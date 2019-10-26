Футбол

РИА НовостиРИА НовостиИгроки молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» устроили драку на поле

Ахмат — Арсенал (Тула)
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
16
Городов
  
40
Уциев
  
15
Семенов
  
4
Анхель
  
13
Гиголаев
  
21
Роши
  
88
Глушаков
  
19
Иванов
  
11
Силва
  
77
Бериша
  
18
Понсе
  
50
Шамов
  
9
Комбаров
  
8
Григалава
  
6
Беляев
  
21
Альварес
  
23
Горбатенко
  
27
Ломовицкий
  
11
Ткачев
  
70
Костадинов
  
30
Тудорие
  
22
Лесовой
  
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
Игроки молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "Арсенала" устроили массовую драку прямо во время матча. Встреча 14-го тура молодежного первенства России по футболу проходила в Грозном.
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