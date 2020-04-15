Коронавирус

RT на русскомRT на русскомИгроки «Ювентуса» Матюиди и Ругани излечились от коронавируса

Футболисты туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани и Блез Матюиди выздоровели после коронавируса. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
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Футболисты «Ювентуса» излечились от коронавируса

Sport.ru09:59

Футболисты «Ювентуса» Ругани и Матюиди излечились от коронавируса

Матч ТВ09:51

Ругани и Матюиди выздоровели после коронавируса

Sports.ru08:41

Даниэле Ругани и Блез Матюиди вылечились от коронавируса

Спорт-Экспресс08:50

«Ювентус» объявил об излечении Ругани и Матюиди от коронавируса

Чемпионат08:41

Игроки «Ювентуса» Ругани и Матюиди вылечились от коронавируса

Советский спорт09:12

Футболисты «Ювентуса» Матюиди и Ругани вылечились от коронавируса

Sport24.ru08:36
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Общество

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В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
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Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе

Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
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Политика

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Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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РИА Новости вчера в 06:00
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Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

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«Дешевый» iPhone имеет стеклянный корпус с рамкой из металла, который защищен от воды и пыли.
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Honor, бренд китайской организации Huawei, представил флагманские модели Honor 30.
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Marvel знает, как вернуть Росомаху Хью Джекмана в MCU

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Донецк, 15 апреля 2020, 17:39 — REGNUM ДНР и Украина могут провести очередной обмен пленными 16 апреля, заявила уполномоченный ДНР по правам человека Дарья Морозова, сообщило 15 апреля «Донецкое агентство новостей».
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РИА «Новости» по приказу главного редактора телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян опубликовало выдуманную новость о подключении британского премьер-министра Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
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На воду спустили два новейших катера «Раптор»

На судостроительном заводе "Пелла" прошла церемония спуска на воду двух специальных катеров "Раптор".
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Количество заражённых коронавирусом в мире превысило 2 млн

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В Краснодарском крае появятся карантинные посты

В Краснодарском крае появятся карантинные посты. Полицейские будут выборочно останавливать машины и проверять у них пропуска.
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Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

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В Рособрнадзоре назвали возможные сроки проведения ОГЭ

Региональные власти смогут самостоятельно определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике.
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Шнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой

Музыкант Сергей Шнуров опроверг заявление о том, что он заболел COVID-19, сделанное во время прямого эфира с футболистом Александром Кержаковым.
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