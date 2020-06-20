Игроки футбольного клуба «Урал» сдали тесты на коронавирус перед игрой с казанским «Рубином». По новым правилам анализы проводят за двое суток до матча.

Игроки «Урала» сдали тесты на коронавирус перед игрой с «Рубином»

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