По информации Metaratings.ru, во время обсуждения Цорн сказал: «Была бы воля Федуна, он бы сократил ещё больше — я же прошу только 40%». Против сокращения заработной платы в основном выступили легионеры «Спартака». Однако были и россияне, которые отказывались от снижения оклада.

с чего всё началось

Футболисты "Спартака" выступили против сокращения зарплат в мае на 40%. По данным источника, игроки возмутились предложением генерального директора клуба Томаса Цорна уменьшить им зарплату за следующий месяц на 40%, так как тренировки могут начаться уже в мае.

Игроки «Спартака» выступают против сокращения зарплаты в мае на 40%

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