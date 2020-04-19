Коронавирус
ЧемпионатИгроки клуба «Ухань» вернулись в город спустя три месяца
Игроки футбольного клуба «Ухань» вернулись в одноимённый город, в котором базируется команда. Напомним, в конце 2019 года в Ухане была зафиксирована вспышка COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.
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Финансы
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
Авто
Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом
Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс вчера в 05:45
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM 09:25
Гаджеты
ASUS раньше времени рассекретила платы Prime Z490-P и Prime Z490-A
Игромания.ру вчера в 15:41
Политика
Президент Чехии примет участие в торжествах по случаю 75-летия Победы
В перенесенных торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне в Москве примет участие президент Чехии Милош Земан, 19 апреля он сообщил об этом в интервью пражской радиостанции Частота-1.
ИА Красная Весна 15:55
Общество
В РАН спрогнозировали мощность второй волны пандемии коронавируса
Иммунолог и представитель Российской академии наук Сергей Недоспасов заявил, что до сих пор в России наблюдается высокая вероятность второй волны заражения COVID-19, которая, скорее всего, будет слабее первой.
Дни24 04:21
Футбол
РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России по футболу
Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.
РБК 09:16
Шоу-бизнес
Тимати ответил на вызов Ивлеевой
RuNews24.ru 11:39
Здоровье
Смольный разрешил петербуржцам с коронавирусом лечиться дома
Пациенты, у которых коронавирус проходит в лёгкой форме, смогут проходить лечение дома.
Фонтанка.Ру 13:29
Игры
Journey и Uncharted: Sony бесплатно раздает игры на PS
С 16 апреля геймеры могут бесплатно загрузить на свои PS сразу две игры: Journey и Uncharted.
Дни24 17 апреля в 07:05
Общество
В трубопроводах Парижа нашли следы коронавируса
Лаборатория организации по обеспечению водоснабжения французской столицы Eau de Paris («Вода Парижа») обнаружила следы коронавируса в трубопроводах с технической водой.
SM News 11:51
Политика
Границы государств предложили оставить закрытыми еще на год
«Думаю, что наши сограждане могли бы использовать эту ситуацию для того, чтобы насладиться красотами собственной страны», — предложил Земан.
Lenta.ru 14:33
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Общество
Москвичи получили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков
Некоторые владельцы разовых цифровых пропусков в Москве, у которых уже истек срок действия, могли получить ошибочное сообщение об аннулировании, созданное по шаблону для рабочих пропусков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
РИА Новости 15:39
Общество
Американцы вышли на протесты из-за карантина
В США прошла волна протестов с требованием об отмене карантина и возвращении к нормальной жизни. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Lenta.ru вчера в 22:12
Футбол
«Наполи» предлагает Азмуну 5-летний контракт
По данным источника, итальянский клуб предложил иранскому нападающему контрактное соглашение на 5 лет.
Vprognoze.ru 16:05
Общество
Ozon начал продавать тесты на коронавирус в Москве
Онлайн-ритейлер Ozon начал продавать услуги по тестированию на коронавирус, ими можно воспользоваться в Москве.
Коммерсантъ 13:20
Происшествия
Джамбулат Гасанов обвинен в неподчинении полицейскому
На правозащитника Джамбулата Гасанова, заявившего об избиении силовиком, составлен протокол о невыполнении требования сотрудника полиции.
Кавказский узел 17 апреля в 15:28
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Здоровье
Врач назвал важное правило в лечении тяжелой формы коронавируса
Для лечения людей, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме, традиционно применяется аппарат ИВЛ.
ToDay News Ufa 13:24
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 12:13
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Армия и оружие
Минобороны РФ приостановило работы по созданию фрегата проекта 22350М
Военное дело 02:28
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Транспорт
Новые правила использования цифровых пропусков в Подмосковье
Новые правила использования цифровых пропусков в Московской области.
Evo-rus.com вчера в 11:57
Здоровье
Минздрав Белоруссии прогнозирует снижение заболеваемости коронавирусом
Главный санитарный врач Белоруссии Наталья Жукова считает, что снижение заболеваемости COVID-19 в республике начнётся через три-четыре недели.
News.ru 15:56