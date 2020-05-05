Футболисты, тренерский штаб и административный персонал мадридского «Реала» в среду пройдут тест на COVID-19. Сообщается, что дата начала тренировок пока не определена.

Игроки «Реала» в среду сдадут тест на коронавирус

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