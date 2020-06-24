с чего всё началось

Футболисты и тренеры московского "Локомотива" отправились на подмосковную базу в Баковку. Там они будут соблюдать режим самоизоляции. Как сообщает официальный сайт "Локомотива", это решение связано со случаями заражения футболистов клубов премьер-лиги коронавирусом.

«Локомотив» изолировался на базе в Баковке

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