Ранее на временное снижение заработной платы согласились игроки «Балтики», «Ротора», «Торпедо» и «Авангарда», а также ряда клубов Российской Премьер-Лиги. Из-за пандемии коронавируса в настоящее время приостановлены практически все национальные чемпионаты в мире.

Игроки и руководство «Енисея» пошли на снижение зарплат

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