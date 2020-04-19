Коронавирус

ЧемпионатЧемпионатИгроки клуба «Ухань» вернулись в город спустя три месяца

Игроки футбольного клуба «Ухань» вернулись в одноимённый город, в котором базируется команда. Напомним, в конце 2019 года в Ухане была зафиксирована вспышка COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.
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Футболисты клуба «Ухань» вернулись в город после пандемии коронавируса

Sport.ru09:00

Игроки ФК «Ухань» вернулись в город спустя более трех месяцев

Матч ТВ07:52

Команда «Ухань» вернулась в родной город спустя 104 дня

Евро-футбол.ру06:11

Игроки ФК «Ухань» спустя три месяца смогли вернуться в город

Sport24.ru07:24

Игроки ФК «Ухань» вернулись в родной город (видео)

Советский спорт07:14

Игроки клуба «Ухань» вернулись в город спустя три месяца

Чемпионат07:42

Команда «Ухань» вернулась в свой город спустя 104 дня

Спорт-Экспресс05:36
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:22, Ашберн
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Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
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Новые разрешения для въезда и передвижения по территории города введут в донской столице.
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Звезда «Мажора» Павел Прилучный ответил на обвинения в насилии

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Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
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Авто

Путин поздравил «АвтоВАЗ» с 50-летием выпуска первого автомобиля

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов «АвтоВАЗа» с 50-летним юбилеем со дня выпуска первого автомобиля — ВАЗ-2101.
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Всероссийские проверочные работы перенесли на начало учебного года

Всероссийские проверочные работы для 4–8-х и 10–11-х классов переносятся на начало следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
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ASUS показала ноутбук на AMD Ryzen 4000

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Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
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В Гражданском кодексе появятся права соседей

Новый блок поправок в Гражданский кодекс детально пропишет соседские права.
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Колебания цен на продукты в России очень несущественные, серьезных изменений не зафиксировано.
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Композитор Александр Вустин умер в Москве в возрасте 76 лет, сообщает ТАСС. Композитор ушел из жизни 19 апреля.
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Руководство Ла Лиги и Федерация футбола Испании договорились доиграть сезон

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Число смертей от коронавируса в Белоруссии достигло 47

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На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

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В Саратовской области вводится пропускной режим

В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
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Три фактора риска при пандемии COVID-19 назвал главврач Англии

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