Коронавирус

LiveSport.ruLiveSport.ruНекоторые футболисты АПЛ опасаются раннего возобновления сезона

Ряд игроков клубов АПЛ опасаются раннего возобновления сезона, прерванного из-за коронавируса, даже при пустых трибунах, сообщает The Telegraph. Они считают, что риск заражения все еще остается достаточно большим, поэтому не хотят рисковать.
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Футболисты АПЛ боятся возобновлять сезон

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Некоторые футболисты АПЛ опасаются раннего возобновления сезона

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"В Республике Татарстан сегодня подтверждено 55 новых случаев коронавирусной инфекции: 21 человек госпитализирован, 34 человека проходят лечение на дому, у них болезнь протекает в лёгкой или бессимптомной форме", - сказала Галимова журналистам.
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