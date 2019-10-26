Футбол

Радио SputnikРадио SputnikЮниоры «Ахмата» и «Арсенала» подрались на поле во время матча

Игроки молодежных футбольных команд "Ахмат" и "Арсенал" подрались во время матча, сообщает РИА Новости. Отмечается, что встреча 14 тура молодежного первенства России по футболу проходила в городе Грозный. После жесткого столкновения игроков в конце первого тайма на поле завязалась потасовка.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Гендиректор «Ахмата»: Футболисты должны играть в футбол, а не устраивать кулачные бои

Советский спорт10:12

Гендиректор «Ахмата» о драке молодежки: «Футболисты должны играть, а не устраивать кулачные бои»

Sports.ru10:21

Игорь Черевченко: «6 туров, набрано 2 очка. Волей-неволей думаешь об этом»

Спорт-Экспресс09:23

В ФК «Ахмат» заявили, что массовой драки на матче молодежек «Ахмата» и «Арсенала» не было

Чеченская Республика Сегодня08:30

Тульский «Арсенал» сравнял счет в матче с «Ахматом»

Спорт7111:09

Арбитр удалил трех игроков в матче молодежек «Ахмата» и «Арсенала»

Bookmaker-ratings.ru05:07

Сегодня сыграют тульский «Арсенал» с «Ахматом»

Московский Комсомолец05:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:15, Ашберн
Происшествия

Пенсионеры в Новокузнецке попытались открыть сейф и устроили взрыв

РБК 09:42
Политика

Владимир Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе

Российская газета 09:57
Политика

Бутина заявила, что ошибочно считала США правовым государством

По словам россиянки, высказывание «был бы человек, а статью найдём» применимо в данной ситуации не к Советскому Союзу, а к современным США.
RT на русском 06:30
Происшествия

Появились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье

Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал первые фотографии с места расстрела сослуживцев солдатом Рамилем Шамсутдиновым в военной части в Забайкалье.
Газета.Ru 04:46
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Политика

Путин сообщил Макрону о содержании переговоров с Эрдоганом по Сирии

Путин рассказал Макрону о содержании его переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которые прошли 22 октября в Сочи.
РБК 10:00
Политика

Лукашенко отрёкся от Великой Отечественной: Это не наша война

Напомним, что ранее Лукашенко упрекнул Россию за попытки "приватизировать" победу в Великой Отечественной войне.
Life.ru 07:17
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

"Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша ответила на критику СМИ и ряда пользователей Сети, которая обрушилась на нее после высказывания девушки о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 09:53
Фигурное катание

Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде

Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам.
РБК вчера в 20:18
Единоборства

Майя «задушил» Аскрена на турнире UFC в Сингапуре

Sportbox.RU 11:06
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в контрабанде нефти из Сирии

РБК 03:16
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Общество

Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru 07:42
Экономика

Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн

По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
Коммерсантъ 00:22
Общество

Дети получат «Фризиум» до конца следующей недели

Семьи, которые подтвердили необходимость в незарегистрированном препарате «Фризиум», получат лекарство до конца следующей недели, заявили в Общероссийском народном фронте.
News.ru 10:31
Футбол

«Это привело бы к расколу в команде». Адиев — об уходе из «Ахмата»

Экс-главный тренер «Анжи» Магомед Адиев, всего десять дней проработавший в тренерском штабе «Ахмата», в интервью «СЭ» объяснил свой уход из грозненской команды.
Спорт-Экспресс 05:43
Общество

Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину

Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.
Lenta.ru 07:55
Транспорт

Каховскую линию метро закрыли для пассажиров

Москва 24 01:15
Армия и оружие

США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область

Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
Pravda.Ru 05:37
Шоу-бизнес

Вера Брежнева отреагировала на сексуальное фото дочери

Не прошла мимо этой фотографии и знаменитая мама Сони. Брежнева оставила лаконичный комментарии, выразив дочери свои восхищение и любовь.
Bimru.ru вчера в 07:57
Шоу-бизнес

Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru вчера в 08:28
Шоу-бизнес

Отношения Соколовского и Дакоты стали лучше после развода

Отношения Соколовского и Дакоты стали лучше после развода Экс-супруги смогли начать нормально общаться после скандального развода.
Экспресс газета вчера в 01:43
Происшествия

Во Вьетнаме на пляже нашли мертвую россиянку

Тело 71-летней россиянки нашли на пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан во Вьетнаме, сообщает газета VN Express.
РИА Новости 10:58
Футбол

«Ростов» и «Сочи» назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Сочи» на игру 14-го тура РПЛ.
Sport24.ru 10:52
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержан замглавы жилищного комитета города

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Гашенко задерживали сотрудники ФСБ.
ТАСС 06:43
Происшествия

В перестрелке в забайкальской военной части погиб солдат из Оренбуржья

Во время перестрелки, случившейся в Забайкалье вечером 25 октября, в военной части 54160, погиб солдат-срочник из Оренбургской области.
РИА Оренбуржье 06:08
Шоу-бизнес

Адель сильно похудела после развода с супругом

В апреле этого года британская артистка развелась с Саймоном Конескки. После разрыва с супругом звезда начала стремительно худеть.
RuNews24.ru вчера в 13:07
Шоу-бизнес

Звезда «Универа» пообещала не подать Малахову руки из-за выпуска про эскорт

РИА Новости 09:49
Армия и оружие

Две российские атомные подлодки испытают вооружение в Норвежском море

В Норвежском море пройдут испытания вооружения российских атомных подлодок "Нижний Новгород" и "Псков".
Газета.Ru 07:55
Происшествия

Поиски пропавшего самолета в Пермском крае приостановлены

Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу легкомоторного самолета в Пермском крае.
ТАСС 10:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное