Коронавирус
LiveSport.ruНекоторые футболисты АПЛ опасаются раннего возобновления сезона
Ряд игроков клубов АПЛ опасаются раннего возобновления сезона, прерванного из-за коронавируса, даже при пустых трибунах, сообщает The Telegraph. Они считают, что риск заражения все еще остается достаточно большим, поэтому не хотят рисковать.
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Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Общество
Всех прибывших в Крым на майские праздники поместят на карантин
Власти Крыма из-за коронавирусной инфекции приняли решение помещать в обсерваторы всех прибывших из других регионов России на полуостров во время майских праздников.
Газета.Ru 04:25
Общество
Тульская область введет цифровые пропуска для въезда в регион
В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве.
РИА Новости вчера в 16:15
Общество
Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом
"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru вчера в 15:21
Политика
Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу
Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики.
REGNUM 04:43
Киберспорт
DICE прекращает поддержку Star Wars: Battlefront 2
Шведская студия DICE сообщила, что обновление «Битва за Скариф» для Star Wars: Battlefront 2 станет последним крупным апдейтом игры.
Чемпионат 03:53
Авто
Показали на фото новый внедорожник Nissan Pathfinder
В 2020 году концерн Nissan выпустит Nissan Pathfinder нового поколения.
Новые автомобили 27 апреля в 12:00
Кино
Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан
RT на русском 04:11
Общество
Минздрав озвучил причины низкой заболеваемости коронавирусом в России
Специалисты НИИ Минздрава РФ объяснили низкие показатели заражения COVID-19 в России невысокой плотностью населения.
NewInform 03:36
Транспорт
Первый штраф с камеры за езду без пропуска выписан в Москве
Первый штраф с камеры за нарушение самоизоляции на автомобиле получил житель Москвы Максим Чирков, сообщает группа "Синиме ведерки" в социальной сети Facebook.
Газета.Ru вчера в 06:42
Происшествия
В Екатеринбурге приехавшую на вызов скорую помощь закидали камнями
Московский Комсомолец 03:45
Экономика
Выручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5
У X5 чистая розничная выручка за I квартал 2020 г. выросла на 15,9% год к году, а сопоставимые продажи – на 5,7%. В денежном выражении оборот Х5 по-прежнему заметно опережает конкурента – 468,5 млрд руб. в январе – марте.
Ведомости 03:22
Происшествия
В Выборге сгорела семья с шестью детьми
В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
BFM.ru 01:23
Общество
В Татарстане выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом
"В Республике Татарстан сегодня подтверждено 55 новых случаев коронавирусной инфекции: 21 человек госпитализирован, 34 человека проходят лечение на дому, у них болезнь протекает в лёгкой или бессимптомной форме", - сказала Галимова журналистам.
РИА Новости 04:10
Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
Здоровье
В Свердловской области подтвердили 90 новых случаев коронавируса
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в 11 муниципалитетах Свердловской области, сообщает в среду региональный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 04:31
Общество
У премьера Британии Бориса Джонсона родился сын
Взгляд.ру 05:24
Происшествия
Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США
Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
Газета.Ru 03:23
Футбол
Уткин назвал величайшего футболиста в истории по своему мнению
Известный спортивный журналист Василий Уткин рассказал, кого он считает величайшим футболистом в истории.
RT на русском 05:01
Общество
В Тюменской области разрабатывают меры поэтапного снятия ограничений
Поэтапный план снятия ограничительных мер, действующих в Тюменской области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, готовит областное правительство в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.
Тюменская линия 05:21
Общество
«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
Политика
Постпред РФ Ульянов назвал «нелепыми» заявления США по соглашению СВПД
Партнеры Москвы по СБ ООН и по Совместному всеобъемлющему плану действий вряд ли окажут поддержку "нелепым" высказываниям США о договоренностях по ядерной программе Ирана, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Экономика сегодня 03:18
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер в миниатюрном купальнике намазала себя маслом
В ролике Кайли в чёрном бикини лежит на солнышке и прыскает на себя из флакончика маслом.
Paparazzi.ru вчера в 09:42
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
Здоровье
24 случая коронавируса за сутки выявили в Алтайском крае
Новые случаи заражения выявлены в 6 городах и районах Алтайского края: в Барнаул (7), Бийске (3), Змеиногорском районе (10), Новичихинском (1), Немецком (1) и Камне на Оби (1). Впервые случай инфицирования выявлен в Кулундинском районе – заболел один человек.
Kursk.com 02:24
Наука
Пустыня сахара признана самым опасным местом Земли
Команда международных ученых установила, какое место было самое опасное в истории Земли.
Политическая Экспертиза 26 апреля в 10:51
Общество
На Чаяндинском месторождении взбунтовались вахтовики
На фоне благостных рапортов властей Якутии и пиаровской службы "Газпрома" с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения приходят тревожные новости.
Байкал24 вчера в 04:10
Происшествия
Под Тверью опекунша убила малолетнюю девочку
Следствие полагает, что 41-летняя женщина, почувствовав неприязнь к девочке, находившейся под ее опекой, закрыла ей нос и рот и так удерживала, пока малышка не скончалась.
Российская газета 04:53
Происшествия
Вора в законе Тенгуляша избили за перекусы во время голодовки
Арестанты избили находящего в ИВС абхазского вора в законе Тенгиза Лакербая, известного в криминальном мире как Тенгуляш Сухумский, за тайные перекусы во время объявленной голодовки, сообщает «Прайм Крайм».
Московский Комсомолец 04:33