Коронавирус
ЧемпионатИгроки клуба «Ухань» вернулись в город спустя три месяца
Игроки футбольного клуба «Ухань» вернулись в одноимённый город, в котором базируется команда. Напомним, в конце 2019 года в Ухане была зафиксирована вспышка COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.
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Футбол
Блаттер заявил, что Россия не виновата в его отстранении от футбола
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер прокомментировал обвинительное заключение прокуратуры США по делу о взятках при выборе стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 года.
Sport24.ru 18:48
Общество
Ozon начал продавать тесты на коронавирус в Москве
Онлайн-ритейлер Ozon начал продавать услуги по тестированию на коронавирус, ими можно воспользоваться в Москве.
Коммерсантъ 13:20
Экономика
Пенсионные накопления граждан в НПФ «похудели» на 23 миллиарда рублей
Общие потери пенсионной системы могут составить в этом году 1,6 триллиона руб. (почти 30% прошлогодних страховых отчислений).
Вести.Ru 17 апреля в 07:35
Происшествия
Более 10 человек погибли в результате стрельбы в Канаде
Более 10 человек были убиты в результате стрельбы, устроенной мужчиной в канадской провинции Новая Шотландия.
RT на русском 18:42
Футбол
В РПЛ назвали сроки возобновления чемпионата России по футболу
В РПЛ заявили, что чемпионат России по футболу возобновится, как только будут сняты ограничения на проведение массовых мероприятий.
Профиль 10:46
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
Армия и оружие
Ракетный крейсер «Москва» отправят в Средиземное море
В конце лета флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" отправится в Средиземное море, где войдет с состав постоянной группировки ВМФ России.
Российская газета 05:12
Общество
В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории
Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе.
Российская газета 09:46
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Экономика
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК 17:00
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru вчера в 19:58
Здоровье
Профессор из РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Как сообщает МедиаПоток, первая причина кроется в эффективном обнаружении легких случаев болезни.
МедиаПоток 03:30
Авто
Новый кроссовер Subaru назвали Evoltis
Toyota и Subaru совместно напрягают усилия над созданием новой «тележки» EV, которая подойдет для средних и больших легковушек, а также кроссоверов C-сегмента.
SpeedMe вчера в 17:38
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Технологии
Google хочет выпустить собственную «умную» дебетовую карту
Издание TechCrunch узнало у осведомленных источников, что американская компания совместно с банками CITI и Stanford Federal Credit Union намерена выпустить собственную банковскую карту.
Astera вчера в 06:29
Авто
Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом
Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс вчера в 05:45
Происшествия
Прибывших во Владивосток из Таиланда россиян отпустили по домам
Жителей Приморского края, прибывших 18 апреля, бортом авиакомпании "Сибирь" (S7) из Королевства Таиланд отправили по домам, где они, как предполагается, будут соблюдать режим самоизоляции.
Российская газета вчера в 21:38
Общество
В Москве заплатят за сдачу устойчивой к коронавирусу плазмы
Власти Москвы заплатят донорам устойчивой к коронавирусу плазмы крови. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы.
Lenta.ru 03:30
Здоровье
Число жертв коронавируса в Белоруссии достигло 47 человек
В Белоруссии за все время пандемии коронавируса зафиксировано уже 47 смертей пациентов. Такие данные есть у Минздрава республики.
Московский Комсомолец 08:15
Технологии
Microsoft выпустила плановые обновления для Windows 10
Microsoft выпустила обновления Windows 10, доступные для скачивания. Об этом свидетельствует уведомление в модуле Обновления.
МонаВиста вчера в 15:47
Экономика
Траты россиян на ЖКХ в марте упали на 14%, показало исследование
"Уменьшились чеки за воду — на 37 процентов, за тепло — на 10 процентов, квартплату — на 15 процентов, чек за электроэнергию увеличился на 18 процентов", — сообщили аналитики.
РИА Новости вчера в 00:02
Экономика
Глава ВТБ сообщил о возможных сроках выхода из карантина
Поиск баланса для восстановления производства надо будет искать через два месяца карантина, введенного из-за коронавируса, сообщил 20 апреля глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК.
ИА Красная Весна 19:00
Футбол
Педру: Ибрагимович рассказывал о том, что у него есть свой остров
Ранее сообщалось о том, что Ибрагимович может продлить контракт с "Миланом".
Газета.Ru 16:33
Авто
Кроссовер Honda Breeze стал популярнее Honda CR-V
Автоновости дня 09:06
Здоровье
Опубликован новый эпизод «Эпидемии» с Антоном Красовским
Журналист Антон Красовский выпустил новый эпизод «Эпидемии» о работе врачей в больницах, перепрофилированных под лечение людей с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 11:21
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседнему участку
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, которые мешают соседнему участку, рассказал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Коммерсантъ 19:22
Политика
Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
Паспорта и водительские права граждан РФ, срок которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля, будут считаться действительными.
Коммерсантъ вчера в 05:07
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56