Футбол
РИА НовостиИгроки молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» устроили драку на поле
Игроки молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "Арсенала" устроили массовую драку прямо во время матча. Встреча 14-го тура молодежного первенства России по футболу проходила в Грозном.
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«Ахмат» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч РПЛ 26 октября 2019 года
LiveSport.ruвчера в 07:00
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Происшествия
В результате стрельбы в воинской части в Забайкалье погибли 8 человек
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Россиянка Мария Бутина после прибытия в московский аэропорт Шереметьево поблагодарила российских граждан и дипломатов за поддержку.
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Тарасов подал в суд на бывшую жену
Экс-полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану, информация об этом размещена на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
РИА Новости 05:28
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Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах
Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.
Комсомольская правда вчера в 14:00
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
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РБК 02:58
Происшествия
В Новокузнецке в квартире взорвался сейф
Сейф взорвался в квартире на улице Мира в Новокузнецке, два человека пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
РИА Новости 06:06
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В конгрессе США предлагают запретить выделение средств на содействие участию России в заседаниях G7 или же поддержку воссоздания G8 «при условии включения России».
RT на русском 03:50
Происшествия
Число жертв ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми
Количество погибших в результате столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
RT на русском 01:05
Политика
В Госдуме оценили позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей, но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.
RT на русском 05:35
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В Петербурге ребенок провалился в люк на глазах у матери
Малолетний ребенок встал на крышку люка и провалился в колодец на глазах у матери в Московском районе Санкт-Петербурга, СК и прокуратура начали проверку, сообщают пресс-службы ведомств.
ТАСС вчера в 06:51
Происшествия
Четыре района Твери остались без воды из-за аварии
Из-за аварии без тепла остались 55 домов и 17 тыс. человек. Аварию смогли ликвидировать на следующие сутки.
Красная весна 05:37
Общество
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Трем процентам россиян отказывают в назначении страховой пенсии.
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Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости вчера в 06:55
Происшествия
СК: Один из пострадавших от взрыва в кафе в Улан-Удэ находится в коме
Российская газета 00:11
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Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
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Напомним, в апреле нынешнего года Адель развелась со своим мужем Саймоном Конески.
Вечерний курьер вчера в 15:17
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Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров
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Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
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Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
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Суд в Белоруссии приговорил убившего младенца мужчину к расстрелу
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Утечка намекает на реальность видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT
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Стали известны подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье
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Тюменский срочник перед расстрелом восьмерых сослуживцев звонил домой
Солдат Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял восьмерых человек, в последнем разговоре с отцом выразил желание остаться в армии и служить по контракту.
URA.Ru 04:26
Транспорт
Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу
ТАСС вчера в 17:15
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Представлен отечественный планшет с процессором «Эльбрус»
РЕН ТВ вчера в 19:12