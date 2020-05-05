Коронавирус

Матч ТВМатч ТВИгроки «Реала» в среду сдадут тест на коронавирус

Футболисты, тренерский штаб и административный персонал мадридского «Реала» в среду пройдут тест на COVID-19. Сообщается, что дата начала тренировок пока не определена.
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Состав мадридского «Реала» 6 мая пройдет тестирование на коронавирус

Газета.Ru02:11

Игроки и тренеры «Реала» собрались на базе клуба, соблюдая дистанцию

Soccer.ru09:27

Футболисты «Реала» в масках прибыли на базу клуба и пообщались с Зиданом: видео

Sport24.ru10:18

Игроки «Реала» собрались на базе клуба. Зидан пообщался с ними, соблюдая дистанцию

Sports.ru09:08

Игроки «Реала» прибыли на базу в Вальдебебасе и пообщались с Зинедином Зиданом

Чемпионат11:09

Игроки «Реала» в среду сдадут тест на коронавирус

Матч ТВвчера в 14:34

Футболисты, тренеры и сотрудники «Реала» 6 мая сдадут тест на коронавирус

РИА Новостивчера в 13:57
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых.
Коммерсантъ 11:01
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Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
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Экономика

Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется

Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 18:43
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Политика

Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам

Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
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Происшествия

На Украине отправили за решетку недавно освобожденного в рамках обмена с ДНР

До начала карательной операции Садовской работал охранником пунктов обмена валют. 22 апреля 2014 года один из них был ограблен.
Новостной фронт 10:34
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Утяшева и Воля показали подросшую дочку

Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками.
RuNews24.ru 10:08
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Футбол

Виллиан обсудил с Моуринью переход в «Тоттенхэм»

Форвард «Челси» Виллиан согласился на переход в «Тоттенхэм», сообщил комментатор телеканала beIN Sports Ричард Киз.
Спорт-Экспресс вчера в 15:01
Экономика

Власти Петербурга подготовили второй пакет мер поддержки бизнеса в период пандемии

Правительство Санкт-Петербурга сформировало второй пакет антикризисных мер, направленных на поддержку предприятий, пострадавших в результате пандемии коронавирусной инфекции.
ТАСС 12:10
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына

Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
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Общество

Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

На протяжении двух недель в Москве не растёт число госпитализаций больных коронавирусом.
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой

Lenta.ru 12:59
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Общество

В Воронежской области масочный режим вводят с 12 мая

Воронеж, 6 мая 2020, 18:07 — REGNUM Масочный режим в Воронежской области вводится с 12 мая, соответствующие изменения в указ губернатора Воронежской области внесены 6 мая, сообщила пресс-служба облправительства.
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Кино

Отрывок из анимации «Темная Лига Справедливости» появился в сети

Бербанк, США, 5 мая 2020, 12:28 — REGNUM Отрывок из готовящейся к выходу анимационной картины «Темная Лига Справедливости: Война Апокалипсиса» от Warner Bros. появился на YouTube-канале IGN.
REGNUM вчера в 05:28
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

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Культура

Песня «День Победы» прозвучит на разных языках мира

Песня "День Победы" прозвучит 9 Мая на разных языках мира, сообщает Россотрудничество на своей странице в Facebook.
Москва 24 11:07
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Здоровье

85 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области

Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 4 мая о еще 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области за минувшие сутки.
Kursk.com 04 мая в 04:22
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Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
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Авто

Volvo отзывает почти 10 тысяч автомобилей в России

Компания Volvo объявила об отзыве в России 9837 автомобилей Volvo S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60 и XC90.
Автоновости дня 05:37
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Здоровье

Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.
РИА Новости 08:59
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Общество

Главврач Троице-Сергиевой лавры умер от коронавируса

Главврач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) умер от осложнений из-за коронавируса, сообщается на сайте лавры.
Коммерсантъ 07:49
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Политика

В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов

По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости вчера в 20:30
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Музыка

Умер основатель группы Kraftwerk Флориан Шнайдер

В 73 года умер один из основателей немецкой группы Kraftwerk Флориан Шнайдер. Об этом сообщает издание Billboard.
Афиша Daily 11:56
Шоу-бизнес

Рудковская доказала отсутствие заболевания у сына

Продюсер, супруга фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская отреагировала на слухи о психическом расстройстве у сына Александра.
ФАН 05:37
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Политика

Путин поручил наладить информирование россиян о мерах поддержки

Президент России Владимир Путин потребовал наладить информирование граждан и бизнеса полноценной и достоверной информацией о мерах поддержки.
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Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ вчера в 16:52
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Общество

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
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Футбол

Удар блогера Евгения Савина по мячу попал в блог «433»

Популярный блог "433" обратил внимание на удар по мячу известного российского блогера Евгения Савина.
Bobsoccer 03:24
Политика

Российским военным запретили рассказывать в СМИ о своей работе

Солдатам и офицерам Вооруженных сил РФ запретили разглашать в СМИ информацию о своей работе.
Вести.Ru 11:44
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
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Общество

У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус

У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
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