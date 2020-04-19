Игроки футбольного клуба «Ухань» вернулись в одноимённый город, в котором базируется команда. Напомним, в конце 2019 года в Ухане была зафиксирована вспышка COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.

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Игроки клуба «Ухань» вернулись в город спустя три месяца

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