Коронавирус
Телеканал ОТВИгроки «Урала» сдали тесты на коронавирус перед игрой с «Рубином»
Игроки футбольного клуба «Урал» сдали тесты на коронавирус перед игрой с казанским «Рубином». По новым правилам анализы проводят за двое суток до матча.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Происшествия
В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка
Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Армия и оружие
Ас-Сиси призвал войска быть готовыми к задачам за пределами Египта
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в субботу в ходе осмотра западного военного округа на границе с Ливией приказал военным быть готовыми выполнить боевые задачи как в стране, так и за ее пределами.
РИА Новости 08:55
Шоу-бизнес
Канделаки унизила Собчак после обвинений в использовании фотошопа
Обмен колкостями между Ксенией Собчак и Тиной Канделаки вышел на новый уровень.
Московский Комсомолец вчера в 13:30
Политика
Путин призвал додавить коронавирус в регионах
В Москве эпидемия идет на спад, и нужно использовать столичный опыт, чтобы "задавить" коронавирус в регионах.
Российская газета 08:10
Общество
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, при этом в регионе открываются общественные пространства, скверы и парки, сообщает в субботу оперативный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:19
Политика
Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»
Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
Известия 06:09
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Футбол
«Рубин» обыграл «Урал» в матче РПЛ
Коммерсантъ 08:58
Политика
Меркель предупредила Россию о санкциях за дерзкое убийство в Берлине
Немецкий канцлер Ангела Меркель пригрозила России новыми санкциями за устранение в Берлине бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили.
Росбалт вчера в 10:03
Кино
Нелогичный Marvel: как Капитан Америка смог вернуть Камень Души в финале Мстителей, если обмен на Вормире нельзя отменить
История «Мстителей: Финал» закончилась тем, что Кэп отправляется в прошлое, чтобы вернуть каждый камень в то же время и пространство, откуда он был изъят.
SM News 18 июня в 02:49
Происшествия
Погибшая на Урале школьница из Красноярска отдыхала на свадьбе
Кировград, Свердловская область, 20 июня 2020, 14:55 — REGNUM Погибшая в Свердловской области в результате ДТП девушка из Красноярска была гостьей свадьбы.
REGNUM 07:55
Политика
Пашинян не поедет на парад Победы в Москву
"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа вчера в 09:54
Политика
США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями
Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
Общество
Вице-президент США отказался произнести фразу «Black Lives Matter»
Вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу 6 ABC отказался произносить фразу "Black Lives Matter" и заявил, что все жизни имеют значение.
РИА Новости 04:35
Транспорт
ЦОДД сообщил о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений
Столичный центр организации дорожного движения сообщает о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений в связи с дождем.
РИА Новости 08:52
Общество
Ушел из жизни экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев ушел из жизни после болезни.
Газета.Ru вчера в 01:57
Шоу-бизнес
Николай Басков опубликовал фото до и после похудения на 16 килограммов
Николай Басков, исполнитель из РФ, разместил на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на котором можно увидеть, насколько сильно он похудел за последние несколько недель.
Discover24 06:44
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Происшествия
В Уфе нашли тела пропавших осенью детей
В Башкирии нашли тела двоих мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru 09:20
Общество
В Крыму обнаружили крупные запасы пресной воды
Ученые обнаружили в горах Крыма большие запасы подземных пресных вод.
BFM.ru вчера в 19:44
Общество
Алекс Дзанарди находится в состоянии искусственной комы
В бюллетене подтверждается, что он находится в искусственной коме, его состояние остаётся стабильно тяжёлым, однако новая информация в том, что медики исключают повреждения внутренних органов.
F1news.ru 09:24
Армия и оружие
Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
Политика
В Польше обвинили Путина в манипуляциях с историей после статьи о Второй мировой
В Польше обвинили президента России Владимира Путина в попытках манипулировать историей после того, как в американском журнале The National Interest вышла написанная российским лидером статья «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны».
Lenta.ru 08:15
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
Футбол
Арсенал (Тула) — Спартак 0:0 (1-й тайм)
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не сможет руководить своей командой в гостевом матче 23-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
Metaratings вчера в 09:46
Здоровье
Айсен Николаев: Число выздоровевших от COVID-19 в Якутии — лучший результат в стране
Растет число выздоровевших людей — порядка 67%, что является одним из лучших результатов в стране.
ИА ЯСИА 03:15
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде российских регионов
В Гидрометцентре сообщили о заморозках в ряде регионов страны 20 июня.
Известия 08:05