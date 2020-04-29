Коронавирус
Евро-футбол.руИгроки «ПСЖ» отказались пойти на уменьшение зарплаты
Боссы «ПСЖ» не могут договориться с футболистами команды о сокращении зарплаты на период карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, об этом рапортует издание Mundo Deportivo.
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Здоровье
«Яндекс» выделит 25 тыс. бесплатных поездок для НКО, помогающим бороться с COVID-19
"Яндекс" в рамках проекта "Помощь рядом" предоставит некоммерческим организациям (НКО) 25 тыс. бесплатных поездок для перевозки врачей и волонтеров, которые оказывают помощь во время пандемии.
ТАСС 06:57
Общество
Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники
Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников.
МР7.ру 05:34
Общество
Прибывших на майские праздники в Крым туристов отправят в обсерватор
«С целью ограничить поток приезжих на полуостров на ближайшие 12 выходных дней было принято решение, что все приезжие, не имеющие крымской прописки, не имеющие в собственности апартаменты или квартиры, где они могли бы находиться на самоизоляции, будут помещены в обсерватор на две недели», — цитирует Аксенова пресс-служба правительства региона.
Известия 07:20
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Политика
Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок
В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии.
РБК 08:02
Происшествия
В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ
Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
Политика
Путин напомнил о примере Спарты из-за идей о мерах по коронавирусу
Путин напомнил о том, что в древней Спарте больных и увечных детей, согласно легенде, сбрасывали со скалы, а также упомянул рассказ Джека Лондона, в котором стариков оставляли на съедение диким зверям.
РБК вчера в 12:36
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин провёл совещание в режиме видеоконференции с главами регионов по ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:35
Общество
В Челябинской области режим самоизоляции продлили до 11 мая
Как сообщала «Губерния», на утро среды, 29 апреля, в Челябинской области подтверждены 499 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Губерния (г. Челябинск) 07:22
Происшествия
В Выборге сгорела семья с шестью детьми
В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
BFM.ru 01:23
Футбол
Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус
По сведениям источника, Дибала в 4-й раз за последние 6 недель стал положительный тест на COVID-19.
Vprognoze.ru 03:16
Политика
В России продлили запрет на въезд иностранцев
С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.
REGNUM 06:40
Кино
Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»
Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.
News.ru вчера в 07:01
Здоровье
В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков
Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Авто
BMW X8 M станет самым мощным в истории M-моделей
Фото: BMW Сегодня в сети была раскрыта новая информация про BMW X8 M. Так, если верить источнику, флагман станет самым мощным за всю историю М-серии.
Daily-Motor.Ru вчера в 11:51
Общество
Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России
Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
REGNUM 08:16
Интернет
Опрос показал долю нашедших информацию о себе в интернете россиян
«В ходе опроса выяснилось, что почти каждый пятый пользователь (18%) находил в сети некую информацию о себе или своих близких, которую он бы предпочёл не видеть в открытом доступе», - отмечают эксперты.
Rambler News Service 07:32
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май
На сайте мэрии сообщается, что Сергей Собянин подписал 28 апреля указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года.
Вести.Ru 07:50
Общество
В Сызрани в пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом
В «Сызранском пансионате для инвалидов» выявлен очаг групповой заболеваемости COVID-19.
ГТРК Самара 04:32
Общество
В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом
Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев снижается и ситуация может быть переломлена в ближайшие дни, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 07:49
Политика
Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»
Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии».
РБК 04:08
Биатлон
СБР утвердил списки кандидатов в сборные команды России
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило расширенные списки спортсменов - кандидатов в сборные России, претендующих на централизованную подготовку в сезоне-2020/21.
ТАСС Спорт 06:25
Общество
Nord Stream 2 сохраняет сроки завершения «Северного потока-2»
Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором строительства "Северного потока-2", по-прежнему планирует завершить проект в конце нынешнего - начале следующего года.
Вестник Кавказа 05:27
Общество
Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи с коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр "Ромир" совместно с Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК вчера в 17:00
Общество
В Калужской области вводится масочный режим
Власти Калужской области ввели обязательный масочный режим в регионе до 11 мая.
Rambler News Service 04:56
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ вчера в 11:39
Политика
Путин: энергетика столкнулась с серьезными потрясениями
Российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями.
Вести.Ru 07:44