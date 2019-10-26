Футбол

РИА НовостиРИА НовостиИгроки молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» устроили драку на поле

Ахмат — Арсенал (Тула)
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
Игроки молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "Арсенала" устроили массовую драку прямо во время матча. Встреча 14-го тура молодежного первенства России по футболу проходила в Грозном.
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