Боссы «ПСЖ» не могут договориться с футболистами команды о сокращении зарплаты на период карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, об этом рапортует издание Mundo Deportivo.

Здоровье «Яндекс» выделит 25 тыс. бесплатных поездок для НКО, помогающим бороться с COVID-19 "Яндекс" в рамках проекта "Помощь рядом" предоставит некоммерческим организациям (НКО) 25 тыс. бесплатных поездок для перевозки врачей и волонтеров, которые оказывают помощь во время пандемии.

Общество Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников. 730

Общество Прибывших на майские праздники в Крым туристов отправят в обсерватор «С целью ограничить поток приезжих на полуостров на ближайшие 12 выходных дней было принято решение, что все приезжие, не имеющие крымской прописки, не имеющие в собственности апартаменты или квартиры, где они могли бы находиться на самоизоляции, будут помещены в обсерватор на две недели», — цитирует Аксенова пресс-служба правительства региона. 115

Политика Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии. 39

Политика Путин напомнил о примере Спарты из-за идей о мерах по коронавирусу Путин напомнил о том, что в древней Спарте больных и увечных детей, согласно легенде, сбрасывали со скалы, а также упомянул рассказ Джека Лондона, в котором стариков оставляли на съедение диким зверям. 1,6K

Политика Путин продлил режим нерабочих дней Президент России Владимир Путин провёл совещание в режиме видеоконференции с главами регионов по ситуации с коронавирусом. 48

Происшествия В Выборге сгорела семья с шестью детьми В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей. 238

Политика В России продлили запрет на въезд иностранцев С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства. 98

Кино Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал» Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.

Здоровье В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286. 48

Авто BMW X8 M станет самым мощным в истории M-моделей Фото: BMW Сегодня в сети была раскрыта новая информация про BMW X8 M. Так, если верить источнику, флагман станет самым мощным за всю историю М-серии. 4

Общество Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна. 1,6K

Интернет Опрос показал долю нашедших информацию о себе в интернете россиян «В ходе опроса выяснилось, что почти каждый пятый пользователь (18%) находил в сети некую информацию о себе или своих близких, которую он бы предпочёл не видеть в открытом доступе», - отмечают эксперты. 1

Общество Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май На сайте мэрии сообщается, что Сергей Собянин подписал 28 апреля указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года. 330

Общество В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев снижается и ситуация может быть переломлена в ближайшие дни, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. 18

Политика Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России» Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии». 13

Биатлон СБР утвердил списки кандидатов в сборные команды России Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило расширенные списки спортсменов - кандидатов в сборные России, претендующих на централизованную подготовку в сезоне-2020/21.

Общество Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи с коронавирусом Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр "Ромир" совместно с Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией. 1,2K