMW Сегодня в сети была раскрыта новая информация про BMW X8 M. Так, если верить источнику, флагман станет самым мощным за всю историю М-серии.
Daily-Motor.Ru вчера в 11:51
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Общество

Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России

Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
REGNUM 08:16
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Интернет

Опрос показал долю нашедших информацию о себе в интернете россиян

«В ходе опроса выяснилось, что почти каждый пятый пользователь (18%) находил в сети некую информацию о себе или своих близких, которую он бы предпочёл не видеть в открытом доступе», - отмечают эксперты.
Rambler News Service 07:32
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Общество

Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май

На сайте мэрии сообщается, что Сергей Собянин подписал 28 апреля указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года.
Вести.Ru 07:50
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Общество

В Сызрани в пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом

В «Сызранском пансионате для инвалидов» выявлен очаг групповой заболеваемости COVID-19.
ГТРК Самара 04:32
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Происшествия

Мэр Усть-Кута поймал в своих угодьях чиновников-поджигателей

Вести.Ru 03:00
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Общество

В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом

Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев снижается и ситуация может быть переломлена в ближайшие дни, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 07:49
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Политика

Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»

Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии».
РБК 04:08
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Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

REGNUM 04:09
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Биатлон

СБР утвердил списки кандидатов в сборные команды России

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило расширенные списки спортсменов - кандидатов в сборные России, претендующих на централизованную подготовку в сезоне-2020/21.
ТАСС Спорт 06:25
Общество

Nord Stream 2 сохраняет сроки завершения «Северного потока-2»

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором строительства "Северного потока-2", по-прежнему планирует завершить проект в конце нынешнего - начале следующего года.
Вестник Кавказа 05:27
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Общество

Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи с коронавирусом

Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр "Ромир" совместно с Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК вчера в 17:00
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Общество

В Калужской области вводится масочный режим

Власти Калужской области ввели обязательный масочный режим в регионе до 11 мая.
Rambler News Service 04:56
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Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая

Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ вчера в 11:39
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Политика

Путин: энергетика столкнулась с серьезными потрясениями

Российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями.
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