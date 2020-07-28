Общество

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейИгрок клуба Михаил Скипский покинул комиссию по работе с детьми после секс-скандала

Михаил Скипский по собственному желанию ушел из комиссии Международной ассоциации клубов (МАК) по работе с детьми и молодежью. Информацию о решении игрока разместил сайт организации. «Участие в комиссии приостановлено по собственному заявлению 28.07.2020», — следует из релиза ассоциации.
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Знаток «Что? Где? Когда?» Скипский сам отказался от работы с детьми

Телеканал 360°10:18

Знаток «Что? Где? Когда?» Скипский перестал работать с детьми после обвинений в домогательствах

Медиазона09:19

Знаток Скипский отказался от работы с детьми после обвинений в домогательствах

Газета.Ru09:34

Обвиненный в домогательствах знаток «Что? Где? Когда?» прекратил работу с детьми

Lenta.ru09:34

Игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский ушел из комиссии по работе с детьми после обвинений в домогательствах

Дождь09:27

Обвинённый в домогательствах игрок «Что? Где? Когда?» отстранён от работы с детьми

Говорит Москва10:10

Обвиненного в домогательствах игрока «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского попросили отстранить от мероприятий с детьми

Подъёмвчера в 10:04
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Происшествия

СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми

СК РФ предъявил уже осужденному за коррупцию экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру обвинение по новому делу, об организации превышения полномочий, сообщается на сайте ведомства.
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Политика

Cоперница Лукашенко назвала Крым «фактически российским»

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью "Еврорадио" заявила, что Крым фактически является территорий Российской Федерации.
Московский Комсомолец вчера в 17:45
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Общество

Обвиняемый в госизмене Иван Сафронов отказался от сделки со следствием

Следователь предложил Ивану Сафронову заключить сделку, но он отказался. Об этом ТАСС рассказал адвокат Иван Павлов.
BFM.ru 08:45
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Общество

Ростовский аэропорт с 3 августа возобновляет отправку рейсов в Турцию

Интерфакс 03:35
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Общество

Белорусская милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Минске

В Минске милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Белоруссии Наталью Федосенко, сообщает ТАСС.
BFM.ru 09:30
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Единоборства

Глава UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи

Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.
РИА Новости 08:28
Политика

Сатановский назвал главный страх США перед Россией

Ряд средств массовой информации, ссылаясь на заявление политического эксперта Евгения Сатановского, сообщил о причинах обеспокоенности Соединенных Штатов перед новейшей разработкой России в сфере вооружений.
Военное дело вчера в 04:03
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Общество

Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
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Интернет

«Яндекс» объяснил установку «Телемоста» на компьютерах пользователей

Москва, 28 июля 2020, 16:00 — REGNUM Недоумевающие пользователи «Яндекс.Диска» обнаружили, что на их персональных компьютерах появилось приложение для организации видеозвонков «Телемост».
REGNUM 09:00
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Финансы

Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля

Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru 08:49
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Кино

HBO планирует снять сериал о создании вакцины от коронавируса

Телекомпания HBO планирует экранизировать процесс создания вакцины от CoViD-19.
Life.ru 05:47
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Футбол

Московский «Локомотив» предложил Кокорину 4 миллиона евро подъемных

Москва, 28 июля 2020, 17:14 — REGNUM Руководство московского «Локомотива» предложило 29-летнему российскому форварду Александру Кокорину контракт, в котором прописаны 4 миллиона евро подъемных.
REGNUM 10:14
Происшествия

В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда

В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ 09:18
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Общество

Почти половина россиян поддерживает протесты в Хабаровске

45% россиян относятся к действиям хабаровчан положительно, 26% — нейтрально. И только 17% относятся к хабаровским протестам негативно.
Политсовет 07:29
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Футбол

Нападающий «Реала» Диас заразился коронавирусом

Мадрид, 28 июля 2020, 15:34 — REGNUM Форвард мадридского «Реала» Мариано Диас заразился коронавирусом.
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Шоу-бизнес

Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями

Джо и Софи начали встречаться четыре года назад, о помолвке пары стало известно в 2017 году.
Salt Mag 04:01
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Футбол

«Спартак» сыграет с ЦСКА в седьмом и 27-м турах РПЛ

RT на русском 10:18
Политика

Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции

Президент России Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 03:45
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Общество

Шнуров в Хабаровске вышел на митинг вместе с протестующими

По приезду в Хабаровск, лидер группы "Ленинград", политик и продюсер RTVi Сергей Шнуров вышел на площадь, где собрались митингующие.
SM News вчера в 07:50
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Общество

ВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса

В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса.
BFM.ru 10:21
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Происшествия

На Урале в больнице перепутали тела умерших

Карпинск, Свердловская область, 28 июля 2020, 17:05 — REGNUM В Карпинске Свердловской области сотрудники морга перепутали тела двоих умерших мужчин.
REGNUM 10:05
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Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
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Общество

Покинувший Black Star Тимати зарегистрировал новую компанию

Покинувший лейбл Black Star рэпер Тимати зарегистрировал новую компанию «Ракета».
Lenta.ru 07:54
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Общество

РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами

На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35
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Кино

Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»

Компания Netflix выпустит спин-офф сериала «Ведьмак», действие которого развернётся за 1200 лет до событий оригинального проекта.
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Здоровье

Профессор Сакаева перечислила симптомы появления рака печени

Изданию «Комсомольская правда» профессор кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии, доктор медицинских наук Дина Сакаева перечислила симптомы рака печени.
MedikForum.ru 08:17
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой

Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
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Общество

YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
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Футбол

«Зенит» не планирует делать массовых закупок в летнее трансферное окно

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев рассказал о летней трансферной политике клуба.
Газета.Ru 01:44
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Спутник Sentinel заснял запуск российского «Кинжала»

Военное дело 07:20
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