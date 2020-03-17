Коронавирус

Газета.RuГазета.RuИгроки «Спартака» прошли тест на коронавирус

Футболисты московского "Спартака" прошли тесты на коронавирус, сообщает Sport24.
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Футболисты «Спартака» сегодня прошли тестирование на коронавирус

Как стало известно Sport24, футболисты московского «Спартака» во вторник прошли тестирование на коронавирус.
Sport24.ru06:15

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Футболисты «Спартака» сегодня прошли тестирование на коронавирус

Sport24.ru06:15

Футболисты «Спартака» прошли тестирование на коронавирус

Чемпионат07:07

Футболисты «Спартака» прошли тестирование на коронавирус

Sports.ru06:59

Футболисты «Спартака» прошли тестирование на коронавирус

Советский спорт07:07

Футболисты «Спартака» сдали тест на коронавирус. Результаты ожидаются в ближайшее время

Metaratings06:33

В «Спартаке» провели тестирование на коронавирус

Спорт день за днем07:39

Игроки «Спартака» прошли тест на коронавирус

Газета.Ru06:27
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Общество

В 15 регионах России обнаружены случаи заражения коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусом за сутки были обнаружены в 15 регионах России.
Газета.Ru 10:19
Происшествия

Создателя «Красной кнопки» Литреева перевели под домашний арест

Ленинский суд Екатеринбурга изменил меру пресечения для основателя компании по кибербезопасности «Vee Security Россия» и создателя мобильного приложения для задержанных на митингах «Красная кнопка» Александра Литреева.
РБК 06:58
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов сделал свою любовницу директором кинофестиваля

Paparazzi.ru 09:25
Политика

Путин рассказал о российско-японском экспресс-тесте на коронавирус

Экспресс-тест на коронавирус, совместно разработанный Россией и Японией, может появиться уже в апреле, рассказал президент РФ Владимир Путин.
NewInform 09:52
Космос

SpaceX отменила запуск Falcon 9 со спутниками в момент старта

Компания SpaceX отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, который должен был состояться 15 марта во Флориде.
РБК 15 марта в 11:30
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК 10:07
Футбол

УЕФА перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы на конец июня

По информации издания, решающий матч плей-офф Лиги чемпионов может пройти 27 июня, а Лиги Европы - 24 июня.
Газета.Ru 09:27
Политика

Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции

Ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к политикам, в котором они высказались о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
АМИТЕЛ вчера в 05:19
Политика

Лукашенко озадачился закрытием Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило решение РФ закрыть границу с Белоруссией.
News.ru вчера в 05:34
Экономика

Российские власти подготовили план поддержки бизнеса и населения

Помимо поддержки бизнеса и населения планируется предоставить помощь регионам, госкомпаниям, "но в первую очередь – населению", сообщили "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.
Вести.Ru вчера в 02:18
Политика

Эксперты устроили перепалку во время эфира на телеканале «Россия 1»

Приглашенные эксперты устроили перепалку в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Фрагмент опубликован в Telegram-канале телеведущего.
РИА Новости 09:57
Экономика

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Российская газета 07:59
Общество

Греф предложил легализовать продажи алкоголя в интернете из-за вируса

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что сейчас ведется работа с правительством и Государственной думой о легализации продажи через интернет алкоголя и лекарств.
РБК 09:11
Политика

Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок

Ведомости 08:35
Политика

Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.
Интерфакс 10:02
Шоу-бизнес

Певица Нюша продемонстрировала результат бьюти-преображения

RuNews24.ru 07:37
Общество

Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса

Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM вчера в 14:22
Экономика

Из-за коронавируса в России могут приостановить строительство дорог

Строительство новых дорог не потребуется, пока не восстановится вся экономика.
Известия вчера в 19:19
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри признались в страхе за совместное будущее

Супруги признались, что их омрачает туманное будущее семьи.
Профиль 07:18
Происшествия

В Красноярском крае задержали банду инспекторов-взяточников

В Красноярском крае задержали несколько инспекторов, которые получали крупные взятки.
Московский Комсомолец 03:56
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Деловое.ТВ 02:27
Здоровье

Как россиянам защитить себя и близких от коронавируса? Отвечает инфекционист

В России в любом случае в ближайшие недели начнется подъем заболеваемости.
Lenta.ru 09:42
Шоу-бизнес

Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом

Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом сообщает OANews со ссылкой на его Twitter.
Слово и Дело 03:37
Игры

В Final Fantasy 7 Remake появится персонаж из побочного романа по миру игры

REGNUM вчера в 20:38
Футбол

Кубок Америки—2020 перенесён на 2021 год

Кубок Америки 2020 года — 47-й розыгрыш главного мужского футбольного турнира среди южноамериканских команд, организуемого КОНМЕБОЛ, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 в Аргентине и Колумбии.
Чемпионат 09:14
Происшествия

Коронавирус подтвердился у жителя Красноярска

В Красноярске выявили случай коронавирусной инфекции у жителя краевого центра, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав региона.
Газета.Ru 07:35
Музыка

Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
RT на русском 07:17
Политика

Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд

Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
BFM.ru 05:38
Общество

Россиян предупредили о мошенниках во время коронавируса

Мошенники в интернете активизировались в связи с пандемией коронавируса, предупреждают IT-эксперты.
Москва 24 01:41
Энергетика

Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне

Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Lenta.ru 03:36
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