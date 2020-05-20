Коронавирус

Газета.RuГазета.RuИгроки «Уотфорда» отказываются тренироваться из-за коронавируса

Часть футболистов английского "Уотфорда" отказались тренироваться после того, как в клубе выявили три случая заболевания коронавирусом, сообщает The Athletic.
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СМИ: игроки «Уотфорда» отказались от тренировок после случаев COVID-19

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3 представителя «Уотфорда» заразились коронавирусом

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В «Уотфорде» 3 случая заражения COVID-19. Игроки откажутся тренироваться

Soccer.ruвчера в 18:52

Игроки «Уотфорда» отказываются тренироваться из-за коронавируса

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The Athletic: три из шести случаев заражения коронавирусом в АПЛ выявлены в «Уотфорде»

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Три представителя «Уотфорда» заразились коронавирусом. Игроки отказываются возвращаться к тренировкам

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В России продолжат дешеветь защитные медицинские маски.
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На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
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Церемонию вручения премии «Оскар» в 2021 году могут перенести

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Общество

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Футбол

Легионеры «Рубина» вернулись в Казань

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Зеленский: меморандум между Украиной и МВФ подпишут мае

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что до конца текущего месяца планируется подписание меморандума о сотрудничестве Киева с Международным валютным фондом.
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В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
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Как сообщает РБК, телеведущая Региона Тодоренко передала статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, оставшейся без кистей рук по вине мужа.
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