Коронавирус

Матч ТВМатч ТВИгроки «Урала» сдали повторные тесты на коронавирус

Футболисты, тренеры и персонал «Урала» во второй раз прошли тестирование на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. Все тесты показали отрицательный результат.
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Игроки «Урала» сдали повторные тесты на коронавирус

Матч ТВ11:41

Результаты повторного тестирования «Урала» на коронавирус оказались отрицательными

Sport24.ru11:39

В «Урале» рассказали о состоянии здоровья Погребняка

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RT на русском11:12

В «Урале» нет положительных тестов на коронавирус. Погребняк идет на поправку

Sports.ru11:06

В «Урале» рассказали о состоянии здоровья Павла Погребняка

Чемпионат10:56

В «Урале» рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Погребняка

РИА Новости11:56
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 16:29, Ашберн
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Общество

Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР

Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
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Названы главные мифы о питьевой воде

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Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск припомнил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину слова о батуте после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
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Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета

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Игры

Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью

В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
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Новое купе BMW 4-Series полностью раскрыли на официальных снимках

Внешность нового купе BMW 4-Series полностью раскрыта на официальных фотографиях за два дня до премьеры.
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