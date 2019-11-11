Футбол
Soccer.ruИгроки «Ювентуса» ждут извинений от Роналду
Португалец отказался пожимать руку главному тренеру "бьянконери" Маурицио Сарри после замены, а также резко высказался в его адрес. Руководство туринского клуба призвало агента игрока Жорже Мендеша провести с ним беседу по этому поводу. Игроки "Ювентуса" ждут извинений от Роналду за его поступок.
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Кальдерон: реакция Роналду на замену вполне нормальна, он похож на Роналдо
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La Gazzetta dello Sport: игроки «Ювентуса» ждут от Роналду извинений за поведение после замены в матче с «Миланом»
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Sport.ru11 ноября в 13:13
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