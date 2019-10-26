Игроки молодежных футбольных команд "Ахмат" и "Арсенал" подрались во время матча, сообщает РИА Новости. Отмечается, что встреча 14 тура молодежного первенства России по футболу проходила в городе Грозный. После жесткого столкновения игроков в конце первого тайма на поле завязалась потасовка.

Юниоры «Ахмата» и «Арсенала» подрались на поле во время матча

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