Игроки молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "Арсенала" устроили массовую драку прямо во время матча. Встреча 14-го тура молодежного первенства России по футболу проходила в Грозном.

Игроки молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» устроили драку на поле

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