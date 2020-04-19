Коронавирус
ЧемпионатИгроки клуба «Ухань» вернулись в город спустя три месяца
Игроки футбольного клуба «Ухань» вернулись в одноимённый город, в котором базируется команда. Напомним, в конце 2019 года в Ухане была зафиксирована вспышка COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.
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Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Наука
Российский вирусолог оценил слова ученого из Китая о коронавирусе
ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.
РИА Новости 10:20
Единоборства
Усик: у Зеленского нет команды. Он не может ничего сделать
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе украинский боксёр Александр Усик поделился мнением о работе президента Украины Владимира Зеленского.
Чемпионат 12:06
Происшествия
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4
RT на русском 17:42
Происшествия
Машину разорвало на две части в ДТП на Суздальском проспекте
Днем в воскресенье, 19 апреля, на пересечении Суздальского проспекта и проспекта Культуры произошло серьезное ДТП.
Телеканал Санкт-Петербург 09:46
Армия и оружие
Турчинов похвалился созданием «ракетного щита» Украины
ИА Красная Весна вчера в 02:57
Шоу-бизнес
Садальский раскрыл главный обман шоу «Секрет на миллион»
Слово и Дело 17 апреля в 05:30
Общество
В Париже в трубопроводах с технической водой нашли следы коронавируса
В мэрии Парижа сообщили, что вероятности попадания коронавируса в питьевую воду, нет.
Время Пресс 14:12
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Армия и оружие
Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч
В стране умерли 40 585 человек, выздоровели 67 052. Общее число зараженных достигло 742 442.
Коммерсантъ 16:18
Финансы
Глава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии
Глава ВТБ объяснил, что банковские убытки возможны по двум каналам — непредвиденные, из-за неплатежей по ссудам, и «управляемые», то есть вызванные вынужденными решениями правительства по поддержке бизнеса.
РБК 17:00
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал подросшего сына
Кадр тут же вызвал восторг почитателей звездного семейства, ведь на нем можно без проблем разглядеть лицо сына Безрукова, который ранее появлялся на снимках отца лишь со спины или в профиль.
StarHit.ru 09:02
Шоу-бизнес
Незадолго до микроинсульта Татьяна Буланова жаловалась на безденежье
Врачи диагностировали у 51-летней артистки микроинсульт. Буланову в срочном порядке определили в реанимацию. Там она пробыла несколько дней.
Вечерний курьер 05:25
Здоровье
Минздрав Белоруссии прогнозирует снижение заболеваемости коронавирусом
Главный санитарный врач Белоруссии Наталья Жукова считает, что снижение заболеваемости COVID-19 в республике начнётся через три-четыре недели.
News.ru 15:56
Шоу-бизнес
Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа
Невские Новости вчера в 20:30
Политика
Границы государств предложили оставить закрытыми еще на год
«Думаю, что наши сограждане могли бы использовать эту ситуацию для того, чтобы насладиться красотами собственной страны», — предложил Земан.
Lenta.ru 14:33
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
Игры
Журналисты назвали главные недостатки оригинального Crysis
Игровые журналисты из Digital Foundry обсудили вместе с техническими специалистами Eurogamer главные недочёты оригинальной игры Crysis.
News.ru 16:22
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Общество
В России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку
Проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), который поступил на общественное обсуждение, предусматривает снос зданий и построек на земельном участке в том случае, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок.
ТАСС 14:15
Общество
В Новой Москве открыли построенную за месяц инфекционную больницу
Говорит Москва 17 апреля в 14:12
Политика
Минобороны РФ перебросило в Кишинев медицинский груз из Китая
Груз весом более 40 тонн перебросил самолет Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации ВКС России.
Вести.Ru 15:55
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Космос
В Роскосмосе ожидают убытки, если пуски спутников OneWeb не состоятся
Отсутствие пусков спутников британской компании OneWeb нанесет определенные убытки Роскосмосу, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин 19 апреля в эфире радиостанции «Комсомольская правда» «Если пусков не будет, мы, так или иначе, будем нести определенные убытки, ведь часть ракет под эту программу уже на космодромах», — пояснил Рогозин.
ИА Красная Весна 14:21
Экономика
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК 17:00
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18