Коронавирус

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессИгроки «ПСЖ» отказываются идти на снижение зарплат

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо продолжает переговоры с игроками о снижении зарплат в связи с пандемией коронавируса. По информации L'Equipe, сторонам не удается прийти к соглашению. Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса.
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Игроки «ПСЖ» отказываются идти на понижение зарплат

Sports.ru04:39

Футболисты «ПСЖ» отказались идти на понижение зарплат

Спорт БИЗНЕС Online00:23

Игроки ПСЖ отказываются идти на понижение зарплат

Soccer.ruвчера в 09:30

Футболисты «ПСЖ» не хотят идти на сокращение зарплаты

Газета.Ruвчера в 23:01

Футболисты «ПСЖ» отказались пойти на сокращение зарплаты

Чемпионатвчера в 22:50

Игроки «ПСЖ» отказываются идти на снижение зарплат

Спорт-Экспрессвчера в 22:01

Футболисты «ПСЖ» отказываются идти на понижение зарплат. Переговоры зашли в тупик

Sport24.ru00:10
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 05:33, Ашберн
Происшествия

Под Тверью опекунша убила малолетнюю девочку

Следствие полагает, что 41-летняя женщина, почувствовав неприязнь к девочке, находившейся под ее опекой, закрыла ей нос и рот и так удерживала, пока малышка не скончалась.
Российская газета 04:53
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Политика

Число погибших от COVID-19 в США превысило потери во Вьетнамской войне

Количество погибших от эпидемии коронавируса в США превысило потери американцев во время войны во Вьетнаме.
Российская газета 03:44
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Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
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Авто

Toyota выпустит новый кроссовер Urban Cruiser

Японская марка Toyota объявила о готовности официально представить новую версию паркетника Urban Cruiser.
Somanyhorses вчера в 12:02
Кино

Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан

RT на русском 04:11
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Общество

ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников

Отмечается, что ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность жителей Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов.
РИА Новости 04:34
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Общество

Пожилые петербуржцы получат выплаты за соблюдение режима самоизоляции

Пожилые петербуржцы старше 65 лет смогут получить единовременную выплату после окончания режима самоизоляции.
RuNews24.ru 04:02
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Шоу-бизнес

Стриптиз Насти Каменских заставил поклонников рыдать от смеха

Муж артистки Потап не препятствует ее флирту с поклонниками: он отлично понимает, что формы его жены - это половина успеха их певческой карьеры.
Комсомольская правда вчера в 19:55
Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
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Общество

В России установлен суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом

С начала пандемии общее количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Российской Федерации составляет 80949, скончались 747 пациента, выздоровели 6767 человек.
Тюменские известия 26 апреля в 05:05
Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

REGNUM 04:09
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Политика

Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу

Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики.
REGNUM 04:43
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Экономика

Nord Stream 2 сохраняет сроки завершения «Северного потока-2»

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором строительства "Северного потока-2", по-прежнему планирует завершить проект в конце нынешнего - начале следующего года, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV (один из европейских партнеров проекта) Райнер Зеле.
Вестник Кавказа 05:27
Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
1,4K
Общество

«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
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Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
1,6K
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
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Общество

На Чаяндинском месторождении взбунтовались вахтовики

На фоне благостных рапортов властей Якутии и пиаровской службы "Газпрома" с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения приходят тревожные новости.
Байкал24 вчера в 04:10
3,1K
Политика

Косачев назвал обвинения Amnesty International деструктивными

У Amnesty International нет оснований обвинять РФ в нарушении прав человека из-за требований карантина в связи с пандемией коронавируса, а по форме и времени опубликования они просто опасны и деструктивны, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
РИА Новости 02:52
Общество

В России прекратят продажи листового чай Lipton и Brooke Bond

Москва, 29 апреля 2020, 11:04 — REGNUM Компания Unilever прекратит продажи в России листового чая под брендом Lipton и Brooke Bond, сообщает 29 апреля РБК со ссылкой на российский офис Unilever.
REGNUM 04:04
338
Общество

Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы

За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки.
Российская газета вчера в 10:36
18
Общество

На Украине митинг предпринимателей перерос в стычки с полицией

REGNUM 03:32
Политика

В Таджикистане хотят запретить русифицировать имена и фамилии

Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону "О государственной регистрации актов гражданского состояния", запрещающие использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:57
2
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов закрутил роман с «копией» Анастасии Заворотнюк

Поклонники Жигунова предполагают, что он съехался с новой возлюбленной.
Актуальные Новости 01:11
3
Политика

Путин напомнил о падении Спарты из-за античеловеческих законов

Российский лидер отметил, что похожие античеловеческие законы преобладали в Древней Спарте и, в итоге, она прекратила свое существование как государство.
Известия вчера в 13:18
1,6K
Общество

В Крыму с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты

Власти Республики Крым с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты, мастерских по ремонту компьютеров и обуви, сообщил в среду председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
ТАСС 05:00
Авто

Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%

Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ вчера в 17:36
56
Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
394
Общество

Тульская область введет цифровые пропуска для въезда в регион

В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве.
РИА Новости вчера в 16:15
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
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Бразильский футболист, центральный защитник французского клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Бразилии. Помимо позиции центрального защитника иногда используется на позиции правого защитника и опорного полузащитника. Один из двух бразильцев - победителей Олимпиады и Кубка Америки : второй - Габриэл Жезус.
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