Коронавирус
ЧемпионатИгроки клуба «Ухань» вернулись в город спустя три месяца
Игроки футбольного клуба «Ухань» вернулись в одноимённый город, в котором базируется команда. Напомним, в конце 2019 года в Ухане была зафиксирована вспышка COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:22, Ашберн
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
РИА Новости 09:47
Футбол
Шюррле помог Тедеско улететь в Германию на частном самолете
Немецкая газета Bild сообщает о том, что полузащитник Спартака Андре Шюррле помог организовать частный авиарейс для главного тренера команды Доменико Тедеско.
Советский спорт 10:16
Религия
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь
Говорит Москва вчера в 07:25
Политика
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Экономика
Силуанов назвал предполагаемый объем ФНБ к концу года
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года составит около 7 трлн рублей с учетом запланированных расходов.
Известия 09:58
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
Здоровье
В Ростовской области коронавирус обнаружили еще у 35 человек
По информации Роспотребнадзора, на 11:10, воскресенья, 19 апреля на территории Ростовской области зафиксировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:26
Общество
В Ростове для въезда и передвижения по городу введут новые разрешения
Новые разрешения для въезда и передвижения по территории города введут в донской столице.
Donday.ru 07:11
Шоу-бизнес
Звезда «Мажора» Павел Прилучный ответил на обвинения в насилии
Прилучный выступил в прямом эфире своего Instagram, заявив, что жену не бил.
Российская газета 08:43
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Авто
Путин поздравил «АвтоВАЗ» с 50-летием выпуска первого автомобиля
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов «АвтоВАЗа» с 50-летним юбилеем со дня выпуска первого автомобиля — ВАЗ-2101.
Автоновости дня 05:21
Общество
Всероссийские проверочные работы перенесли на начало учебного года
Всероссийские проверочные работы для 4–8-х и 10–11-х классов переносятся на начало следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 17 апреля в 04:22
Гаджеты
ASUS показала ноутбук на AMD Ryzen 4000
Некоторое время назад компания AMD официально представила свой новый мобильный процессор AMD Ryzen 4000, который будут использовать в ноутбуках.
Megaobzor.com 09:57
Происшествия
В Калужской области умерли два пациента с коронавирусом
РИА Новости 04:54
Происшествия
Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM вчера в 16:18
Общество
В Гражданском кодексе появятся права соседей
Новый блок поправок в Гражданский кодекс детально пропишет соседские права.
Авторадио 08:18
Экономика
В Минпромторге не регистрируют серьезных изменений цен на продукты
Колебания цен на продукты в России очень несущественные, серьезных изменений не зафиксировано.
Российская газета 09:42
Футбол
РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России по футболу
Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.
РБК 09:16
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Культура
В Москве умер композитор Александр Вустин
Композитор Александр Вустин умер в Москве в возрасте 76 лет, сообщает ТАСС. Композитор ушел из жизни 19 апреля.
Москва 24 08:45
Экономика
Костин призвал ЦБ влить «дешевые деньги» в экономику по спецпрограммам
Банк России мог бы предоставлять более дешевые деньги по антикризисным спецпрограммам, считает президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
РБК 10:00
Происшествия
На Урале жительница Асбеста оштрафована за фейки о коронавирусе
Административный протокол за злоупотребление свободой массовой информации был составлен в отношении 52-летней жительницы Асбеста.
REGNUM 09:48
Футбол
Руководство Ла Лиги и Федерация футбола Испании договорились доиграть сезон
Руководство Ла Лиги, Федерация футбола Испании (RFEF) и Высший спортивный совет (CSD) договорились доиграть сезон чемпионата Испании, сообщает Marca.
Чемпионат 09:41
Общество
В Испании зафиксировали снижение смертности от коронавируса
Антирекорд по смертности зафиксировали в королевстве 1 апреля — тогда от коронавируса за сутки скончались 950 пациентов.
Парламентская газета 08:50
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 16 апреля в 11:20
Здоровье
Три фактора риска при пандемии COVID-19 назвал главврач Англии
Как сообщает ToDay News Ufa, главврач Англии Крис Уитти назвал факторы, существенно увеличивающие риск заражения коронавирусом и смерти от него.
ToDay News Ufa 17 апреля в 16:00
Армия и оружие
Минобороны РФ приостановило работы по созданию фрегата проекта 22350М
Военное дело 02:28
Экономика
С начала марта россияне сняли со счетов около триллиона рублей
С начала марта россияне сняли со счетов через банкоматы и банковские отделения около триллиона рублей. Это больше чем за весь прошлый год.
Агентство Телеграф 08:40