Футбол
РИА НовостиИгроки молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» устроили драку на поле
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
4
Анхель
13
Гиголаев
21
Роши
88
Глушаков
19
Иванов
11
Силва
77
Бериша
18
Понсе
50
Шамов
9
Комбаров
8
Григалава
6
Беляев
21
Альварес
23
Горбатенко
27
Ломовицкий
11
Ткачев
70
Костадинов
30
Тудорие
22
Лесовой
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
Игроки молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "Арсенала" устроили массовую драку прямо во время матча. Встреча 14-го тура молодежного первенства России по футболу проходила в Грозном.
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В ФК «Ахмат» заявили, что массовой драки на матче молодежек «Ахмата» и «Арсенала» не было
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