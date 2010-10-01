Футбол
ЧемпионатИгроки «Тоттенхэма» обеспокоены отстранённостью Почеттино
Футболисты «Тоттенхэм Хотспур» обеспокоены поведением главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает Daily Mail. По информации издания, аргентинский специалист после возвращения к работе в летнее межсезонье отстранился от команды.
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ФБР завлекает русских шпионов через фейсбук
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) с помощью рекламы в социальной сети фейсбук, которая могла быт размещена с целью "вербовки российских шпионов".
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В Туве найден потерявшийся в лесу 12-летний мальчик. Как сообщили в региональном управлении МЧС, подросток находится в тяжелом состоянии.
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Газета.Ru 05:43
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В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в крушении MH17
Нижняя палата представителей Нидерландов потребовала подробнее расследовать роль Украины в катастрофе рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, передает портал nos.nl.
Радио Sputnik вчера в 03:07
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В Москве после многочасовой погони задержан сын вице-президента МТС
Столичные полицейские после погони задержали утром в четверг сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова.
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Полиция проверяет «бойцовский клуб» в московской школе
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Происшествия
МС-21 экстренно сел в Жуковском
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Xiaomi показала на видео распаковку телефона Mi Mix Alpha
На видео показали то, что лежит в упаковке. Сотрудники компании решили укомплектовать рядом с телефоном фирменный чехол.
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Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
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Украина возобновила импорт электроэнергии из России
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«Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина — РФ газ из Туркменистана, газ независимых производителей в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — написал он.
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Тарантас Ньюс 01 октября в 08:35
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Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла Канаду на Кубке мира
На проходящем в Японии Кубке мира мужская волейбольная сборная России обыграла команду Канады. Встреча завершилась со счётом 3:2, пишет RT.
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Власти Великобритании внесли поправки в закон об экспортном контроле, ослабив тем самым санкции в отношении России.
Ведомости 06:40
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В онкоцентре Блохина подписали четыре заявления об увольнении
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Объявлены лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ
В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.
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Происшествия
Трап врезался в самолёт в аэропорту Челябинска
Самоходный трап въехал в Airbus А321 с пассажирами в аэропорту Челябинска.
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Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
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Малышева призвала еще больше увеличить пенсионный возраст для женщин
Телеведущая Елена Малышева полагает, что женщины в Россию живут долго, а работают мало.
Neva.Today вчера в 13:39
Экономика
Минфин предложил усилить налоговую нагрузку на Google и Facebook
Европейские офисы Google, Facebook, Microsoft на данный момент зарегистрированы в Ирландии.
Коммерсантъ 02:31