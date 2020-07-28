Общество
Общественная служба новостейИгрок клуба Михаил Скипский покинул комиссию по работе с детьми после секс-скандала
Михаил Скипский по собственному желанию ушел из комиссии Международной ассоциации клубов (МАК) по работе с детьми и молодежью. Информацию о решении игрока разместил сайт организации. «Участие в комиссии приостановлено по собственному заявлению 28.07.2020», — следует из релиза ассоциации.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:25, Ашберн
Происшествия
СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми
СК РФ предъявил уже осужденному за коррупцию экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру обвинение по новому делу, об организации превышения полномочий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 10:06
Политика
Cоперница Лукашенко назвала Крым «фактически российским»
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью "Еврорадио" заявила, что Крым фактически является территорий Российской Федерации.
Московский Комсомолец вчера в 17:45
Общество
Обвиняемый в госизмене Иван Сафронов отказался от сделки со следствием
Следователь предложил Ивану Сафронову заключить сделку, но он отказался. Об этом ТАСС рассказал адвокат Иван Павлов.
BFM.ru 08:45
Общество
Белорусская милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Минске
В Минске милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Белоруссии Наталью Федосенко, сообщает ТАСС.
BFM.ru 09:30
Единоборства
Глава UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи
Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.
РИА Новости 08:28
Политика
Сатановский назвал главный страх США перед Россией
Ряд средств массовой информации, ссылаясь на заявление политического эксперта Евгения Сатановского, сообщил о причинах обеспокоенности Соединенных Штатов перед новейшей разработкой России в сфере вооружений.
Военное дело вчера в 04:03
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Интернет
«Яндекс» объяснил установку «Телемоста» на компьютерах пользователей
Москва, 28 июля 2020, 16:00 — REGNUM Недоумевающие пользователи «Яндекс.Диска» обнаружили, что на их персональных компьютерах появилось приложение для организации видеозвонков «Телемост».
REGNUM 09:00
Финансы
Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля
Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru 08:49
Кино
HBO планирует снять сериал о создании вакцины от коронавируса
Телекомпания HBO планирует экранизировать процесс создания вакцины от CoViD-19.
Life.ru 05:47
Футбол
Московский «Локомотив» предложил Кокорину 4 миллиона евро подъемных
Москва, 28 июля 2020, 17:14 — REGNUM Руководство московского «Локомотива» предложило 29-летнему российскому форварду Александру Кокорину контракт, в котором прописаны 4 миллиона евро подъемных.
REGNUM 10:14
Происшествия
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ 09:18
Общество
Почти половина россиян поддерживает протесты в Хабаровске
45% россиян относятся к действиям хабаровчан положительно, 26% — нейтрально. И только 17% относятся к хабаровским протестам негативно.
Политсовет 07:29
Футбол
Нападающий «Реала» Диас заразился коронавирусом
Мадрид, 28 июля 2020, 15:34 — REGNUM Форвард мадридского «Реала» Мариано Диас заразился коронавирусом.
REGNUM 08:34
Шоу-бизнес
Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями
Джо и Софи начали встречаться четыре года назад, о помолвке пары стало известно в 2017 году.
Salt Mag 04:01
Футбол
«Спартак» сыграет с ЦСКА в седьмом и 27-м турах РПЛ
RT на русском 10:18
Политика
Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции
Президент России Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 03:45
Общество
Шнуров в Хабаровске вышел на митинг вместе с протестующими
По приезду в Хабаровск, лидер группы "Ленинград", политик и продюсер RTVi Сергей Шнуров вышел на площадь, где собрались митингующие.
SM News вчера в 07:50
Общество
ВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса
В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса.
BFM.ru 10:21
Происшествия
На Урале в больнице перепутали тела умерших
Карпинск, Свердловская область, 28 июля 2020, 17:05 — REGNUM В Карпинске Свердловской области сотрудники морга перепутали тела двоих умерших мужчин.
REGNUM 10:05
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Общество
Покинувший Black Star Тимати зарегистрировал новую компанию
Покинувший лейбл Black Star рэпер Тимати зарегистрировал новую компанию «Ракета».
Lenta.ru 07:54
Общество
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35
Кино
Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»
Компания Netflix выпустит спин-офф сериала «Ведьмак», действие которого развернётся за 1200 лет до событий оригинального проекта.
RT на русском 07:59
Здоровье
Профессор Сакаева перечислила симптомы появления рака печени
Изданию «Комсомольская правда» профессор кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии, доктор медицинских наук Дина Сакаева перечислила симптомы рака печени.
MedikForum.ru 08:17
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Футбол
«Зенит» не планирует делать массовых закупок в летнее трансферное окно
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев рассказал о летней трансферной политике клуба.
Газета.Ru 01:44
Армия и оружие
Спутник Sentinel заснял запуск российского «Кинжала»
Военное дело 07:20