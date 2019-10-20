Футбол
Газета.Ru«Спартак» почтил память жертв трагедии 1982 года
Руководство, игроки и тренеры московского "Спартака" прибыли в Лужники к памятнику у большой спортивной арены для того, чтобы почтить память жертв трагедии 1982 года, случившейся во время матча против "Хаарлема". Об этом сообщает "Чемпионат.com".
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Происшествия
На месте прорыва дамбы под Красноярском возобновили поиски пропавших
Life.ru вчера в 20:48
Общество
Диетологи перечислили продукты, которые «никогда нельзя есть»
Некоторые продукты лучше из рациона исключить вовсе, советуют они.
Российская газета 06:25
Общество
Двойника Зеленского нашли в Москве
Газета.Ru вчера в 16:19
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Вести.Ru 06:31
Космос
Робот «Федор» выполнил секретные операции на МКС
Робот "Федор" рассказал, что во время своего пребывания на МКС выполнил ряд секретных задач, но об их проведении знает только гендиректор Роскосмоса, сообщает ТАСС.
РЕН ТВ 18 октября в 14:52
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика
В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста вчера в 04:30
Здоровье
В России увеличилась средняя продолжительность жизни
Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года, сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Дума ТВ 17 октября в 05:34
Футбол
«Спартак» мог надолго стать фаворитом номер один в нашем чемпионате». 47 вопросов Дмитрию Аленичеву
Зачем красно-белые топчут и топят «Спартак»
Матч ТВ 05:52
Армия и оружие
Новая 50-мм пушка для бронетехники получила возможность стрельбы на 4 км
В Northrop Grumman подчеркнули, что если M242 может вести стрельбу на расстоянии 2 км, то XM913 способна поражать цели уже вдвое дальше – на расстоянии около 4 км. Кроме того, Bushmaster позволяет интегрировать в систему вооружения бронетехники современные опции автоматического наведения на цель, улучшенные возможности по управлению огнём и другой расширенный функционал.
Популярная механика 00:51
Футбол
Тедеско заявил, что ему не нужны кардинальные изменения в «Спартаке»
Считаю, что кардинальных изменений «Спартаку» не нужно. Напомним, Тедеско сменил Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых.
Спорт-Экспресс 03:32
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM 17 октября в 09:15
Политика
Лавров рассказал о «разводках» на примере американской дипломатии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 1", посвященном 75-летию МГИМО, рассказал о дипломатической "разводке" США после победы Дональда Трампа на выборах.
РИА Новости 07:47
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Фигурное катание
Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Шоу-бизнес
Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет
Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».
Woman.ru вчера в 05:04
Шоу-бизнес
Недоброжелатели начали травлю 7-летней дочки Виктории Бони
Телезвезда уже давно смирилась с тем, что ее жизнь и успех не дают покоя недоброжелателям, однако она не была готова к тому, что они пойдут на крайности и начнут угрожать ее 7-летней дочери Анджелине.
Bimru.ru вчера в 11:07
Политика
Великобритания запустила особый план по жесткому Brexit
Гоув добавил, что у Великобритании есть все средства и возможности, чтобы успеть осуществить Brexit в октябре, соответствующие сроки закреплены в соглашении с Брюсселем.
Lenta.ru 06:14
Технологии
«ВКонтакте» изменит дизайн для мобильного приложения
Разработчики «ВКонтакте» впервые с 2017 года решили сменить дизайн мобильной версии соцсети.
Astera 17 октября в 13:32
Шоу-бизнес
Ксению Собчак обвинили в мошенничестве
37-летняя Ксения Собчак вновь оказалась в эпицентре скандала. На этот раз телеведущую обвинили в мошенничестве, причем, ее же подписчики.
StarHit.ru 05:00
Происшествия
В Болгарии врачи на шесть часов забыли пациентку в томографе
Болгарские врачи на шесть часов забыли пенсионерку в томографе во время обследования.
РЕН ТВ вчера в 21:52
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак
Газета.Ru вчера в 23:06
Интернет
В России представили мессенджер «Серафим» для быстрых платежей
В Сочи представили мессенджер со встроенной системой быстрых платежей на базе российской платформы «Серафим».
Ferra вчера в 07:41
Общество
Наряды для тура по Пакистану обошлись Кейт Миддлтон в $43 тысячи
Всего на наряды для поездки в Пакистан Миддлтон потратила 43 тысячи долларов (более 2,7 миллиона рублей).
Телеканал 360° 06:09
Политика
Лавров рассказал, когда ему было стыдно за происходящее в стране
Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-1" рассказал, что ему приходилось "делить с Отчизной стыд" в период, когда разваливался СССР.
РИА Новости 07:15
Политика
Песков рассказал, чем руководствуется Путин в международной политике
Российский президент Владимир Путин, осуществляя международную политику, руководствуется внутренними делами страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:20
Происшествия
Полиция Каталонии задержала не менее 20 человек в ходе протестов
Полиция Каталонии задержала не менее 20 человек в ходе продолжающихся в четверг протестов.
Политика Сегодня 18 октября в 03:15
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую осень в Центральной России
Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон.
РИА Новости вчера в 23:18
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 04:29