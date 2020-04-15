Коронавирус

RT на русскомRT на русскомИгроки «Ювентуса» Матюиди и Ругани излечились от коронавируса

Футболисты туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани и Блез Матюиди выздоровели после коронавируса. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
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Футболисты «Ювентуса» излечились от коронавируса

Sport.ru09:59

Футболисты «Ювентуса» Ругани и Матюиди излечились от коронавируса

Матч ТВ09:51

Даниэле Ругани и Блез Матюиди вылечились от коронавируса

Спорт-Экспресс08:50

Игроки «Ювентуса» Ругани и Матюиди вылечились от коронавируса

Советский спорт09:12

«Ювентус» объявил об излечении Ругани и Матюиди от коронавируса

Чемпионат08:41

Ругани и Матюиди выздоровели после коронавируса

Sports.ru08:41

Футболисты «Ювентуса» Матюиди и Ругани вылечились от коронавируса

Sport24.ru08:36
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Игры

На французском Amazon появилась страница Days Gone для PC

Похоже, вслед за Horizon Zero Dawn на РС может выйти и прошлогодняя Days Gone — страница зомби-боевика появилась на французском Amazon.
Игромания.ру 13:01
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Происшествия

Умер пенсионер с коронавирусом из Вяземского дома престарелых

Мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в среду в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где, предположительно, один из сотрудников заразил более 80 проживающих и работников.
ТАСС 13:05
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Общество

Генпрокуратура потребовала блокировки возмутившей Кадырова статьи «Новой газеты»

Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора блокировки статьи специального корреспондента «Новой газеты» Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в Чечне.
Lenta.ru 14:17
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Общество

На сайте мэрии Москвы открылся доступ к оформлению цифровых пропусков

На официальном сайте мэра и правительства Москвы открылся доступ к оформлению цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
РБК 12 апреля в 21:36
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Хоккей

Бывший главный тренер сборной Канады возглавил «Автомобилист»

После нескольких лет работы ассистентом Питерс возглавил команду Летбриджского университета, а затем вернулся в "Чифс", где также работал главным тренером и привел клуб к двум титулам.
Газета.Ru 12:34
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Бабкину увезли из больницы в Коммунарке в «звездный» госпиталь

Lenta.ru 13:30
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Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК 13:01
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Здоровье

Ответ Тегнелля на резкую критику в DN: принципиальные ошибки (SVT, Швеция) (SVT)

Тегнелль: показатели смертности ошибочные Департаменту общественного здоровья пришлось отвечать на критику ученых на сегодняшней пресс-конференции, которую Андерс Тегнелль начал с категорического опровержения того, что департамент якобы не работает над стратегией.
ИноСМИ 10:22
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Общество

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 10:57
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Происшествия

В СК заявили, что проверка больницы в Уфе проводится по просьбе врачей

"Поводом для проведения проверки явились обращения врачей указанной больницы через средства массовой информации в правоохранительные и надзорные органы о непринятии руководством медицинского учреждения своевременных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы", - говорится в сообщении СК.
ТАСС 05:42
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Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
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Экономика

Собянин подписал третий пакет мер поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о третьем пакете решений, направленных на поддержку бизнеса в условиях коронавируса, сообщается на сайте главы города.
Газета.Ru 10:04
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Общество

Открывшиеся в Краснодаре ярмарки и рынки опять закрыли

Ясно 08:57
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Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
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Политика

Россия призвала США воздержаться от атак против ВОЗ

Москва призывает Вашингтон отказаться от дальнейших атак в отношении ВОЗ, подчеркнул Рябков.
REGNUM 03:29
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Общество

Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической

Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.
Коммерсантъ 13:00
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Политика

Трамп потребовал напечатать его имя на чеках с госпомощью американцам

Президент США Дональд Трамп потребовал от казначейства напечатать его имя на чеках в 1,2 тысячи долларов, которые рассылаются американцам в качестве финансовой поддержки во время пандемии.
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Авто

В Haval рассказали о комплектациях нового внедорожника H5

Китайский автопроизводитель Haval представит в России новый внедорожник H5.
Известия 08:01
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Кино

Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»

Сериал "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли стартовал на канале "Россия 1". Первым зрителям сериал понравился.
Газета.Ru 04:43
Экономика

Российская туротрасль недополучит 1,5 трлн рублей из-за коронавируса

Российская туристическая отрасль из-за коронавируса COVID-19 недополучит, по предварительным данным, около 1,5 трлн руб. доходов в первом полугодии 2020 года, следует из письма руководителя Ростуризма Зарины Догузовой вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
Коммерсантъ 14:16
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Общество

В Москве составили девять тысяч протоколов о нарушении самоизоляции

Полиция во вторник, 14 апреля, составила 2 тыс. протоколов о нарушении в Москве режима самоизоляции, а всего с субботы, 11 апреля, выписаны более 9 тыс. протоколов.
RT на русском 12:55
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Общество

В Липецкой области вводится пропускной режим

Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста вчера в 13:16
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Общество

Гендиректор TUI назвал три сценария возобновления полетов за границу

Прекращение Россией авиасообщения с большинством стран заморозило туристический рынок, сейчас TUI полностью приостановила отправку туристов за границу, уточнил Демура.
РБК 08:53
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Политика

Экс-глава MI6 обвинил Китай в замалчивании информации о коронавирусе

Джон Соэрс, возглавлявший в 2009–2014 годах британскую разведку MI6, обвинил власти Китая в сокрытии от мира информации о коронавирусе на начальных этапах развития эпидемии.
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МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
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Происшествия

В Крыму четырехлетняя девочка умерла из-за упавшего телевизора

В Крыму умерла четырехлетняя девочка, на которую дома упала тумбочка с телевизором. Следственный комитет может возбудить уголовное дело.
Российская газета 05:18
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Общество

«РИА Новости» обвинили «Медузу» во вранье из-за статьи о Борисе Джонсоне

«РИА Новости» рассматривают возможность подачи иска к «Медузе» из-за сообщения о якобы выдуманной новости по возможному подключению премьера Великобритании Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Rambler News Service 13:02
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Политика

Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями бизнеса заявил, что в связи с пандемией ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс, то есть просто ничего нет».
РБК 13:09
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Здоровье

В России выросло число бессимптомных случаев коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «Первого канала» заявила, что в России растет число людей, у которых коронавирус протекает бессимптомно.
Дождь 01:24
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Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
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