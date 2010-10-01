Лига чемпионов
Матч ТВИгроки «Тоттенхэма» подозревают Почеттино в желании покинуть команду
Футболисты «Тоттенхэма» обеспокоены поведением главного тренера команды Маурисио Почеттино. Сообщается, что аргентинский специалист отдалился от тренировочного процесса лондонцев и рассматривает различные варианты продолжения карьеры после текущего сезона.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 03:45, Ашберн
Экономика
За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Вести.Ru вчера в 22:27
Происшествия
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
В подмосковной Балашихе задержали подростка, убившего девочку из параллельного класса, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 03:18
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК вчера в 17:01
Авто
Кроссовер Suzuki XL6 готовится покорять глобальный авторынок
Компания Suzuki планирует продавать новый трехрядный вседорожник Suzuki XL6 за пределами Индии.
Новые автомобили 00:14
Шоу-бизнес
Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»
Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма 01 октября в 07:50
Политика
Лукашенко и Зеленский проведут переговоры в Житомире
Белорусский лидер Александр Лукашенко в пятницу прилетит на Украину для участия во II Форуме регионов Белоруссии и Украины в Житомире.
Аргументы и Факты 03:11
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.
RT на русском 30 сентября в 09:51
Политика
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Стоит отметить, что председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус выступил с предложением о введении спецпошлин на поставки электроэнергии из России.
Газета.Ru вчера в 17:26
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета вчера в 12:43
Политика
Британия ослабила санкции против России ради Марса
Британское правительство внесло изменения в закон об экспорте, касающегося непосредственно санкций против России.
Газета.Ru 02:01
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика
Зеленский подтвердил согласие с «формулой Штайнмайера»
Ранее источники сообщили, что делегация Украины и все остальные участники заседания контактной группы в Минске по Донбассу подписали «формулу Штайнмайера».
Взгляд.ру 01 октября в 12:12
Технологии
Дуров разослал инвесторам TON ключи от новой криптовалюты Gram
Команда Павла Дурова уже разослала им письмо, в котором описан процесс получения цифровых средств.
Телеканал 360° 02:15
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля несколько усилил снижение к доллару и евро после старта торгов, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 01 октября в 03:09
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Футбол
«Лугано» – «Динамо»: прогноз и ставка на матч Лиги Европы
«Динамо» в квалификации Лиги чемпионов не сумело пройти бельгийский «Брюгге», и соответственно переместилось в Лигу Европы, где в первом туре групповой стадии дома достаточно тяжело одолело «Мальме» (1:0). Игровой перевес был у хозяев, однако забить они смогли только на 84-й минуте усилиями Буяльского.
ODDS.ru вчера в 16:10
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 01 октября в 06:18
Культура
Из-за аварии певица Ольга Бузова опоздала на концерт в Новокузнецке
Известная российская певица и бывшая участница популярного телепроекта "Дом 2" Ольга Бузова опоздала на свой концерт в городе Новокузнецке Кемеровской области.
Ugpressa.ru 00:58
Гаджеты
В России представили необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp
Компания HMD Global запустила официальные продажи в России нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip.
UfacityNews.ru 01:06
Политика
ФБР завлекает русских шпионов через фейсбук
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) с помощью рекламы в социальной сети фейсбук, которая могла быт размещена с целью "вербовки российских шпионов".
Газета.Ru вчера в 15:46
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru вчера в 12:18
Шоу-бизнес
Пугачева сделала замечание Билану
Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
Рамблер 01 октября в 11:33
Экономика
«Магнит» сократит число собственных торговых марок
Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.
РБК 03:00
Единоборства
Емельяненко и Кокляев подрались в московском баре
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы.
Известия вчера в 23:30
Культура
Михаил Галустян перешел из ТНТ на телеканал СТС
VSE42.RU 01 октября в 23:54
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем
Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.
Вечерняя Москва вчера в 12:07
Происшествия
В Новосибирске срезанная ветка тополя убила женщину
REGNUM вчера в 09:10
Происшествия
В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
Отмечается, что утром в среду неизвестный постучал в дверь дома врача с жалобой на сильную боль.
РИА Новости вчера в 17:18