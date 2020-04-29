Коронавирус
Спорт-ЭкспрессИгроки «ПСЖ» отказываются идти на снижение зарплат
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо продолжает переговоры с игроками о снижении зарплат в связи с пандемией коронавируса. По информации L'Equipe, сторонам не удается прийти к соглашению. Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса.
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Происшествия
Под Тверью опекунша убила малолетнюю девочку
Следствие полагает, что 41-летняя женщина, почувствовав неприязнь к девочке, находившейся под ее опекой, закрыла ей нос и рот и так удерживала, пока малышка не скончалась.
Российская газета 04:53
Политика
Число погибших от COVID-19 в США превысило потери во Вьетнамской войне
Количество погибших от эпидемии коронавируса в США превысило потери американцев во время войны во Вьетнаме.
Российская газета 03:44
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Авто
Toyota выпустит новый кроссовер Urban Cruiser
Японская марка Toyota объявила о готовности официально представить новую версию паркетника Urban Cruiser.
Somanyhorses вчера в 12:02
Кино
Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан
RT на русском 04:11
Общество
ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников
Отмечается, что ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность жителей Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов.
РИА Новости 04:34
Общество
Пожилые петербуржцы получат выплаты за соблюдение режима самоизоляции
Пожилые петербуржцы старше 65 лет смогут получить единовременную выплату после окончания режима самоизоляции.
RuNews24.ru 04:02
Шоу-бизнес
Стриптиз Насти Каменских заставил поклонников рыдать от смеха
Муж артистки Потап не препятствует ее флирту с поклонниками: он отлично понимает, что формы его жены - это половина успеха их певческой карьеры.
Комсомольская правда вчера в 19:55
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Общество
В России установлен суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом
С начала пандемии общее количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Российской Федерации составляет 80949, скончались 747 пациента, выздоровели 6767 человек.
Тюменские известия 26 апреля в 05:05
Политика
Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу
Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики.
REGNUM 04:43
Экономика
Nord Stream 2 сохраняет сроки завершения «Северного потока-2»
Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором строительства "Северного потока-2", по-прежнему планирует завершить проект в конце нынешнего - начале следующего года, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV (один из европейских партнеров проекта) Райнер Зеле.
Вестник Кавказа 05:27
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Общество
«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
Общество
На Чаяндинском месторождении взбунтовались вахтовики
На фоне благостных рапортов властей Якутии и пиаровской службы "Газпрома" с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения приходят тревожные новости.
Байкал24 вчера в 04:10
Политика
Косачев назвал обвинения Amnesty International деструктивными
У Amnesty International нет оснований обвинять РФ в нарушении прав человека из-за требований карантина в связи с пандемией коронавируса, а по форме и времени опубликования они просто опасны и деструктивны, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
РИА Новости 02:52
Общество
В России прекратят продажи листового чай Lipton и Brooke Bond
Москва, 29 апреля 2020, 11:04 — REGNUM Компания Unilever прекратит продажи в России листового чая под брендом Lipton и Brooke Bond, сообщает 29 апреля РБК со ссылкой на российский офис Unilever.
REGNUM 04:04
Общество
Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы
За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки.
Российская газета вчера в 10:36
Политика
В Таджикистане хотят запретить русифицировать имена и фамилии
Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону "О государственной регистрации актов гражданского состояния", запрещающие использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:57
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов закрутил роман с «копией» Анастасии Заворотнюк
Поклонники Жигунова предполагают, что он съехался с новой возлюбленной.
Актуальные Новости 01:11
Политика
Путин напомнил о падении Спарты из-за античеловеческих законов
Российский лидер отметил, что похожие античеловеческие законы преобладали в Древней Спарте и, в итоге, она прекратила свое существование как государство.
Известия вчера в 13:18
Общество
В Крыму с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты
Власти Республики Крым с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты, мастерских по ремонту компьютеров и обуви, сообщил в среду председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
ТАСС 05:00
Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Общество
Тульская область введет цифровые пропуска для въезда в регион
В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве.
РИА Новости вчера в 16:15
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53