Коронавирус

Телеканал ОТВТелеканал ОТВИгроки «Урала» сдали тесты на коронавирус перед игрой с «Рубином»

Игроки футбольного клуба «Урал» сдали тесты на коронавирус перед игрой с казанским «Рубином». По новым правилам анализы проводят за двое суток до матча.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Погребняк не сыграет против «Рубина»

Спорт БИЗНЕС Online03:30

Футболисты «Рубина» вылетели в Екатеринбург на матч против «Урала»

Soccer.ruвчера в 11:31

Игроки «Урала» сдали тесты на коронавирус перед матчем с «Рубином»

Sport24.ru01:27

«Урал» сыграет с «Рубином» в Екатеринбурге

Новый Век00:00

Тесты футболистов и персонала «Рубина» на коронавирус оказались отрицательными

Матч ТВвчера в 12:41

Игроки «Урала» сдали тесты на коронавирус, все результаты отрицательные

РИА Новости01:53

Игроки «Урала» сдали тесты на коронавирус перед игрой с «Рубином»

Телеканал ОТВ18 июня в 12:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Армия и оружие

Названо наиболее вероятное направление удара США по России

РИА Новости 07:51
769
Происшествия

В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка

Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
167
Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
1,9K
Армия и оружие

Ас-Сиси призвал войска быть готовыми к задачам за пределами Египта

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в субботу в ходе осмотра западного военного округа на границе с Ливией приказал военным быть готовыми выполнить боевые задачи как в стране, так и за ее пределами.
РИА Новости 08:55
Шоу-бизнес

Канделаки унизила Собчак после обвинений в использовании фотошопа

Обмен колкостями между Ксенией Собчак и Тиной Канделаки вышел на новый уровень.
Московский Комсомолец вчера в 13:30
20
Политика

Путин призвал додавить коронавирус в регионах

В Москве эпидемия идет на спад, и нужно использовать столичный опыт, чтобы "задавить" коронавирус в регионах.
Российская газета 08:10
9
Общество

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, при этом в регионе открываются общественные пространства, скверы и парки, сообщает в субботу оперативный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:19
13
Политика

Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»

Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
Известия 06:09
111
Музыка

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Интерфакс 05:48
40
Футбол

«Рубин» обыграл «Урал» в матче РПЛ

Коммерсантъ 08:58
Политика

Меркель предупредила Россию о санкциях за дерзкое убийство в Берлине

Немецкий канцлер Ангела Меркель пригрозила России новыми санкциями за устранение в Берлине бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили.
Росбалт вчера в 10:03
22
Происшествия

Представители Ефремова отказались от идеи заплатить семье Захарова

Lenta.ru 06:13
737
Кино

Нелогичный Marvel: как Капитан Америка смог вернуть Камень Души в финале Мстителей, если обмен на Вормире нельзя отменить

История «Мстителей: Финал» закончилась тем, что Кэп отправляется в прошлое, чтобы вернуть каждый камень в то же время и пространство, откуда он был изъят.
SM News 18 июня в 02:49
2
Происшествия

Погибшая на Урале школьница из Красноярска отдыхала на свадьбе

Кировград, Свердловская область, 20 июня 2020, 14:55 — REGNUM Погибшая в Свердловской области в результате ДТП девушка из Красноярска была гостьей свадьбы.
REGNUM 07:55
2
Политика

Пашинян не поедет на парад Победы в Москву

"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа вчера в 09:54
410
Политика

США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями

Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
494
Общество

Вице-президент США отказался произнести фразу «Black Lives Matter»

Вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу 6 ABC отказался произносить фразу "Black Lives Matter" и заявил, что все жизни имеют значение.
РИА Новости 04:35
9
Транспорт

ЦОДД сообщил о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений

Столичный центр организации дорожного движения сообщает о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений в связи с дождем.
РИА Новости 08:52
17
Общество

Ушел из жизни экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев ушел из жизни после болезни.
Газета.Ru вчера в 01:57
904
Шоу-бизнес

Николай Басков опубликовал фото до и после похудения на 16 килограммов

Николай Басков, исполнитель из РФ, разместил на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на котором можно увидеть, насколько сильно он похудел за последние несколько недель.
Discover24 06:44
19
Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
1,8K
Происшествия

В Уфе нашли тела пропавших осенью детей

В Башкирии нашли тела двоих мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru 09:20
85
Общество

В Крыму обнаружили крупные запасы пресной воды

Ученые обнаружили в горах Крыма большие запасы подземных пресных вод.
BFM.ru вчера в 19:44
1,8K
Общество

Алекс Дзанарди находится в состоянии искусственной комы

В бюллетене подтверждается, что он находится в искусственной коме, его состояние остаётся стабильно тяжёлым, однако новая информация в том, что медики исключают повреждения внутренних органов.
F1news.ru 09:24
Армия и оружие

Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки

Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
105
Политика

В Польше обвинили Путина в манипуляциях с историей после статьи о Второй мировой

В Польше обвинили президента России Владимира Путина в попытках манипулировать историей после того, как в американском журнале The National Interest вышла написанная российским лидером статья «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны».
Lenta.ru 08:15
28
Происшествия

Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми

Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
381
Футбол

Арсенал (Тула) — Спартак 0:0 (1-й тайм)

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не сможет руководить своей командой в гостевом матче 23-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
Metaratings вчера в 09:46
Здоровье

Айсен Николаев: Число выздоровевших от COVID-19 в Якутии — лучший результат в стране

Растет число выздоровевших людей — порядка 67%, что является одним из лучших результатов в стране.
ИА ЯСИА 03:15
2
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде российских регионов

В Гидрометцентре сообщили о заморозках в ряде регионов страны 20 июня.
Известия 08:05
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное