Игроки футбольного клуба «Ухань» вернулись в одноимённый город, в котором базируется команда. Напомним, в конце 2019 года в Ухане была зафиксирована вспышка COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.

Спорт день за днем

Игроки клуба «Ухань» вернулись в город спустя три месяца

Политика Президент Чехии примет участие в торжествах по случаю 75-летия Победы В перенесенных торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне в Москве примет участие президент Чехии Милош Земан, 19 апреля он сообщил об этом в интервью пражской радиостанции Частота-1.

Общество В РАН спрогнозировали мощность второй волны пандемии коронавируса Иммунолог и представитель Российской академии наук Сергей Недоспасов заявил, что до сих пор в России наблюдается высокая вероятность второй волны заражения COVID-19, которая, скорее всего, будет слабее первой. 949

Футбол РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России по футболу Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля. 18

Общество В трубопроводах Парижа нашли следы коронавируса Лаборатория организации по обеспечению водоснабжения французской столицы Eau de Paris («Вода Парижа») обнаружила следы коронавируса в трубопроводах с технической водой. 2

Общество Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу. 698

Общество Москвичи получили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков Некоторые владельцы разовых цифровых пропусков в Москве, у которых уже истек срок действия, могли получить ошибочное сообщение об аннулировании, созданное по шаблону для рабочих пропусков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий. 29

Общество Американцы вышли на протесты из-за карантина В США прошла волна протестов с требованием об отмене карантина и возвращении к нормальной жизни. Об этом сообщает телеканал Fox News. 344

Футбол «Наполи» предлагает Азмуну 5-летний контракт По данным источника, итальянский клуб предложил иранскому нападающему контрактное соглашение на 5 лет.

Происшествия Джамбулат Гасанов обвинен в неподчинении полицейскому На правозащитника Джамбулата Гасанова, заявившего об избиении силовиком, составлен протокол о невыполнении требования сотрудника полиции. 28

Экономика Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка. 449

Общество В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы. 641