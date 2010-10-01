Игры

РЕН ТВРЕН ТВГеймеры признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен

Игроки резко занизили оценку обновленной версии на агрегаторе Metacritic. На данный момент она составляет всего 0,6 балла из 10 - таким образом, геймеры признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен.
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