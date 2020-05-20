Коронавирус

Газета.RuГазета.RuИгроки «Уотфорда» отказываются возобновлять тренировки

Капитан "Уотфорда" Трой Дини, где выявлено три новых случая COVID-19, отказывается возвращаться к контактным тренировкам из-за боязни заразить пятимесячного сына, у которого наблюдаются проблемы с дыханием.
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СМИ: Футболисты «Уотфорда» отказываются тренироваться из-за коронавируса

RT на русском03:49

Игроки «Уотфорда» отказываются возобновлять тренировки

Газета.Ru05:25

Игроки «Уотфорда» отказались от тренировок, в клубе выявлен COVID-19

ProstoProSportвчера в 23:15

3 представителя «Уотфорда» заразились коронавирусом

Спорт-Экспрессвчера в 18:56

В «Уотфорде» 3 случая заражения COVID-19. Игроки откажутся тренироваться

Soccer.ruвчера в 18:52

СМИ: игроки «Уотфорда» отказались от тренировок после случаев COVID-19

РИА Новостивчера в 18:12

Три представителя «Уотфорда» заразились коронавирусом. Игроки отказываются возвращаться к тренировкам

Sport24.ruвчера в 17:30
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Оксана Самойлова требует у Джигана 50% доходов на содержание детей

ИА InterMedia 04:32
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Политика

Опубликована запись разговора Порошенко и Байдена о миллиардной взятке

На Украине была обнародована запись телефонного разговора бывшего вице-президента США Джо Байдена с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Pravda.Ru вчера в 08:46
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Общество

Голикова заявила, что решение по ЕГЭ примут в ближайшее время

Решение о дате проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет принято в ближайшее время.
ТАСС 04:35
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Общество

В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России перешла в фазу стабилизации, а эпидемиологическая обстановка существенно улучшилась, заявила журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
Народные новости 04:05
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Армия и оружие

В Польше позавидовали модернизации российских танков Т-72Б3

Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.
Российская газета 05:04
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Общество

Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм

К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
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Происшествия

Защита сестер Хачатурян обратилась за помощью к спецдокладчику ООН

РИА Новости 02:29
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Шоу-бизнес

Муж Гагариной оставил странное послание после новостей о разводе

Многие ожидали, что Дмитрий Исхаков объяснит свое решение о разводе с Полиной Гагариной и вообще являются ли эти слухи правдой.
Слово и Дело 02:36
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Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
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Происшествия

Житель Сахалина оштрафован на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в размере 300 000 рублей за фейковую информацию о коронавирусе.
RT на русском 05:05
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Кино

Татьяна Тарасова раскритиковала фильм «Лед»

Тренера по фигурному катанию попросили поделиться впечатлениями от просмотра фильма Жоры Крыжовникова «Лед».
Вокруг ТВ 02:52
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Общество

Венесуэла потребовала от Англии свое золото

Центральный банк Венесуэлы подал в суд на Банк Англии и потребовал вернуть хранящиеся там слитки из венесуэльского золотого запаса.
Lenta.ru 05:01
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Общество

Рекордное число пациентов с коронавирусом умерло за сутки в России

За минувшие сутки в России скончались 135 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Live24 04:28
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Политика

Талыбов ушел с должности замглавы Минэкономики

Премьер Михаил Мишустин уволил Азера Талыбова с поста замглавы Минэкономики.
Коммерсантъ 05:13
Общество

Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня

В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
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«Роскомнадзор должен остановить беспредел YouTube» — удалены каналы с миллионными просмотрами по Донбассу и Сирии

News Front Сегодня, без предъявления претензий, YouTube удалил канал News Front, существовавший 5,5 лет, имевший более 450 000 подписчиков и около полумиллиарда просмотров.
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СК возбудил дело по факту крушения Ми-8 в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения военного вертолёта Ми-8 в подмосковном Клину.
RT на русском 04:15
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Общество

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
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Общество

Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая

МФЦ откроют в столице с понедельника, 25 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Здоровье

Назван новый эпицентр пандемии коронавируса

Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:33
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Общество

В США заявили об успешном испытании на людях вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna отчиталась об успешных клинических испытаниях вакцины от нового коронавируса.
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Политика

Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность

«Хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с настоятельной просьбой принять меры к прекращению ничем не спровоцированных обстрелов нашей территории, предоставив при этом соответствующие гарантии безопасности для проведения ремонтных работ на критически важных объектах гражданской инфраструктуры», — указано в тексте заявления главы ЛНР.
REGNUM вчера в 15:45
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Общество

Где в Самарской области нашли коронавирус за сутки

Региональный оперативный штаб опубликовал данные статистики по заболевшим коронавирусом в Самарской области за сутки.
ГТРК Самара 18 мая в 05:23
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Шоу-бизнес

Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались после 10 лет брака

В авторском подкасте актер подтвердил слухи о разводе со своей женой Меган Фокс.
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Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости вчера в 05:35
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Энергетика

Турции оказался не нужен российский газ

Российский газ оказался не нужен Турции из-за резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Lenta.ru 04:02
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Общество

В Тульской области коронавирусом заразились еще 92 жителя

Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Тульской области.
Тульские Известия вчера в 03:51
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Авто

BMW отзовет в РФ 365 автомобилей

32CARS.ru вчера в 12:48
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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
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