Коронавирус
Матч ТВИгроки «Реала» в среду сдадут тест на коронавирус
Футболисты, тренерский штаб и административный персонал мадридского «Реала» в среду пройдут тест на COVID-19. Сообщается, что дата начала тренировок пока не определена.
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 11:42, Ашберн
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Политика
Песков сообщил о планах Путина в День Победы
Президент Владимир Путин 9 мая планирует принять участие в нескольких мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
РБК 08:49
Общество
У министра культуры выявлен коронавирус
У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
Общество
В России выявили 10 559 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 10 599 новых случаев коронавируса.
ФАН 04:01
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
Общество
В Брянской области с 7 мая вводится масочный режим
Обязательное ношение защитных масок и респираторов вводят с 7 мая для жителей Брянской области при нахождении в общественных местах, в том числе на улицах.
ТАСС 10:34
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель показала роскошную фигуру в мини-платье
Для празднования личного торжества в кругу самых близких Адель выбрала закрытое черное платье с объемными рукавами и высоким горлом.
Wday.ru 05:09
Происшествия
Экс-главу петербургского «Метростроя» вернули под домашний арест
Как сообщалось, 6 апреля, после предъявления обвинения в рамках второго уголовного дела, находившийся под домашним арестом экс-директор "Метростроя" Александров был арестован.
Интерфакс 10:59
Общество
Текслер узаконил масочный режим в Челябинской области
Алексей Текслер заверил, что для реализации обязательного масочного режима аптеки региона будут обеспечены достаточным количеством масок.
Урал-пресс-информ 03:25
Общество
Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции
В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
Общество
Глава Минздрава Нижегородской области подал в отставку
Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов подал в отставку.
Известия 09:12
Футбол
Хавбек «Ман Сити» Сане согласовал контракт с «Баварией»
24-летний футболист договорился с мюнхенским клубом о пятилетнем контракте. Теперь «Бавария» ведет переговоры о сумме за переход хавбека.
Матч ТВ 01:15
Происшествия
В США убили ученого, который был «на пороге» открытия по COVID-19
"Бин стоял на пороге очень важного открытия, связанного с пониманием клеточных механизмов, которые лежат в основе заражения коронавирусом", — заявили коллеги ученого.
РИА Новости 11:28
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
Общество
В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
Космос
Virgin Galactic и NASA объявили о разработке сверхзвукового самолета
Американская компания Virgin Galactic совместно с NASA объявили о намерении создать сверхзвуковой самолет для гражданской и деловой авиации.
Ридус 10:11
Космос
Эксперт оценил планы США по добыче ископаемых на Луне
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт прокомментировал планы США по добыче ископаемых на Луне.
RT на русском 11:11
Общество
В Москве найден мертвым экс-глава КГБ Эстонии
В Москве найден мертвым экс-глава КГБ Эстонии Карл Кортелайнен, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
Происшествия
Бывший начальник уфимской ИК-13 получил реальный срок за взятки
Установлено, что в 2016-2017 годах начальник колонии получал с осужденных взятки от 15 до 100 тысяч рублей за беспрепятственное предоставление им свиданий с супругами и с близкими родственниками.
ГТРК Башкортостан 11:34
Экономика
Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам
Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости вчера в 09:02
Политика
Путин отметил ответственность глав регионов по борьбе с коронавирусом
Ответственность глав регионов и членов правительства за каждое принятое решение в борьбе с коронавирусом крайне высока, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:37
Общество
В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
РИА Новости 08:41
Шоу-бизнес
Сбежавшая от мужа Агата Муцениеце показала, как выглядела в 19 лет
Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались после 9 лет брака.
Passion.ru 08:54
Политика
Путин проведет совещание по выходу из режима ограничений
Президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросам реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец 04 мая в 07:16
Здоровье
На Украине утверждают, что пик эпидемии пройден
Виктор Ляшко, работающий на Украине главным санитарным врачом, заявил о пройденном этапе пандемии коронавируса в стране.
Ореанда-Новости 11:05
Фигурное катание
Жулин прокомментировал переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Российский тренер Александр Жулин рассказал, что изменится в тренерском штабе Этери Туберидзе после перехода фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
РИА Новости 10:59
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали видео с подросшим сыном
Принц Гарри и Меган Маркл к первому дню рождения своего сына Арчи выпустили новое видео с малышом.
News.ru 07:38
Наука
Ученые предсказали катастрофическую жару
Ученые прогнозируют, что ситуация осложнится из-за того, что регионы, в которых усилится жара, относятся к числу самых бедных в мире.
Рамблер 01:50
Космос
Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру
Астрономы обнаружили самого близкого кандидата в черные дыры звездных масс, который входит в тройную систему звезд, видимую невооруженным глазом в южном полушарии Земли.
N+1 09:02