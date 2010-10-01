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Soccer.ruИгроки «Спартака» выступают против сокращения зарплаты в мае на 40%
Футболисты "Спартака" выступили против сокращения зарплат в мае на 40%. По данным источника, игроки возмутились предложением генерального директора клуба Томаса Цорна уменьшить им зарплату за следующий месяц на 40%, так как тренировки могут начаться уже в мае.
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По информации Metaratings.ru, во время обсуждения Цорн сказал: «Была бы воля Федуна, он бы сократил ещё больше — я же прошу только 40%». Против сокращения заработной платы в основном выступили легионеры «Спартака». Однако были и россияне, которые отказывались от снижения оклада.Metaratingsвчера в 13:36
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Руководство «Спартака» обсуждает с игроками возможность снижения зарплат за май
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Источник: Игроки «Спартака» отказываются от 40-процентного снижения зарплат в мае
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