Коронавирус

ЧемпионатЧемпионатИгроки и руководство «Енисея» пошли на снижение зарплат

Ранее на временное снижение заработной платы согласились игроки «Балтики», «Ротора», «Торпедо» и «Авангарда», а также ряда клубов Российской Премьер-Лиги. Из-за пандемии коронавируса в настоящее время приостановлены практически все национальные чемпионаты в мире.
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Футбольный клуб «Енисей» урезал зарплаты игрокам

Московский Комсомолец06:45

Футболисты «Енисея» согласились на сокращение зарплаты на 10%

Вести.Ru06:20

Футболисты «Енисея» согласились на понижение зарплаты

РИА Новости04:42

«Енисей» сократил зарплаты на 10% из-за коронавируса

Sports.ru05:32

Игроки «Енисея» добровольно согласились на снижение зарплат

News.ru05:08

Игроки и руководство «Енисея» пошли на снижение зарплат

Чемпионат05:32

Игроки «Енисея» согласились на сокращение зарплаты на 10% во время паузы из-за коронавируса

Sport24.ru04:28
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 13:27, Ашберн
Общество

Собянин предложил ввести цифровые пропуска по всей России

Чуть ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести пропускную систему в других регионах по примеру столицы.
Газета.Ru вчера в 16:25
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Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
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Общество

Собянин считает, что разрешать прогулки москвичам еще рано

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пока рано разрешать прогулки москвичам в условиях самоизоляции.
Коммерсантъ 12:55
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Политика

Конституционный суд Молдавии приостановил получение кредита от России

Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, сообщила пресс-служба КС.
РИА Новости 12:55
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Здоровье

В Петербурге заявили о перегрузке системы здравоохранения

В Санкт-Петербурге система здравоохранения перегружена на фоне распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 12:07
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Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
2K
Общество

Дефицит пипеток сократил число тестов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на прошлой неделе сократилось число тестов на коронавирус в столице.
Вести.Ru 12:16
Общество

Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 23 апреля, заявил, что введение дополнительных ограничительных мер в столице теоретически возможно, но оно должно быть точечным.
Известия 11:16
18
Общество

Роспотребнадзор подготовил план поэтапного возобновления работы кафе

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поэтапному выходу из-под антивирусных ограничений кафе и ресторанов.
РБК 09:22
483
Общество

Главврач больницы записал видео из реанимации с больными коронавирусом

Коммерсантъ 12:43
483
Общество

Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится

Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
Интерфакс 10:37
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Авто

Toyota представила новый кроссовер Toyota Yaris Cross

Компания Toyota представила новый субкомпактный кроссовер на базе хэтчбека Yaris.
Автоновости дня 04:20
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Экономика

Кабмин выделит 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным

Более 9,5 миллиарда рублей правительство выделит тем из них, где после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок.
Российская газета 06:22
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Шоу-бизнес

Брухунова с пакетом на голове нарушила режим самоизоляции

23 апреля Брухунова опубликовала в Instagram фото, где она гуляет с пакетом на голове.
ТВ Центр 05:58
12
Общество

Собянин назвал минимальные сроки борьбы с коронавирусом в Москве

Меры по борьбе с коронавирусом, которые принимаются в Москве, Собянин назвал адекватными угрозе и более эффективными, чем в других странах, где властям проходилось даже вводить войска.
РИА Новости 11:35
Происшествия

Хозяйка квартиры опровергла информацию о запое Ошарина

Хозяйка квартиры, в которой было обнаружено тело замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, опровергла информацию, что мужчина долгое время находился в запое в съемной квартире в Крыму.
Известия 12:14
Футбол

УЕФА разработал два варианта возобновления сезона после пандемии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает два сценария возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции.
РБК 11:07
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Политика

Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму

Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском 10:25
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Экономика

Костин предложил поддержать экономику через выкуп госдолга банками

Банки могли бы купить дополнительный выпуск рыночных ОФЗ при условии удлинения сроков РЕПО, считает Костин, заявление которого распространила пресс-служба ВТБ.
РБК 13:11
Общество

В московском транспорте начнут штрафовать за нарушение дистанции

Контролеры и полиция в Москве начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте, за несоблюдение которой будут штрафовать в размере 5 тыс. рублей.
Известия 13:18
11
Общество

В Минобрнауки назвали дату начала учебного года

Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН вчера в 14:43
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
1K
Общество

Российские магазины начали закрывать вход для покупателей без масок

Сеть гипермаркетов Globus начала запрещать покупателям без масок заходить в магазины, аналогичные правила планирует ввести сеть Billa, пишет Коммерсант.
9111.ru 12:53
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Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной

Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ вчера в 11:20
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Кино

Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах

RuNews24.ru 03:48
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Экономика

Собираемость платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%

Якушев добавил, что из-за этого может появиться определенное отставание отрасли ЖКХ, в связи с этим Минстрой готовит дополнительный антикризисный план.
Интерфакс 05:32
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Шоу-бизнес

Волочкова заявила, что осталась без денег

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на критику в его адрес

Помощник министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на критику в адрес чиновника, которому ранее посоветовали снизить информационную активность.
Lenta.ru 13:14
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Общество

В США число заявок на пособие по безработице за месяц превысило 26 млн

Число заявок на пособия по безработице, поданных в США за пять недель с 15 марта по 18 апреля, превысило 26 млн.
ТАСС 10:33
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Политика

Помпео заявил о планах сменить руководство ВОЗ

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, администрация США готова пойти дальше, чем приостановка взносов в ВОЗ.
Страна Советов on-line 06:37
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