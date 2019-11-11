Футбол

News.ruNews.ruИгроки «Ювентуса» требуют извинений от Роналду

Ювентус — Милан
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, 10 ноября
Стадион «Ювентус»
41′
Раде Крунич
45′
Исмаэль Беннасер
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
55′
Хуан Гильермо Куадрадо
56′
Федерико Бернардески
Дуглас Коста
61′
61′
Раде Крунич
Джакомо Бонавентура
66′
Кшиштоф Пионтек
Рафаэл Леау
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
70′
Пауло Дибала
77′
85′
Лукас Пакета
Анте Ребич
89′
Тео Эрнандес
90′+1′
Хакан Чалханоглу
90′+1′
Сусо
Футболисты итальянского «Ювентуса» остались недовольны поведением нападающего Криштиану Роналду, который в матче 12-го тура против «Милана» (1:0) после своей замены отправился в раздевалку.
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