Футбол
РИА НовостиИгроки молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» устроили драку на поле
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
Игроки молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "Арсенала" устроили массовую драку прямо во время матча. Встреча 14-го тура молодежного первенства России по футболу проходила в Грозном.
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Российский политолог предложил два варианта решение проблемы Донбасса
Синельников-Оришак предложил два варианта развития событий, если Украина откажется выполнять "формулу Штайнмайера" и Минские соглашения.
Pravda.Ru 06:11
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РБК 06:32
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Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
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Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России
Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Интерфакс 04:09
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Газета.Ru вчера в 11:23
Футбол
Итальянское издание: «Миранчуки - близнецы, которые стоят целое состояние»
Журналисты издания Corriere dello Sport после матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов «Ювентус» - «Локомотив» (2:1) опубликовали статью, посвященную российским хавбекам Алексею и Антону Миранчукам.
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Общество
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В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.
Lenta.ru 01:52
Авто
Как может выглядеть серийная Lada Xcode, показали в Сети
Учитывая, что в 2016 году дебютировал концепт Lada Xcode, появилось предположение, что новинкой станет серийная версия.
Tvoe-avto.com вчера в 11:11
Авто
Haval может наладить в РФ выпуск нового кроссовера
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Автоновости дня вчера в 07:38
Общество
Мария Бутина прилетела в Россию
Россиянка Мария Бутина, которая была осуждена в США и вышла на свободу лишь 18 месяцев спустя, прилетела в Россию.
ТК Звезда 04:35
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП на Алтае
Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Ведомости 03:41
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
Мэр Сантьяго Карла Рубилар сообщила, что число митингующих в чилийской столице составляет около миллиона человек.
RT на русском вчера в 19:18
Политика
В Госдуме оценили позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей, но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.
RT на русском 05:35
Футбол
Жаба может перейти в «Спартак»
Газета.Ru 05:54
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Фигурное катание
Трусова чисто исполнила короткую программу на «Гран-при» Канады
Российская фигуристка Александра Трусова чисто откатала короткую программу на этапе «Гран-при» в Канаде.
Спорт-Экспресс вчера в 16:46
Происшествия
В Якутии задержали двух соратников шамана Габышева
В якутском городе Нерюнгри задержали двух участников отряда шамана Александра Габышева, который собирался «изгнать Путина».
Дождь 03:34
Политика
Путин обсудил с Совбезом реализацию меморандума России и Турции
Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности реализацию совместного с Турцией меморандума по Сирии.
Известия 06:12
Космос
В центре Млечного Пути может быть вход в другую Вселенную
Как уточнили специалисты, если червоточиной является черная дыра в центре Млечного Пути, то на соседние звезды будет влиять гравитация объектов с другого конца тоннеля.
ФедералПресс 24 октября в 08:16
Шоу-бизнес
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Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru вчера в 08:28
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Игромания.ру вчера в 15:19
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Газета.Ru вчера в 13:12
Общество
Бутина отказалась считать США правовым государством
Россиянка Мария Бутина, которая была освобождена из тюрьмы в США, призналась, что жила иллюзией о верховенстве права в США.
Московский Комсомолец 05:22
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Каховская линия метро Москвы закрылась навсегда
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СМИ вспомнили самые громкие скандалы на «Поле чудес»
В честь дня рождения капитал-шоу "Поле чудес", СМИ вспомнили самые громкие скандалы в эфире передачи.
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Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone
Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Газета.Ru вчера в 20:56