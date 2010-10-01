Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ввёл в команде армейское правило, сообщает «Спорт Бизнес Online». По информации издания, при специалисте футболисты ростовчан стали есть вместе на сборах. Игроки собираются на входе у столовой, после чего вместе заходят и садятся за столы.

Игроки «Ростова» при Карпине стали есть по армейским правилам

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