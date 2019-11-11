Футбол

Soccer.ruSoccer.ruИгроки «Ювентуса» ждут извинений от Роналду

Ювентус — Милан
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, 10 ноября
Стадион «Ювентус»
41′
Раде Крунич
45′
Исмаэль Беннасер
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
55′
Хуан Гильермо Куадрадо
56′
Федерико Бернардески
Дуглас Коста
61′
61′
Раде Крунич
Джакомо Бонавентура
66′
Кшиштоф Пионтек
Рафаэл Леау
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
70′
Пауло Дибала
77′
85′
Лукас Пакета
Анте Ребич
89′
Тео Эрнандес
90′+1′
Хакан Чалханоглу
90′+1′
Сусо
Португалец отказался пожимать руку главному тренеру "бьянконери" Маурицио Сарри после замены, а также резко высказался в его адрес. Руководство туринского клуба призвало агента игрока Жорже Мендеша провести с ним беседу по этому поводу. Игроки "Ювентуса" ждут извинений от Роналду за его поступок.
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