Коронавирус
RT на русскомИгроки «Ювентуса» Матюиди и Ругани излечились от коронавируса
Футболисты туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани и Блез Матюиди выздоровели после коронавируса. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 11:24, Ашберн
Общество
Собянин пообещал усилить контроль за наличием пропусков
Контроль за наличием у жителей Москвы цифровых пропусков будет усилен, пообещал мэр столицы Сергей Собянин.
Lenta.ru 11:07
Политика
Путин поручил освободить от НДФЛ дополнительные выплаты врачам
Дополнительные стимулирующие выплаты медработникам, которые лечат заболевших коронавирусом, не должны облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).
РБК 10:22
Экономика
Собянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса
«В ближайшие дни совместно с коммерческими банками правительство Москвы запустит беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса», - написал мэр.
Информационный центр Правительства Москвы 10:31
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Энергетика
Саудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка
В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Lenta.ru 10:28
Политика
ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму
«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
Здоровье
Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе
Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
Солидарность вчера в 10:19
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Фигурное катание
Загитова рассказала, что ее семье раньше не хватало денег
РИА Новости вчера в 06:00
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Гаджеты
Apple представила дешевый iPhone SE
«Дешевый» iPhone имеет стеклянный корпус с рамкой из металла, который защищен от воды и пыли.
Lenta.ru 11:09
Гаджеты
Huawei представила камерофоны Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ с 5G
Honor, бренд китайской организации Huawei, представил флагманские модели Honor 30.
ToDay News Ufa 09:20
Политика
Обмен пленными между ДНР и Украиной может состояться 16 апреля
Донецк, 15 апреля 2020, 17:39 — REGNUM ДНР и Украина могут провести очередной обмен пленными 16 апреля, заявила уполномоченный ДНР по правам человека Дарья Морозова, сообщило 15 апреля «Донецкое агентство новостей».
REGNUM 10:39
Политика
«Медуза»: РИА «Новости» по приказу Симоньян опубликовало выдуманную новость о подключении британского премьера к ИВЛ
РИА «Новости» по приказу главного редактора телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян опубликовало выдуманную новость о подключении британского премьер-министра Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Медиазона 08:00
Культура
«Это просто wow»: Каменских примерила джинсы с высокой талией и глянцевый бомбер
На новом фото девушка предстала в джинсах с высокой талией на пуговицах и бардовом глянцевом бомбере.
Телепрограмма вчера в 11:28
Культура
Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»
Сериал "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли стартовал на канале "Россия 1". Первым зрителям сериал понравился.
Газета.Ru 04:43
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник вчера в 04:51
Армия и оружие
На воду спустили два новейших катера «Раптор»
На судостроительном заводе "Пелла" прошла церемония спуска на воду двух специальных катеров "Раптор".
Вести.Ru 10:41
Общество
Количество заражённых коронавирусом в мире превысило 2 млн
По данным Университета Джонса Хопкинса, количество заражённых коронавирусом в мире превысило 2 млн.
Эхо Москвы 10:31
Энергетика
В России зафиксировано снижение цен на бензин
В Сибири бензин стал дешевле на 13 копеек, цена составила 43,26 рубля за литр, в центральной России — на две копейки и достигла 46,03 рубля, В Северо-Западном округе стоимость топлива не изменилась и составляет 46,18 рубля за литр.
Mockva.ru 01:30
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Транспорт
В Краснодарском крае появятся карантинные посты
В Краснодарском крае появятся карантинные посты. Полицейские будут выборочно останавливать машины и проверять у них пропуска.
Московский Комсомолец Краснодар 07:42
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Общество
В Рособрнадзоре назвали возможные сроки проведения ОГЭ
Региональные власти смогут самостоятельно определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике.
Известия 04:49
Общество
Шнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой
Музыкант Сергей Шнуров опроверг заявление о том, что он заболел COVID-19, сделанное во время прямого эфира с футболистом Александром Кержаковым.
РИА Новости 09:10
Кино
«Губку Боба» перенесли на август
Кинокомпания Paramount перенесла релиз мультфильма "Губка Боб в бегах (Губка Боб 3)".
ИА InterMedia 05:52
Шоу-бизнес
Юморист Александр Гудков готовится к свадьбе
Популярный телеведущий Александр Гудков готовится к свадьбе. Он уже сделал предложение своему любимому человеку.
News.ru 07:53