Футбол
Радио SputnikЮниоры «Ахмата» и «Арсенала» подрались на поле во время матча
Игроки молодежных футбольных команд "Ахмат" и "Арсенал" подрались во время матча, сообщает РИА Новости. Отмечается, что встреча 14 тура молодежного первенства России по футболу проходила в городе Грозный. После жесткого столкновения игроков в конце первого тайма на поле завязалась потасовка.
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В ФК «Ахмат» заявили, что массовой драки на матче молодежек «Ахмата» и «Арсенала» не было
Чеченская Республика Сегодня08:30
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