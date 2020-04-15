Футболисты туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани и Блез Матюиди выздоровели после коронавируса. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Игроки «Ювентуса» Матюиди и Ругани излечились от коронавируса

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