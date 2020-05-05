Коронавирус
Матч ТВИгроки «Реала» в среду сдадут тест на коронавирус
Футболисты, тренерский штаб и административный персонал мадридского «Реала» в среду пройдут тест на COVID-19. Сообщается, что дата начала тренировок пока не определена.
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 13:11, Ашберн
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых.
Коммерсантъ 11:01
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
Экономика
Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется
Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 18:43
Политика
Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам
Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
Происшествия
На Украине отправили за решетку недавно освобожденного в рамках обмена с ДНР
До начала карательной операции Садовской работал охранником пунктов обмена валют. 22 апреля 2014 года один из них был ограблен.
Новостной фронт 10:34
Шоу-бизнес
Утяшева и Воля показали подросшую дочку
Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками.
RuNews24.ru 10:08
Футбол
Виллиан обсудил с Моуринью переход в «Тоттенхэм»
Форвард «Челси» Виллиан согласился на переход в «Тоттенхэм», сообщил комментатор телеканала beIN Sports Ричард Киз.
Спорт-Экспресс вчера в 15:01
Экономика
Власти Петербурга подготовили второй пакет мер поддержки бизнеса в период пандемии
Правительство Санкт-Петербурга сформировало второй пакет антикризисных мер, направленных на поддержку предприятий, пострадавших в результате пандемии коронавирусной инфекции.
ТАСС 12:10
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына
Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
Общество
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
На протяжении двух недель в Москве не растёт число госпитализаций больных коронавирусом.
RT на русском 09:38
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой
Lenta.ru 12:59
Общество
В Воронежской области масочный режим вводят с 12 мая
Воронеж, 6 мая 2020, 18:07 — REGNUM Масочный режим в Воронежской области вводится с 12 мая, соответствующие изменения в указ губернатора Воронежской области внесены 6 мая, сообщила пресс-служба облправительства.
REGNUM 11:07
Кино
Отрывок из анимации «Темная Лига Справедливости» появился в сети
Бербанк, США, 5 мая 2020, 12:28 — REGNUM Отрывок из готовящейся к выходу анимационной картины «Темная Лига Справедливости: Война Апокалипсиса» от Warner Bros. появился на YouTube-канале IGN.
REGNUM вчера в 05:28
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
Культура
Песня «День Победы» прозвучит на разных языках мира
Песня "День Победы" прозвучит 9 Мая на разных языках мира, сообщает Россотрудничество на своей странице в Facebook.
Москва 24 11:07
Здоровье
85 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 4 мая о еще 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области за минувшие сутки.
Kursk.com 04 мая в 04:22
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Авто
Volvo отзывает почти 10 тысяч автомобилей в России
Компания Volvo объявила об отзыве в России 9837 автомобилей Volvo S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60 и XC90.
Автоновости дня 05:37
Здоровье
Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.
РИА Новости 08:59
Общество
Главврач Троице-Сергиевой лавры умер от коронавируса
Главврач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) умер от осложнений из-за коронавируса, сообщается на сайте лавры.
Коммерсантъ 07:49
Политика
В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов
По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости вчера в 20:30
Музыка
Умер основатель группы Kraftwerk Флориан Шнайдер
В 73 года умер один из основателей немецкой группы Kraftwerk Флориан Шнайдер. Об этом сообщает издание Billboard.
Афиша Daily 11:56
Шоу-бизнес
Рудковская доказала отсутствие заболевания у сына
Продюсер, супруга фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская отреагировала на слухи о психическом расстройстве у сына Александра.
ФАН 05:37
Политика
Путин поручил наладить информирование россиян о мерах поддержки
Президент России Владимир Путин потребовал наладить информирование граждан и бизнеса полноценной и достоверной информацией о мерах поддержки.
Rambler News Service 10:20
Происшествия
Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ вчера в 16:52
Общество
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
Футбол
Удар блогера Евгения Савина по мячу попал в блог «433»
Популярный блог "433" обратил внимание на удар по мячу известного российского блогера Евгения Савина.
Bobsoccer 03:24
Политика
Российским военным запретили рассказывать в СМИ о своей работе
Солдатам и офицерам Вооруженных сил РФ запретили разглашать в СМИ информацию о своей работе.
Вести.Ru 11:44
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Общество
У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус
У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
Известия 10:59